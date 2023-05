Lavrov spiega come l'Occidente cerchi di minare i processi del multilateralismo

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che il sistema incentrato sulle Nazioni Unite è attualmente in profonda crisi a causa dell'intenzione di vari membri dell'Organizzazione di sostituire il diritto internazionale con "un ordine basato sulle regole".

In un articolo per la rivista Russia in Global Affairs pubblicato questo venerdì, il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che "nessuno ha visto" queste regole ed "è chiaro che sono state inventate e applicate con l'obiettivo di contrastare i naturali processi di costruzione e rafforzamento di nuove centri di sviluppo, che sono la manifestazione oggettiva del multilateralismo”.

Secondo le sue parole, "misure unilaterali illegittime" vengono utilizzate per scoraggiare nuovi hub globali, come chiudere l'accesso alle moderne tecnologie, espellerle dalle catene di approvvigionamento e confiscare proprietà, tra le altre cose. "Di conseguenza, [osserviamo] la frammentazione del commercio mondiale, il crollo dei meccanismi di mercato, la paralisi del WTO [Organizzazione mondiale del commercio] e la trasformazione definitiva, non più mascherata, del FMI [Forum monetario internazionale] in un strumento per raggiungere gli obiettivi degli Stati Uniti e dei suoi alleati, compresi gli obiettivi di natura militare", sottolinea.

Lavrov ribadisce che l'Occidente ricorre all'uso delle suddette regole quando è necessario "giustificare passi illegittimi contro coloro che costruiscono la propria politica secondo il diritto internazionale" e rifiutarsi di piegarsi agli interessi del "miliardo d'oro". Secondo il ministro degli Esteri russo, per i Paesi occidentali è stato a lungo difficile “raggiungere un accordo in formati universali, come l'Onu”.

"Chiamiamo le cose con il loro nome: nessuno ha permesso alla minoranza occidentale di parlare a nome di tutta l’umanità. Dobbiamo comportarci in modo decoroso e rispettare tutti i membri della comunità internazionale senza eccezioni", sottolinea il capo della diplomazia russa. "Imponendo un 'ordine basato su regole', i suoi autori respingono con arroganza il principio chiave della Carta delle Nazioni Unite: l'uguaglianza sovrana degli Stati", osserva.

Occidente vuole cambiare "i processi del multilateralismo a livello regionale"

Nell'articolo, Lavrov sottolinea anche che l'Occidente intende cambiare “i processi di multilateralismo a livello regionale” nel proprio interesse. In questo modo, indica che gli Stati Uniti "hanno richiesto ai paesi latinoamericani di limitare i loro legami con la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese". Ma questa intenzione "si è scontrata con la determinazione dei Paesi della regione a rafforzare le proprie strutture multilaterali, in particolare la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC), per difendere il loro legittimo diritto a costituirsi come uno dei pilastri del multipolare La Russia sostiene pienamente tali giuste aspirazioni", ha affermato il ministro degli Esteri.

Inoltre, gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di minare il multilateralismo nella regione Asia-Pacifico, dove "un'architettura aperta di cooperazione di successo nel campo dell'economia e della sicurezza si è formata per decenni attorno all'ASEAN", secondo il capo della diplomazia russa.

"Gli approcci [basati] sui blocchi che minano il multilateralismo ASEAN si manifestano nella creazione dell'AUKUS Military Alliance, verso la quale spingono Tokyo, Seoul e vari paesi dell'ASEAN", scrive il ministro degli Esteri, aggiungendo che, "sotto gli auspici del Stati Uniti, si creano meccanismi di ingerenza in materia di sicurezza marittima con l'obiettivo di garantire gli interessi unilaterali dell'Occidente nelle acque del Mar Cinese Meridionale".

D'altro canto, Lavrov sottolinea che la Nato si è riservata “il diritto” di compiere qualsiasi azione arbitraria. "Un chiaro esempio è il bombardamento illegale della Jugoslavia nel 1999, che includeva l'uso di munizioni all'uranio impoverito, che successivamente ha causato un aumento dei casi di cancro, sia tra i cittadini serbi che tra i soldati della NATO", ricorda.

Allo stesso tempo, parlando di violazioni della Carta delle Nazioni Unite, Lavrov cita "la vergognosa invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti nel 2003", nonché "l'aggressione contro la Libia nel 2011". "Il risultato è la distruzione dello Stato, centinaia di migliaia di morti e terrorismo sfrenato".

"Una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite è stata l'interferenza degli Stati Uniti negli affari degli stati post-sovietici", ha proseguito il ministro degli Esteri. "Sono state organizzate rivoluzioni colorate in Georgia e Kirghizistan e il sanguinoso colpo di stato a Kiev nel febbraio 2014. Ciò include anche i tentativi di prendere il potere con la forza in Bielorussia nel 2020", spiega il capo della diplomazia russa.

Il ministro degli Esteri sottolinea che, nel contesto dell'"isteria" di Usa e Unione Europea, sorge spontanea una domanda: "Cosa facevano Washington e la Nato in Jugoslavia, Iraq, Libia? Ci sono state minacce alla loro sicurezza, cultura, religione e lingue? Quali norme multilaterali sono state guidate, dichiarando l'indipendenza del Kosovo in violazione dei principi dell'OSCE, distruggendo gli stati stabili ed economicamente prosperi di Iraq e Libia, situati a diecimila miglia dalla costa degli Stati Uniti?”.

Necessità di riformare l'ONU

Lavrov ribadisce che l'umanità si è avvicinata a una linea molto pericolosa. "La situazione è aggravata dalla perdita di fiducia nel multilateralismo quando l'aggressione economico-finanziaria dell'Occidente distrugge i benefici della globalizzazione, quando Washington e i suoi alleati rifiutano la diplomazia e chiedono di chiarire i rapporti 'sul campo di battaglia'. Tutto questo [accade] all'Onu, creato per prevenire gli orrori della guerra", sottolinea.

In questo contesto, il ministro oserva che è necessario “adattare l'Onu” alle tendenze di formazione di un'architettura multipolare nell'ambito delle relazioni internazionali. Sostiene inoltre che è necessario accelerare la riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu in modo che vi siano rappresentati i paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina.

"Il nostro impegno comune è quello di preservare l'Organizzazione delle Nazioni Unite come un esempio duramente conquistato di multilateralismo e coordinamento della politica mondiale”.

“La chiave del successo è lavorare insieme, astenersi da pretese di esclusività e, lo ripeto ancora una volta, rispettare la sovrana uguaglianza degli Stati. Questo è quanto abbiamo sottoscritto tutti quando abbiamo ratificato la Carta delle Nazioni Unite", conclude il ministro degli Esteri russo.