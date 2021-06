Parla la scienziata australiana, unica ricercatrice straniera del laboratorio di Wuhan

di Michelle Cortez - The Sidney Morning Herald

Danielle Anderson stava lavorando in quello che è diventato il laboratorio più famoso del mondo poche settimane prima che emergessero i primi casi noti di COVID-19 nella Cina centrale.

Eppure, la virologa australiana si chiede ancora cosa si sia persa.

Esperta di virus trasmessi dai pipistrelli, Anderson è l'unica scienziata straniera ad aver intrapreso ricerche presso il laboratorio BSL-4 dell'Istituto di virologia di Wuhan, il primo nella Cina continentale attrezzato per gestire i patogeni più letali del pianeta.

Il suo periodo più recente si è concluso a novembre 2019, offrendo ad Anderson una prospettiva da addetta ai lavori su un luogo che è diventato un punto critico nella ricerca di ciò che ha causato la peggiore pandemia in un secolo.

L'emergere del coronavirus nella stessa città in cui gli scienziati dell'istituto, vestiti dalla testa ai piedi con indumenti protettivi, studiano come quell'esatta famiglia di virus abbia alimentato la speculazione che potrebbe essere fuoriuscito dal laboratorio, possibilmente tramite un membro dello staff infetto o un oggetto contaminato.

La mancanza di trasparenza della Cina sin dai primi giorni dell'epidemia ha alimentato questi sospetti, sui quali gli Stati Uniti hanno speculato. Ciò ha trasformato la ricerca per scoprire le origini del virus, fondamentale per prevenire future pandemie, in un campo minato geopolitico.

Il lavoro del laboratorio e del direttore della sua emergente sezione di malattie infettive – Shi Zhengli , collega di lunga data della “Batwoman” di Anderson soprannominata per il suo lavoro di caccia ai virus nelle caverne – è ora avvolto da controversie.

Gli Stati Uniti hanno messo in dubbio la sicurezza del laboratorio e hanno affermato che i suoi scienziati erano impegnati in una controversa ricerca sul guadagno di funzione che manipolava i virus in un modo che avrebbe potuto renderli più pericolosi.

È in netto contrasto con il luogo descritto da Anderson, in questa prima intervista in cui condivide i dettagli sul lavoro in laboratorio.

Dice che mezze verità e informazioni distorte hanno oscurato un resoconto accurato delle funzioni e delle attività del laboratorio, che erano più di routine rispetto a come sono state descritte dai media.

"Non è che fosse noioso, ma era un normale laboratorio che funzionava allo stesso modo di qualsiasi altro laboratorio ad alto contenimento", afferma Anderson. "Quello che la gente dice semplicemente non è come è."

Obiettivo permanente

Ora al Peter Doherty Institute for Infection and Immunity di Melbourne, Anderson ha iniziato a collaborare con i ricercatori di Wuhan nel 2016, quando era direttrice scientifica del laboratorio di biosicurezza presso la Duke-NUS Medical School di Singapore.

La sua ricerca - che si concentra sul motivo per i quali virus letali come Ebola e Nipah non causano malattie nei pipistrelli in cui circolano perennemente - ha completato gli studi in corso presso l'istituto cinese, che ha offerto finanziamenti per incoraggiare la collaborazione internazionale.

Una stella nascente nella comunità della virologia, Anderson, 42 anni, afferma che il suo lavoro sull'Ebola a Wuhan è stato la realizzazione di un obiettivo di carriera per tutta la vita.

Il suo film preferito è Outbreak , del 1995 in cui gli esperti di malattie rispondono a un nuovo pericoloso virus, un lavoro che la Anderson dice di voler fare.

Per lei questo significava lavorare sull'Ebola in un laboratorio ad alto contenimento.

