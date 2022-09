L'"inverno" demografico e sociale. Sono loro i veri responsabili

Leggo da due anni consecutivi Milano Finanza, il sito Teleborsa, Il Sole 24 ore e altri siti. Le imprese sono piene di ordini, se non riescono a tener testa è perché mancano componenti, come mi ha confermato alcuni giorni fa un amico manager che sta in Cina.



Chiedo: perché mancano componenti? Perché mancano alluminio, carta, plastica, beni chimici, metalmeccanici, elettronici ecc.? Se permettete parlo della mia città: fino al 1993 si producevano pomodori in conserva, zinco, c'era una cartiera, uno zuccherificio, la Montedison e tutto l'indotto. La mia città era una città industriale, con un fiero movimento operaio, che nel 1993 si ribellò (la notte dei fuochi). Furono dismesse le industrie per volere di Ciampi, Andreatta, Prodi, Draghi, Carli e compagnia cantando, in nome dell'europa. Così in Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna. Tutti gli italiani zitti, certo, quei terroni erano parassiti.



Quanto all'energia a Crotone si estrae gas, il 7% della produzione nazionale, non ne abbiamo mai beneficiato, qualche cartello e basta. Colonia, disprezzati da tutti. Abbiamo un porto grande, inutilizzato da 30 anni e nessuno che pensa a collegarlo ai mercati asiatici. E allora, che si fa? Bisogna rivendicare la sovranità in vista di una reindustrializzazione con protagonista il pubblico, scordatevi che i privati facciano investimenti. E per far questo bisogna tagliare tutti gli incentivi a fondo perduto, i privati devono riscoprire il gusto del rischio, visto che sono privati. Scusatemi, non mi commuovono, vengono da anni di vacche grasse, con salari da fame.specifico il mio concetto.



C'è una guerra in corso, muoiono ucraini e russi, civili e militari. E che fanno i governi occidentali? Soffiano sul fuoco, la diplomazia non esiste. Anzi, hanno messo pure la Cina in mezzo. Addirittura una pazza inglese parla di bombardamento atomico alla Russia.



Scusate, se questo è il contesto, ai russi di Bonomi sapete che gliene importa? Tutti si lamentano, ma tutti applaudono Draghi, votano Pd e centrodestra, tutti concordi nella guerra. E allora? Mi sono scocciato che le tasse dei proletari vadano a loro. C'è una gravissima crisi demografica, il Papa, giustamente, parla di "inverno demografico". E perché c'è? Perchè da 30 anni non si costruiscono case popolari, i salari sono da fame, hanno messo la precarietà come architrave. E in questo contesto, i giovani devono fare famiglia e figli? Come fanno? Nessuno pensa a sto paese tra 30 anni e chi parla di famiglia è tacciato di essere reazionario dai compagnucci. Che vadano al diavolo!