La nuova guerra fredda non fermerà il declino degli Stati Uniti

Perché l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Cina è cambiato così profondamente?

Le origini risiedono nella crisi finanziaria del 2008. Il periodo relativamente stabile e benigno delle relazioni USA-Cina tra il 1972 e il 2016 è stato sostenuto da due convinzioni americane.

In primo luogo, la Cina non avrebbe mai costituito una minaccia per il dominio economico globale degli Stati Uniti; e in secondo luogo, l'ascesa della Cina sarebbe divenuta insostenibile se non avesse adottato un sistema politico di tipo occidentale.

Nessuna di queste cose è successa.

Al contrario, la crisi finanziaria si è verificata negli Stati Uniti, non in Cina, e il sistema politico cinese si è dimostrato estremamente efficace e sostenibile. La crisi del 2008 ha portato a minare il sostegno dell'élite governativa americana per la sua precedente politica nei confronti della Cina. Un umore crescente di angoscia egemonica nei confronti della Cina prese piede negli Stati Uniti. La Cina è stata sempre più vista come una minaccia al dominio globale degli Stati Uniti, un processo che è culminato nelle elezioni a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump nel 2016 e con la Cina è diventata il nemico.

È evidente che gli Stati Uniti non possono accettare alcuna minaccia alla loro egemonia globale. Gli Stati Uniti come numero uno si considerano fondamentali per il loro DNA. Ma questo è insostenibile.

Gli Stati Uniti sono in declino relativamente rapido. Non possono più godere del monopolio del primato nel mondo. Sono determinati, tuttavia, a resistere a qualsiasi diminuzione della loro autorità. Siamo entrati in un periodo pericoloso, instabile e imprevedibile mentre gli Stati Uniti cercano a tutti i costi di resistere all'inevitabile.

Di conseguenza, non possiamo più dare per scontata la pace nel mondo. La pace nel mondo è a rischio per la prima volta dalla guerra fredda. La crisi COVID-19, inoltre, comporterà sicuramente uno spostamento di potere ancora più grande dagli Stati Uniti alla Cina rispetto a quanto accaduto dopo il 2008. Ciò potrebbe provocare una risposta americana ancora più disperata. Fino a quando gli Stati Uniti non faranno i conti con la nuova realtà - devono condividere il primato con la Cina - la situazione globale sarà molto instabile. Il declino delle potenze imperiali trova straordinariamente difficile venire a patti con la loro posizione ridotta, come esemplifica la Gran Bretagna dal 1945. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, ma in un modo molto più drammatico e pericoloso.

Siamo già in una nuova guerra fredda - nel commercio e nella tecnologia e, come dimostra la chiusura del consolato cinese di Houston, nella diplomazia. Recenti dichiarazioni di una figura del calibro del segretario di Stato americano Mike Pompeo equivalgono alla dichiarazione di una nuova guerra fredda contro la Cina. Gli Stati Uniti hanno aperto molti fronti contro la Cina.

Ciò che è profondamente preoccupante è l'imprevedibilità, la volatilità e la disperazione di Trump. Spinto dalla paura di perdere le elezioni presidenziali a novembre, Trump non vede nulla fuori dal tavolo per quanto lo riguarda. Tutto è possibile.

Questa guerra fredda non sarà una ripetizione della precedente tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Nella vecchia guerra fredda, i due paesi vivevano in mondi quasi completamente separati, in compartimenti ermeticamente chiusi, che economicamente, per esempio, avevano pochissimi legami tra loro. Proprio come i falchi nell'amministrazione Trump vorrebbero reinventare un mondo del genere mediante un completo disaccoppiamento economico.

Inoltre, è chiaro che nell'economia globale integrata di oggi, la Cina è un attore economico più grande degli Stati Uniti. Mentre nella vecchia guerra fredda l'Unione Sovietica era sempre molto più debole dal punto di vista economico rispetto agli Stati Uniti, la situazione è completamente diversa oggi, con la Cina che già gode del sopravvento su aspetti chiave e, cosa ancora più importante, molto in aumento rispetto agli Stati Uniti in declino.

C'è un'altra differenza importante tra le due guerre fredde. A torto, l'Unione Sovietica ha cercato di competere militarmente con gli Stati Uniti, una strategia disastrosa dato che era molto più debole economicamente di quest'ultima. La Cina non ha - e non vuole - commettere questo errore. Qualunque sia la spesa degli Stati Uniti, la Cina spenderà molto meno, concentrando le proprie risorse sulla difesa dei propri confini e del proprio territorio. E a lungo termine, il potere economico supera invariabilmente la forza militare.

L'articolo è un estratto della conferenza webinar di Martin Jacques del 25 luglio intitolata "Una nuova guerra fredda contro la Cina è contro gli interessi dell'umanità". Jacques è ex ricercatore senior presso il Dipartimento di Politica e Studi Internazionali dell'Università di Cambridge

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)