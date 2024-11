Con la presentazione del suo “Piano della Vittoria” al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, il capo del regime di Kiev Zelensky sembra ormai pronto a cedere le risorse del proprio Paese agli interessi nordamericani. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Zelensky ha proposto a Trump e ai suoi “partner occidentali” di ottenere accesso privilegiato alle risorse naturali più importanti dell’Ucraina come incentivo a continuare il sostegno militare e finanziario contro la Russia.

Il piano, pensato per ingolosire l’amministrazione Trump, si focalizza su due proposte chiave: la sostituzione di alcune truppe statunitensi in Europa con soldati ucraini e il controllo delle immense ricchezze minerarie ucraine da parte degli USA. Secondo fonti vicine alla presidenza ucraina, Trump avrebbe accolto favorevolmente queste idee, considerate vantaggiose per l’economia USA e per la sua strategia globale.

Questa “apertura” agli Stati Uniti si estende persino alla possibilità che Washington abbia il potere di decidere chi possa fare affari in Ucraina, come hanno suggerito anche i grandi imprenditori vicini al regime di Kiev. In pratica, ciò darebbe agli Stati Uniti un controllo quasi totale sull’economia ucraina, escludendo potenze rivali come la Cina, vista come una minaccia.

È evidente come l’approccio di Zelensky stia trasformando la crisi ucraina in una questione di interessi economici e geopolitici che trascende la semplice difesa nazionale. Con la promessa di ricchezze minerarie e controllo strategico, il presidente ucraino sembra disposto a svendere definitivamente il proprio Paese pur di ottenere ancora il sostegno di Washington, in quello che appare sempre più come un accordo di convenienza. Altro che sovranità.

*Tratto dalla newsletter quotidiana de l'AntiDiplomatico dedicata ai nostri abbonati

