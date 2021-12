Putin elogia il successo del lancio di prova del missile ipersonico Tsirkon

Difesa e Intelligence è anche su Telegram. Clicca qui per entrare nel canale e restare sempre aggiornato

Il sistema missilistico ipersonico russo Tsirkon è stato testato con successo il 24 dicembre, ha annunciato venerdì il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

"La scorsa notte o, per essere più precisi, questa mattina, il sistema ipersonico Tsirkon è stato lanciato a salve. Questo è il nostro ultimo missile in grado di colpire sia bersagli navali che terrestri. I test hanno avuto successo e sono impeccabili. Questo è un grande evento per il paese e un passo considerevole verso il rafforzamento della sicurezza e della capacità di difesa della Russia", ha affermato il leader russo in una riunione congiunta del Consiglio di Stato e del Consiglio per la scienza e l'istruzione.

Il leader russo si è rivolto al ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov, chiedendogli "di trasmettere i migliori saluti e congratulazioni allo staff che ha lavorato a questo sistema e ringraziare tutti per il risultato ed esprimere le più sincere parole di gratitudine a tutti gli sviluppatori, designer, ingegneri e lavoratori - tutti coloro che hanno partecipato a questo lavoro”.

A sua volta, Manturov ha ringraziato il presidente per questa valutazione, aggiungendo che il missile ipersonico è stato lanciato alle 05:30 ora di Mosca. "Porterò le sue parole a tutti", ha assicurato il ministro al presidente Putin.

I missili ipersonici possono colpire obiettivi a centinaia di chilometri di distanza e raggiungere velocità che possono anche superare i sette Mach.

Difesa e Intelligence è anche su Telegram. Clicca qui per entrare nel canale e restare sempre aggiornato