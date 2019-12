/ QUO VADIS, LEBANON?

di

Arrivederci, Libano, metaforicamente e veramente.

Arrivederci a un paese che, molti credono, in realtà ha già smesso di esistere.

Per cinque lunghi anni ho fatto il pendolare tra l'Asia del Pacifico e il Medio Oriente. E Beirut, per tutto quel tempo, era una delle mie case.

Sono arrivato a Beirut quando la situazione nella regione stava iniziando a essere insopportabile; quando destabilizzata, la Siria torturata ha iniziato a perdere i suoi figli in gran numero. Sono stati costretti a lasciare la loro terra natale, diretti a Beirut e Beqaa Valley, e in effetti, in tutte le parti del mondo. Sono arrivato quando i rifugiati siriani stavano congelando a morte, sfruttati e brutalizzati in antichi villaggi abbandonati da Dio perduti nelle profonde e senza valli valli libanesi.

Non avrei dovuto scriverne, ma l'ho fatto. Non avrei dovuto vedere quello che ho visto. Era la vergogna delle Nazioni Unite, ben nascosta e ben coperta, oscurata dal gergo tecnico. I rifugiati non erano chiamati rifugiati e i campi non erano registrati ufficialmente come campi. Quello che avevi visto chiaramente con i tuoi occhi, ti era stato detto, era in realtà totalmente qualcos'altro. Ma non lo era. Gli occhi non mentono quasi.

Miraggi, castelli di sabbia e miti del Libano. Se vivi qui, ti circondano, ti soffocano, ti soffocano tutto il tempo.

Sono arrivato quando i palestinesi hanno iniziato a ribellarsi negli orribili campi; luoghi mostruosi e senza speranza in cui decine di migliaia di esseri umani sono stati costretti a vivere, per decenni, senza aiuto, senza quasi alcun diritto.

E me ne sono andato quando il paese è crollato. Quando il divario tra i ricchi e poveri non ha raggiunto proporzioni così enormi, che spesso ha cominciato a sembrare che in realtà c'erano due paesi diversi, persino universi, sullo stesso piccolo territorio geografico che si chiama Libano.

Ma prima che me ne andassi, ci fu una rivolta.

Naturalmente, periodicamente, ci sono ribellioni qui, che sono fuorvianti chiamate "rivoluzioni". La "rivoluzione" del 2005, del 2015 e ora di nuovo, nel 2019.

Ho lavorato nel centro di Beirut, nelle piazze piene di manifestanti. Ho provato a capire, ad analizzare, a trovare un contesto.

E a cosa ho assistito? Enormi pugni serrati, quelli dell '"Otpor" serbo, un' organizzazione 'della CIA-serba (estrema destra), che costrinse il governo di Slobodan Milosevic ad uscire dal potere e che in seguito si infiltrò e distrusse autentiche rivolte in tutto il Medio Oriente ; rivolte cinicamente chiamate dai mass media occidentali - "Primavere arabe".

In realtà ho visto molti segni di Otpor, un gruppo gemello di Canvas, e quando ho chiesto ai manifestanti di Beirut se sapevano cosa rappresentavano queste organizzazioni, mi hanno risposto che "no", non lo hanno fatto ma "avrebbero sicuramente chiesto ai loro designer" .

Ci sono stati molti sventolii di bandiere, molti canti e persino balli. Ribellione in stile libanese. Una grande festa. Sorrisi, risate, anche quando le cose diventano disperate.

I manifestanti hanno molte lamentele e sono disposti a discuterne apertamente: corruzione, difficoltà, servizi sociali quasi inesistenti e quasi nessun futuro.

Ma non cercare alcun segno di ideologia qui, nel 2019: questa non è una ribellione comunista o persino socialista, sebbene storicamente il Libano abbia movimenti socialisti e comunisti vibranti, entrambi.

Una cosa è certa: ai manifestanti "non piacciono le" élite ", ma cercherete invano slogan che denunciano il capitalismo; qualcosa che è così comune in Cile e, naturalmente, in Bolivia (ma non a Hong Kong, dove i disordini sono chiaramente sostenuti dall'Occidente e da alcune "élite" locali).

Ai manifestanti non piacciono i blackout elettrici, le carenze idriche, la sporcizia accumulata ovunque a causa della mancata raccolta e riciclaggio dei rifiuti. I manifestanti odiano i prezzi elevati e gli ingorghi.

*

Vogliono un "Libano migliore". Ma che cos'è?

Un Libano privo di razzismo, per esempio? No, non ho mai visto segni di denuncia del razzismo.

