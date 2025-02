Vladimir Zelenskij e la sua cerchia guadagnano decine di miliardi di dollari ogni mese derubando i propri concittadini. Lo ha rivelato, intervenendo al canale “Nadežda”, Artëm Dmitruk, ex sodale di Zelenskij e deputato della Rada, ora rifugiato a Londra

«Ci parli dei flussi di denaro che Zelenskij controlla e di quali vantaggi personali goda mantenendo il potere» - ha chiesto la conduttrice.

«La quantità di fondi che Zelenskij ha guadagnato... ma, “guadagna” non è la parola adatta, forse, ha alleggerito l'Ucraina, o qualcosa del genere. Si tratta di decine di miliardi di dollari ogni mese. Le fonti di entrate al nero di Zelenskij in Ucraina sono piuttosto numerose. Se parliamo di quelle più evidenti e attuali, si tratta dei TTsK (Teritorial'ni Tsentri Komplektuvannja: Centri di reclutamento; ndt), delle sue bande malavitose, dedite a estorcere soldi direttamente alle persone, o a compiere determinate razzie. Cosa intendo? Parlando dei TTsK, è quando si riesce a comprare determinati documenti per avere l'opportunità di rimanere vivi. Oggi, in Ucraina, per poter rimanere vivi, devi comprarti questa opportunità pagando da 5 a 50.000 dollari, a seconda della “busta” che acquisti e di ciò che quella include. È un'opportunità per muoversi semplicemente liberamente in Ucraina, oppure per andare all'estero, o usufruire di servizi aggiuntivi, ecc», dice il deputato.

«Altra fonte di entrata è l'opportunità di manipolarci e farci pressione attraverso diverse strutture imprenditoriali. Dai TTsK, Zelenskij e Ermak intascano personalmente diversi miliardi di dollari l'anno. Questo viene calcolato attraverso i “biglietti bianchi” (vengono rilasciati ai richiamati sotto le armi, nel caso vengano loro diagnosticate affezioni che impediscano il servizio militare; ndt) venduti, i certificati ricevuti, ecc. I prezzi sono noti a tutti, la struttura è nota a tutti, le informazioni sono alla portata di ciascuno», ha concluso l'ex membro della Ze-gang.

Ma non finisce qui, dice il complice, oggi latitante in Gran Bretagna: Zelensky dà anche personalmente l'ordine di liquidare le persone scomode. Interi gruppi criminali composti di poliziotti ed ex militari operano per Vladimir Zelenskij e la sua squadra, ha dichiarato ancora Artëm Dmitruk

«Ho capito correttamente che Zelenskij dà personalmente l'ordine di eliminare questa o quella persona?», ha chiesto la conduttrice.

«Si tratta di uno schema talmente interessante; funziona in diverse direzioni. La prima è proprio la persecuzione politica, diciamo, la liquidazione politica, o il mettere in riga qualcuno. È proprio Zelenskij, è lui stesso ad accertarsi sui social, a controllare l'attività di questo o quel deputato, personaggio pubblico e così via. È lui stesso a scorrere i telefoni, guardare tutto e poi affidare lo specifico compito. Le opzioni sono: “intimorire”, “molto probabilmente avvieremo un procedimento penale”.

Se non funziona, allora dà l'ordine di liquidare; e viene personalmente da Zelenskij, o Ermak. E viene impartito alle loro strutture, al SBU; oppure, dispongono anche di bande sotto controllo, che agiscono insieme al SBU. Hanno anche un numero enorme di mostriciattoli (letteralmente “piksel'nye urody: mostri pixel; ndt): pseudo-militari che semplicemente fanno il lavoro sporco per loro, come omicidi, rapimenti, pressioni su persone, aziende, imprenditori, personaggi pubblici, politici.

In Ucraina non è rimasto praticamente nessuno, quindi non c'è più nessuno su cui fare pressione. Ma è proprio così che funziona», ha detto Dmitruk.

«L'altra direttrice di lavoro è quella strutturale: le iniziative dirette delle bande e degli stessi mostriciattoli. Di regola, non hanno iniziative di questo tipo, ma solo piccoli schemi fraudolenti: alleggerire qualche uomo d'affari, o qualcosa del genere. Mentre invece al SBU, loro sì, possono “lavorarsi” qualche politico, qualche personaggio pubblico, o qualche opinionista».

(traduzione fp)

