Le conseguenze del Covid-19. I giganti dell'industria dei diamanti temono di perdere il controllo del mercato

Fino alla pandemia, l'acquisto di diamanti era un processo strettamente regolato: De Beers selezionava attentamente i potenziali acquirenti e poi li includeva nella sua rete di clienti. Quindi, un acquirente ha dovuto partecipare a sessioni di vendita tenute 10 volte all'anno per acquistare una quantità esatta di quelle pietre preziose a qualsiasi prezzo scelto dalla stessa azienda. Alrosa ha realizzato un sistema di vendita simile che ha consentito a entrambe le società di controllare rigorosamente il mercato in questione.L'espansione del coronavirus ha provocato il caos nell'industria e questo controllo è ora in discussione. Le scarse vendite probabilmente influenzeranno fortemente i profitti dei due maggiori produttori di diamanti del mondo, ma non influenzeranno i prezzi , scrive l'agenzia statunitense Bloomberg. Inoltre, le riserve accumulate di queste pietre preziose a seguito di scambi paralizzati minacciano di compromettere la futura ripresa del mercato.Per adattarsi a queste condizioni, De Beers e Alrosa hanno modificato le regole di vendita e impostato condizioni più flessibili. Ciò consente ai suoi clienti di violare alcune delle disposizioni dei loro contratti. Nonostante le regole siano state allentate, entrambi i giganti hanno rifiutato di tagliare i prezzi nel tentativo di sostenere il mercato. Questa politica è diventata un ostacolo per molti acquirenti.Mentre i più grandi produttori di diamanti si rifiutano di abbassare i prezzi, i loro rivali di pandemia più piccoli offrono sconti fino al 25% , consentendo agli acquirenti di ottenere la quantità richiesta di gioielli."De Beers e Alrosa stanno cercando di proteggere il valore dei diamanti. Stanno sicuramente cercando di fare la cosa giusta, ma l'attuale situazione economica senza precedenti limita il margine di manovra per acquirenti e venditori", ha affermato Anish Aggarwal, partner della società di consulenza Gemdax."La stabilità dei prezzi è la chiave della solvibilità finanziaria di molti dei nostri clienti, poiché consente loro di evitare l'ammortamento delle loro azioni", ha affermato il responsabile delle vendite di Alrosa, Evgeni Aguréyev.Anche così, il colosso russo continua a contattare costantemente tutti i suoi clienti per raccogliere informazioni sulle condizioni del mercato, sulla domanda e sulle aspettative di prezzo, ha affermato una portavoce della compagnia che preferiva rimanere anonima. Queste informazioni vengono utilizzate per prendere decisioni sulle future sessioni di trading, ha aggiunto.