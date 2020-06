La Siria ribadisce la sua alleanza con l'Iran e la Russia nonostante le pressioni degli Stati Uniti

In un'intervista al quotidiano siriano Al-Watan , pubblicata ieri, Buzaina Shaaban ha descritto l'alleanza tra Damasco e Mosca come "strategica", e ha indicato che la richiesta del presidente russo Vladimir Putin di espandere le basi aeree e navali della Russia in Siria è un altro passo a sostegno delle relazioni tra i due paesi.La funzionaria siriana ha inoltre avvertito che eventuali "dubbi" sollevati sulle relazioni della Siria con l'Iran e la Russia servono gli interessi dei nemici e sono essi stessi la fonte di tali voci. " L'importante è che la nostra fiducia sia alta in noi stessi e nei nostri alleati " , ha sottolineato.D'altro canto, Shaaban ha fatto riferimento alle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro il popolo siriano, nell'ambito della "Caesar Act" , per denunciare che questo embargo prende di mira anche gli alleati di Damasco, tra cui Russia e Iran."Ciò non sorprende", ha aggiunto, poiché, secondo vari centri di studio occidentali e israeliani, "la cosa più pericolosa che ha portato alla guerra siriana è l'alleanza che è emersa tra Siria, Iran, Libano e Iraq". ha aggiunto.Dopo aver dichiarato "impossibili" le condizioni imposte da Washington per abrogare la "Legge di Cesare", Shaaban ha sottolineato che tali requisiti comportano effettivamente l'abrogazione della sovranità siriana. "Se avessimo voluto sottometterci a queste condizioni, i siriani non avrebbero combattuto una guerra di nove anni", ha insistito.Nel frattempo, la politica e l'informazione nel ministro presidenza siriana ha sottolineato che e l governo di Damasco sarà mai permettere l'occupazione del suo territorio, e ha sottolineato che la tabella di marcia sviluppata da Assad, a partire dall'inizio della crisi in Siria, ha pagato e portato alla liberazione della maggior parte del paese arabo dal terrorismo."Non ci sono molti paesi al mondo che hanno il coraggio di decidere autonomamente, considerando che la guerra contro la Siria è una guerra contro la sua decisione indipendente, perché ha rifiutato di essere uno Stato dipendente ed eseguire ciò che gli è stato dettato", ha affermato, prima di ricordare che la posizione di Damasco è quella della resistenza contro l'occupazione e il terrorismo.