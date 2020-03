Lula scrive al presidente cubano: «Emozionato guardando le immagini dei medici cubani in Italia»

“Le chiedo caro compagno Díaz-Canel, di trasmettere ai cubani e alle cubane soprattutto agli scienziati e ai professionisti della salute che combattono questa dura battaglia per la vita attorno al mondo, il riconoscimento, l’ammirazione e la gratitudine del popolo brasiliano. Staremo uniti, sempre, sino alla vittoria”. Luiz Inácio Lula da Silva si è rivolto con queste parole al presidente cubano per ringraziarlo di quanto i medici inviati dall’isola stanno facendo anche nel nostro passe.



Di seguito il testo della lettera



Caro Miguel Díaz-Canel,



Presidente della Repubblica di Cuba,

le scrivo per parlare dell’emozione che ho provato guardando le immagini dei medici cubani giunti in Italia per aiutare a soccorrere le vittime della pandemia di coronavirus in quel paese.

Ancora una volta il Governo e il popolo di Cuba danno un esempio di solidarietà al mondo, vincendo tute le barriere, siano di natura economica, geografica o politica.

È nei momento di crisi che conosciamo chi è veramente grande.

E in queste ore il popolo di questa Isola diventa gigante agli occhi del mondo.

La solidarietà attiva, militante e rivoluzionaria di Cuba è già ben presente in diverse parti del pianeta come risposta degna e sovrana a coloro che tentano d’imporre il blocco economico e l’isolamento politico.

Il popolo brasiliano sarà eternamente grato per il ruolo che hanno avuto ( i medici cubani) nel nostro programma Más Médicos, in una cooperazione che ha salvato innumerevoli vite ed ha insegnato molto ai nostri stessi professionisti della salute.

Quella cooperazione è stata brutalmente interrotta da un governo meschino con il popolo, accecato da un’ideologia individualista e disumana.

In questi momenti di crisi per il coronavirus, infelicemente e nel modo più doloroso per il nostro popolo, tutti devono riconoscere la mancanza che sentiamo qui dei compagni medici cubani.

Le chiedo, compagno Díaz-Canel, di trasmettere ai cubani e alle cubane,

soprattutto agli scienziati e a professionisti della salute che combattono questa dura battaglia per la vita attorno al mondo, il riconoscimento, l’ammirazione e la gratitudine del popolo brasiliano.

Staremo uniti, sempre, sino alla vittoria.



Luiz Inácio Lula da Silva.