L’Arabia Saudita guarda a Oriente e diventa partner dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai

Dopo l’accordo con l’Iran, arriva un altro importante indizio di come l’Arabia Saudita stia reindirizzando la propria politica estera guardando ad Oriente. La traduzione dell’articolo di Zhao Yusha per il Global Times.

L’Arabia Saudita si sta avvicinando all’Oriente e punta a una maggiore cooperazione all’interno di organizzazioni come l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Shanghai Cooperation Organization, SCO) per ottenere un forte slancio per lo sviluppo futuro, hanno affermato gli esperti mentre il Paese ha approvato un memorandum sulla concessione al regno dello status di partner di dialogo della SCO.

Il gabinetto dell’Arabia Saudita ha approvato la decisione mercoledì, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Saudi Press Agency (SPA).

L’Arabia Saudita ha espresso spesso il suo grande interesse ad aderire a quadri multilaterali guidati dalla Cina, come la SCO e “BRICS plus”.

Il richiamo della SCO sta crescendo per i Paesi non membri, poiché la SCO si è espansa rapidamente negli ultimi anni e i Paesi membri hanno una grande influenza sia nella regione che a livello internazionale, ha detto Zhu Yongbiao, direttore del Centro per gli studi sull’Afghanistan presso l’Università di Lanzhou al Global Times.

È tempo che l’Arabia Saudita espanda la cooperazione pragmatica che può aiutare il Paese a realizzare grandi progetti, come il piano di riforma Vision 2030 del Paese, che è un quadro strategico per ridurre la dipendenza dell’Arabia Saudita dal petrolio e diversificare la sua economia, secondo Zhu.

La mossa di Riyadh arriva dopo che è stato raggiunto un accordo storico tra Arabia Saudita e Iran mediato dalla Cina per riprendere i rapporti diplomatici e riaprire ambasciate e missioni entro due mesi dopo sette anni di assenza di rapporti diplomatici tra le due parti.

Gli esperti hanno affermato che l’accordo tra Riyadh e Tehr?n ha spazzato via la grande preoccupazione dell’Arabia Saudita per l’adesione alla SCO, poiché l’ambasciata iraniana in Cina ha precedentemente rivelato al Global Times che l’Iran potrebbe ottenere la piena adesione alla SCO quest’anno.

Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita sta apportando maggiori aggiustamenti rispetto a prima in termini di diplomazia ed economia, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti e avvicinandosi all’Oriente, per trovare un equilibrio e diversificare la cooperazione internazionale, secondo Zhu.

I legami tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti sono stati tesi negli ultimi anni a causa delle questioni petrolifere e dei diritti umani. “Mentre l’Arabia Saudita sta spingendo per la sua visione del 2030 di ridurre la sua dipendenza dal petrolio, gli Stati Uniti stanno spingendo il Paese a produrre più petrolio e gas dopo che Washington ha bandito petrolio e gas russi a seguito della crisi ucraina“, ha affermato Wang Jin, professore associato e assistente direttore dell’Istituto di Studi Mediorientali, dell’Università della Cina Nord-Occidentale.

La Cina è un partner ideale per fornire una cooperazione efficace e pragmatica all’Arabia Saudita, poiché rispetta le scelte dell’Arabia Saudita e non impone condizioni aggiuntive alla cooperazione, ha affermato Zhu.

Mercoledì è iniziata a Panjin, nella provincia del Liaoning della Cina nord-orientale, la costruzione di un importante progetto chimico, che è un’iniziativa di investimento congiunto di Cina e Arabia Saudita.

L’investimento totale nel progetto è di 83,7 miliardi di yuan (12,2 miliardi di dollari), di cui Saudi Aramco detiene una quota del 30%, mentre North Huajin Chemical Industries Group Corporation e Panjin XinCheng Industrial Group detengono rispettivamente il 51 e il 19%. Una volta entrato in funzione, il progetto dovrebbe diventare una base dell’industria petrolchimica e della chimica fine di livello mondiale in Cina.

