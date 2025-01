La strategia di Xi Jinping nei confronti degli Stati Uniti

Secondo Evan Medeiros, professore dell'Università di Georgetown ed ex funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, il presidente cinese Xi Jinping affronterà la presidenza di Donald Trump con un approccio improntato a "chiarezza e determinazione". Medeiros, intervistato dal Financial Times, sottolinea che i rapporti tra Cina e Stati Uniti saranno prevalentemente basati sugli affari, ma con uno stile che richiama Don Corleone. Xi eviterà contatti diretti con Trump, optando invece per risposte rapide e decise come forma di pressione.

Pechino si dichiara disponibile a negoziare per allentare le tensioni della guerra commerciale in corso. Tuttavia, la Cina si prepara a rispondere a possibili minacce USA con tre strategie principali: ritorsione, adattamento e diversificazione. La strategia di ritorsione prevede misure simmetriche contro le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. Già negli ultimi mesi, la Cina ha vietato l'esportazione di materiali essenziali per i settori tecnologico e militare statunitensi, rispondendo alle restrizioni su semiconduttori imposte da Washington.

Secondo Medeiros, non rispondere sarebbe percepito come un segno di debolezza interna. Parallelamente, la Cina sta adottando politiche di adattamento. Dall'autunno 2023, Pechino ha intensificato stimoli fiscali e monetari per sostenere aziende e consumatori locali. Questo cambio di rotta mira a rafforzare l'economia interna, mitigando gli effetti di un'eventuale escalation della guerra commerciale. Infine, la strategia di diversificazione punta a espandere i legami economici globali. Xi ha avviato negoziati per ridurre unilateralmente i dazi sulle importazioni da paesi non alleati degli Stati Uniti e ha inaugurato in Perù un porto strategico per facilitare il commercio con l'America Latina.

Durante un incontro con i leader delle principali organizzazioni economiche internazionali, Xi ha ribadito l'opposizione al protezionismo e ha evidenziato il ruolo della Cina come motore di stabilità e crescita economica globale. La determinazione di Pechino a rispondere alle pressioni statunitensi segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra le due superpotenze, delineando un futuro di rivalità economica e strategica.

*Tratto dalla newsletter quotidiana de l'AntiDiplomatico dedicata ai nostri abbonati

