Nord Stream 2, Polonia multa di 7,6 miliardi Gazprom

ll gasdotto Nord Stream 2 – che dovrebbe portare il gas russo sotto il Mar Baltico fino alla Germania – vive oggi una nuova minaccia dopo che l'organismo di vigilanza antitrust polacco ha inflitto una multa record di 7,6 miliardi di dollari alla società russa Gazprom PJSC, aprendo così un altro fronte nell'aspra battaglia politica sul progetto. Lo riporta Bloomberg.



Secondo l’antitrust polacco il gasdotto da 9,5 miliardi di euro (11 miliardi di dollari) ostacolerà la concorrenza e "violerà gli interessi dei consumatori". Ha concesso a Gazprom e ai suoi partner 30 giorni per rescindere gli accordi di finanziamento e "ripristinare" la concorrenza. La sanzione ammonta al 10% dei ricavi della principale società di esportazione di gas russa, la pena massima consentita.





Non solo. I polacchi hanno multato per un totale di 52 milioni di euro altre cinque società (la francese Engie , l'austriaca OMV, l'anglo-britannica Shell e le tedesche Uniper e Wintershall) coinvolte nell'infrastruttura energetica per violazione delle normative antitrust: le aziende non sarebbero riuscite a ottenere i permessi per la costruzione e il finanziamento del gasdotto.



Gazprom ha annunciato che farà appello. "La decisione crea un'ulteriore incertezza", ha affermato Christian Egenhofer, ricercatore senior presso il Center for European Policy Studies intervistato da Bloomberg. "È un altro fattore che mina il progetto e la sua economia".



Le azioni di Gazprom sono scese del 2,5% a Mosca, al minimo da marzo. Il collegamento Nord Stream 2 era già appeso a un filo, vittima delle sanzioni imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo scorso anno e delle pressioni sulla Germania per il caso del presunto avvelenamento di Alexey Navalny.



Dopo che la società svizzera AllSeas Group SA, ha proseguito Bloomberg, ha ritirato la sua partecipazione al progetto per evitare le sanzioni statunitensi, Gazprom ha annunciato che avrebbe completato il lavoro da sola. All'inizio del 2020 rimanevano da posare meno di 160 chilometri sui 2.460 chilometri totali.



"La Polonia sta espandendo la sua politica anti-russa e sta cercando di mostrare al resto dell'Unione europea che Berlino non può comandare", ha detto Andrey Klimov, vicepresidente della commissione per gli affari internazionali nella camera alta del parlamento russo. "Abbiamo modi per rispondere contro la Polonia, modi diversi", ha aggiunto, senza approfondire, sempre a Bloomberg.



Mentre il collegamento Nord Stream 2 si trova al di fuori delle acque territoriali polacche, il governo di Varsavia ha influenza su Gazprom attraverso il controllo di condotte separate, in particolare il collegamento Yamal che trasporta gas dai giacimenti giganti in Siberia. La Polonia è l'unico paese di transito per il gas Yamal, alimentando circa 30 miliardi di metri cubi all'anno in Germania. "La costruzione del Nord Stream 2 è una chiara violazione delle normative di mercato", ha dichiarato mercoledì a Varsavia Tomasz Chrostny, il capo del regolatore dell'UOKiK. “Questo progetto non sarebbe stato creato senza i partner Gazprom dell'UE. Dovrebbero riconsiderare se vogliono far parte di un progetto che viola le regole del mercato di blocco ".