La carriera di Anderson l'ha portata in tutto il mondo. Dopo aver conseguito una laurea presso la Deakin University di Geelong, in Australia, ha lavorato come tecnico di laboratorio presso il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, quindi è tornata in Australia per completare un dottorato di ricerca sotto la supervisione degli eminenti virologi John Mackenzie e Linfa Wang.

Ha svolto un lavoro post-dottorato a Montreal, prima di trasferirsi a Singapore e lavorare di nuovo con Wang, che descrive Anderson come "molto impegnate e dedicata" e simile nella personalità a Shi.

"Sono entrambi molto schietti con standard morali così elevati", dice Wang al telefono da Singapore, dove è il direttore del programma emergente sulle malattie infettive presso la Duke-NUS Medical School. "Sono molto orgoglioso di ciò che Danielle è stata in grado di fare."

Sul campo

Anderson era sul campo a Wuhan quando gli esperti ritengono che il virus, ora noto come SARS-CoV-2, stesse iniziando a diffondersi.

Le visite quotidiane per un periodo alla fine del 2019 la mettono in stretta vicinanza con molti altri che lavorano nel centro di ricerca di 65 anni.

Faceva parte di un gruppo che si riuniva ogni mattina all'Accademia cinese delle scienze per prendere un autobus che li portava all'istituto a circa 30 chilometri di distanza.

Come unica straniera, Anderson si è distinta e dice che gli altri ricercatori si sono presi cura di lei.

“Siamo andati insieme a cene, pranzi, ci siamo visti fuori dal laboratorio”, racconta.

Dalla sua prima visita prima dell'apertura formale nel 2018, Anderson è rimasta colpita dal laboratorio di massimo biocontenimento dell'istituto.

L'edificio in cemento, in stile bunker, ha la più alta certificazione di biosicurezza e richiede che aria, acqua e rifiuti vengano filtrati e sterilizzati prima di lasciare la struttura. C'erano protocolli e requisiti rigorosi volti a contenere i patogeni studiati, dice Anderson, e i ricercatori hanno subito 45 ore di formazione per essere certificati per lavorare in modo indipendente in laboratorio.

Il processo di induzione ha richiesto agli scienziati di dimostrare la loro conoscenza delle procedure di contenimento e la loro competenza nell'indossare tute a pressione d'aria. "È molto, molto ampio", afferma Anderson.

Entrare e uscire dalla struttura è stato uno sforzo attentamente coreografato. Le partenze sono state rese particolarmente complesse dall'obbligo di fare sia una doccia chimica che una doccia personale, i cui tempi sono stati pianificati con precisione.

Disinfettanti speciali

Queste regole sono obbligatorie nei laboratori BSL-4, sebbene Anderson abbia notato differenze rispetto a strutture simili in Europa, Singapore e Australia dove ha lavorato.

Il laboratorio di Wuhan utilizza un metodo su misura per produrre e monitorare quotidianamente i suoi disinfettanti, un sistema che Anderson è stato ispirato a introdurre nel suo laboratorio.

È stata collegata tramite un auricolare ai colleghi del centro di comando del laboratorio per consentire una comunicazione costante e un controllo della sicurezza, passaggi progettati per garantire che nulla andasse storto.

Tuttavia, l'attenzione dell'amministrazione Trump nel 2020 sull'idea che il virus sia fuggito dalla struttura di Wuhan ha suggerito che qualcosa è andato seriamente storto nell'istituto, l'unico a specializzarsi in virologia, patologia virale e tecnologia dei virus dei circa 20 istituti di ricerca biologica e biomedica dell'Accademia cinese delle scienze.

I virologi e gli esperti di malattie infettive inizialmente hanno respinto la teoria, osservando che i virus passano dagli animali agli umani con regolarità. Non c'erano prove chiare all'interno del genoma di SARS-CoV-2 che fosse stato manipolato artificialmente o che il laboratorio ospitasse ceppi progenitori del virus pandemico. Gli osservatori politici hanno suggerito che le accuse avevano una base strategica e miravano a fare pressione su Pechino.

