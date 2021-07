Mosca: Escludere vaccini russi e cinesi "ibrido di razzismo, egemonia imperiale e neonazismo"

Su Telegram, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha criticato il ministro degli esteri francese, Clément Beaune, il quale oggi, ha dichiarato al canale televisivo France 2 che coloro che sono stati inoculati con vaccini russi o cinesi dovrebbero essere esclusi dall'UE.

#Frontières | « Nous avons été clairs avec nos partenaires ???????? : certains pays ont déjà renforcé leurs dispositifs de contrôle à l’entrée. Surtout, il faut que les vaccins reconnus soient limités à ceux autorisés par l’agence ???????? ?@EMA_News?. » @Caroline_Roux ??? pic.twitter.com/3NScqcGFBn — Clement Beaune (@CBeaune) July 8, 2021

"Dichiarazioni inaccettabili", ha detto. “È un ibrido tra razzismo, egemonia imperiale e neonazismo: a interi popoli sono negati pari diritti e opportunità, contrariamente a leggi, etica e morale, spingendo il mondo allo scontro in un momento in cui è messo a dura prova da la pandemia».

Beaune ha chiesto ad altri paesi europei di "essere cauti" e di non accettare i vaccini dalla Russia e dalla Cina.

Anche Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consiglio della Federazione russa, è intervenuto, osservando che tali argomenti sono contrari agli interessi dei cittadini francesi. I vaccini non hanno un'identità nazionale e dovrebbero essere disponibili per tutti, ha affermato.

Il dibattito arriva quando l'ambasciatore di Bruxelles in Russia, Markus Ederer, ha annunciato che l'UE ha invitato Mosca per colloqui sul riconoscimento dei reciproci certificati di vaccinazione contro il coronavirus. Il diplomatico ha affermato che entrambe le parti "hanno bisogno di trovare una soluzione", poiché la situazione attuale significa che i vaccini della Russia non sono stati accettati nell'UE e quelli occidentali non sono stati riconosciuti da Mosca.

Questa notizia arriva il giorno dopo che la rivista scientifica britannica Nature ha pubblicato un articolo in cui ribadisce che il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V si era dimostrato sicuro ed efficace.

All'inizio di marzo, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha avviato una revisione sequenziale del fascicolo di registrazione per Sputnik V. Nonostante un certo numero di aziende nell'UE si contendano i diritti per la produzione del vaccino, l'EMA sta prendendo tempo per approvarlo.

Due stati membri dell'UE, Ungheria e Slovacchia, hanno già incluso il vaccino russo nei loro programmi di vaccinazione.

Oltre allo Sputnik V, la Russia ha anche altri tre vaccini contro il Covid-19: EpiVacCorona, CoviVac e Sputnik Light.