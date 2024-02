Meloni al contrattacco

di Pasquale Cicalese





Oggi sui giornali si parla dell"ammucchiata Prodi, Calenda, Conte, Schlein e altri per battere le "destre". Belle persone, molte di loro non hanno mai lavorato, come Salvini, non sanno cosa sia alzarsi alle 5:30 per andare a lavorare per quattro lire.

Parlano di "democrazia" intanto appoggiano il piano Werner, molti hanno la Legion d'Onore, Prodi è stata la maledizione del nostro Paese, assieme ad Andreatta e Draghi. E ancora parla. Professore di economia per un banale studio sui distretti industriali della ceramica, pessimo economista, "amico" dei cinesi fino a quando Xi fece capire che non avrebbe privatizzato i colossi cinesi, come lui ha fatto con l'Iri, ma collocazione in borsa di quote minoritarie come contromisura alla caduta del saggio del profitto, di cui parlo in Piano contro mercato e seguito, pare, dal governo Meloni.



Ribadisco il corpora ecclesiastico con artigiani, piccoli commercianti, lavoratori pagati bene ed industriali. L'economia italiana va molto meglio di quanto dicono, turismo pieno in Alto adige, cibus da record, fashion week da record, appalti miliardari per imprese italiane nelle ultime settimane. Sardegna? Chiedete a Salvini.