Eppure, le azioni della Cina hanno sollevato interrogativi. Il governo ha rifiutato di consentire agli scienziati internazionali di entrare a Wuhan all'inizio del 2020 quando l'epidemia stava crescendo, compresi esperti dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, che erano già nella regione.

Pechino ha ostacolato l'accesso a Wuhan agli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità per più di un anno, e poi ha fornito solo un accesso limitato.

Il rapporto finale del team dell'OMS, scritto e controllato da ricercatori cinesi, ha minimizzato la possibilità di una perdita di laboratorio. Invece, afferma che il virus probabilmente si è diffuso tramite un pipistrello attraverso un altro animale e ha dato credito a una teoria cinese favorita secondo cui avrebbe potuto essere trasferito tramite cibo congelato.

Mai malato

L'occultamento della Cina ha portato i ricercatori esterni a riconsiderare la loro posizione. Il mese scorso, 18 scienziati che scrivono sulla rivista Science hanno chiesto un'indagine sulle origini di COVID-19 che avrebbe preso in considerazione in modo equilibrato la possibilità di un incidente di laboratorio. Anche il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ostiene che la teoria del laboratorio non è stata studiata a sufficienza.

Ma è la considerazione dell'idea da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden – precedentemente respinta da molti come una teoria della cospirazione trumpista – che le ha conferito una nuova legittimità. Il mese scorso Biden ha invitato le agenzie di intelligence americane a raddoppiare i loro sforzi per sradicare la genesi del COVID-19 dopo che un precedente rapporto, divulgato dal Wall Street Journal , affermava che tre ricercatori del laboratorio erano stati ricoverati in ospedale con sintomi simil-influenzali nel novembre 2019.

Quello che il mondo vuole che la Cina riveli

Anderson afferma che nessuno di sua consocenza all'istituto di Wuhan era malato verso la fine del 2019. Inoltre, esiste una procedura per segnalare i sintomi che corrispondono ai patogeni gestiti nei laboratori di contenimento ad alto rischio.

"Se le persone fossero malate, presumo che sarei stata malata - e non lo ero", precisa. "Sono stata testata per il coronavirus a Singapore prima di essere vaccinata e non l'avevo mai fatto".

Non solo, molti dei collaboratori di Anderson a Wuhan sono venuti a Singapore alla fine di dicembre per un raduno sul virus Nipah. Non c'era nessuna notizia di malattie che stavano colpendo il laboratorio, dice.

"Non c'erano chiacchiere", dice Anderson. “Gli scienziati sono pettegoli ed eccitati. A quel punto non c'era niente di strano dal mio punto di vista che ti avrebbe fatto pensare che sta succedendo qualcosa qui".

I nomi degli scienziati che sarebbero stati ricoverati in ospedale non sono stati resi noti. Il governo cinese e Shi Zhengli, l'ormai famoso ricercatore del laboratorio, hanno ripetutamente negato che qualcuno della struttura abbia contratto il COVID-19. Il lavoro di Anderson presso la struttura e il suo finanziamento sono terminati dopo che è emersa la pandemia e si è concentrata sul nuovo coronavirus.

"Non sono ingenua"

Non è che sia impossibile che il virus sia uscito da lì. Anderson, meglio della maggior parte delle persone, capisce come un agente patogeno possa fuggire da un laboratorio. La SARS, un precedente coronavirus che è emerso in Asia nel 2002 e ha ucciso più di 700 persone, successivamente è uscito da strutture sicure una manciata di volte, afferma.

Se si presentassero prove che un tale incidente ha generato COVID-19, Anderson "potrebbe prevedere come potrebbero accadere le cose", afferma. "Non sono così ingenua da dire che lo smentisco assolutamente."

Eppure, crede ancora che molto probabilmente provenga da una fonte naturale. Poiché i ricercatori hanno impiegato quasi un decennio per individuare dove in natura è emerso l'agente patogeno della SARS, Anderson afferma di non essere sorpresa che non abbiano ancora trovato il pipistrello "pistola fumante" responsabile dell'ultimo focolaio.

