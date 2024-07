L'UE esprime la volontà di cooperare con il nuovo governo iraniano

"Prendiamo atto dei risultati delle elezioni presidenziali in Iran e ci congratuliamo con il presidente eletto Masud Pezeshkian ", ha scritto, ieri, sul suo profilo X, la portavoce per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea (UE), Nabila Massrali, nel messaggio di congratulazioni al neoeletto presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Masud Pezeshkian.

La portavoce degli Affari Esteri dell’UE ha sottolineato che il blocco è “disposto a collaborare con il nuovo governo in linea con la politica di impegno critico dell’UE”.