L'Istituto di virologia di Wuhan è abbastanza grande che Anderson afferma di non sapere su cosa stessero lavorando tutti alla fine del 2019. È a conoscenza della ricerca pubblicata dal laboratorio che prevedeva il test dei componenti virali per la loro propensione a infettare le cellule umane. Anderson è convinta che nessun virus sia stato creato intenzionalmente per infettare le persone e rilasciato deliberatamente: una delle teorie più inquietanti emerse sulle origini della pandemia.

Guadagno di funzione

Anderson ha ammesso che sarebbe teoricamente possibile per uno scienziato in laboratorio lavori su una tecnica di guadagno della funzione per infettare inconsapevolmente se stesso e poi infettare involontariamente altri nella comunità. Ma non ci sono prove che si siano verificate e Anderson ha valutato la sua probabilità come estremamente ridotta.

Ottenere l'autorizzazione per creare un virus in questo modo richiede in genere molti livelli di approvazione e ci sono migliori pratiche scientifiche che pongono limiti rigorosi a questo tipo di lavoro.

Ad esempio, è stata disposta una moratoria sulla ricerca che potrebbe essere condotta sul virus dell'influenza spagnola del 1918 dopo che gli scienziati l'hanno isolato decenni dopo.

Anche se un tale guadagno in termini di funzionalità viene autorizzato, è difficile da ottenere, afferma Anderson. La tecnica si chiama genetica inversa.

"È estremamente difficile farlo funzionare davvero quando vuoi che funzioni", dice.

Il laboratorio di Anderson a Singapore è stato uno dei primi a isolare SARS-CoV-2 da un paziente COVID al di fuori della Cina e poi a far crescere il virus. È stato complicato e impegnativo, anche per un team abituato a lavorare con i coronavirus che ne conosceva le caratteristiche biologiche, incluso il recettore proteico a cui mira.

Questi aspetti chiave non sarebbero conosciuti da chiunque tenti di creare un nuovo virus, dice. Anche allora, il materiale che i ricercatori studiano - i mattoni di base del virus e l'impronta genetica - non sono inizialmente infettivi, quindi avrebbero bisogno di coltivare quantità significative per infettare le persone.

Nonostante ciò, Anderson pensa che sia necessaria un'indagine per stabilire l'origine del virus una volta per tutte. È sbalordita dalla rappresentazione del laboratorio da parte di alcuni media al di fuori della Cina e dagli attacchi tossici agli scienziati che ne sono derivati.

Una delle dozzine di esperti nominati a novembre in una task force internazionale per studiare le origini del virus, Anderson non ha attirato l'attenzione del pubblico, soprattutto da quando è stata presa di mira dagli estremisti statunitensi all'inizio del 2020 dopo aver rivelato informazioni false sulla pandemia pubblicate online. Il vetriolo che ne seguì la spinse a sporgere denuncia alla polizia. Le minacce di violenza che molti scienziati del coronavirus hanno subito negli ultimi 18 mesi li hanno resi riluttanti a parlare a causa del rischio che le loro parole vengano fraintese.

Gli elementi noti per scatenare epidemie infettive - la mescolanza di esseri umani e animali, in particolare la fauna selvatica - erano presenti a Wuhan, creando un ambiente favorevole alla diffusione di una nuova malattia zoonotica.

A tale riguardo, l'emergere di COVID-19 segue uno schema familiare. Ciò che è scioccante per Anderson è il modo in cui si è dispiegato in un contagio globale.

"La pandemia è qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare su questa scala", dice. I ricercatori devono studiare il disastroso percorso di COVID per determinare cosa è andato storto e come fermare la diffusione di futuri agenti patogeni con potenziale pandemico.

"Il virus era nel posto giusto al momento giusto e tutto era pronto per causare questo disastro".