Quando ho iniziato a vivere qui, sono rimasto inorridito dal bigottismo della gente del posto.

Un autista che lavora per una delle agenzie delle Nazioni Unite, non ha nemmeno cercato di nascondere le sue "credenze":

“La nazione turca è migliorata. In passato, avevano solo fregato donne asiatiche e, di conseguenza, sembravano tutti cani. Dopo aver conquistato i Balcani e iniziato a fregare le donne europee, il loro patrimonio è migliorato ”.

Arrivando all'aeroporto internazionale Rafik Hariri, ho visto spesso umiliate donne filippine, etiopi o keniote, rinchiuse in stanze affollate, sorvegliate dalle forze di sicurezza libanesi. Sembravano schiavi, trattati come carne. Senza fretta, i loro "proprietari" sarebbero venuti a prenderli, firmando documenti di rilascio, portandoli via.

L'abuso dei lavoratori domestici in Libano è orribile; tortura, stupro e morte sono comuni. I lavoratori stranieri si suicidano regolarmente. Mentre non c'è quasi alcuna protezione legale per loro.

Questo cambierà? I manifestanti chiedono un "Libano migliore" che la finisca una volta per tutte con questo tipo di discriminazione? Ancora una volta, non ho mai sentito parlare di tali richieste.

E che cosa sostiene il Libano, finanziariamente, da decenni?

In tutta l'Africa occidentale, uomini d'affari libanesi senza scrupoli, razzisti e brutali hanno sfruttato la gente del posto, saccheggiando risorse naturali. Le cose che ho sentito in Costa d'Avorio, avrebbero scioccato anche i lettori più incalliti. Ma ci sono slogan a Beirut che chiedono la fine del saccheggio dell'Africa occidentale?

Un'altra fonte di reddito leggendaria sono i narcotici, coltivati ??e trasformati nella valle della Beqaa. Se dovesse essere la marijuana, a chi importa? Ma il Libano sta producendo eroina e cocaina, ma soprattutto le cosiddette "droghe da combattimento", incluso Captagon, che viene utilizzato sui campi di battaglia di Siria e Yemen. Il Captagon viene regolarmente portato di nascosto fuori dal paese dai sauditi e usato nelle operazioni jihadiste, come ho riferito.

Questo finirà? I manifestanti libanesi chiedono un "Libano migliore" senza droghe che aiutino a uccidere e torturare decine di migliaia di persone innocenti, in tutta la regione?

Quali sono le altre fonti di reddito qui? Il settore bancario, ovviamente. Banche che operano in tutto il Medio Oriente e nel Golfo.

E, naturalmente, "aiuti esteri". Aiuto che dovrebbe "aiutare gli immigrati", così come i poveri libanesi che "soffrono delle ondate di rifugiati", provenienti da paesi destabilizzati dall'Occidente. Questi fondi scompaiono regolarmente, in tutto o in parte ”, nelle tasche profonde delle élite libanesi, che si assicurano di generare profitti qualunque cosa accada: quando i rifugiati continuano ad arrivare e anche quando escono.

Prima di partire, ho trascorso una settimana girovagando per Beirut, giorno e notte, alla ricerca di risposte, alla ricerca di segnali che i manifestanti fossero davvero determinati a cambiare il Paese. Non solo per se stessi, ma per tutti in Libano e per l'intero mondo arabo.

Ho incontrato troppi slogan astratti, molti dei quali di origine occidentale. Neanche una traccia del panarabismo siriano. Nulla che assomiglierebbe in remoto all'internazionalismo. Questa era chiaramente una ribellione di tipo europeo.

*

Come sempre, le forze di sicurezza libanesi hanno intimidito me e molti altri.

Venendo a Martyr's Square, di notte, puntavo solo l'obiettivo della mia macchina fotografica nella direzione di un gruppo di soldati pigri, dall'aspetto cinico. Hanno cercato di eliminare le immagini e mi hanno chiesto di scusarmi. Non mi sono mosso. Non ho avuto problemi a fotografare la polizia a Hong Kong, a Parigi, in Cile o in altri luoghi. E ne ho avuto abbastanza, dopo 5 anni qui, di questi bruti inetti e arroganti.

Ma qui, le forze armate sono "uniche"; non ci si aspetta molto da loro. È Hezbollah che viene in soccorso del Libano ogni volta che viene attaccato da Israele. I combattenti di Hezbollah sono ben addestrati e disciplinati. Mentre l'esercito libanese (e le sue varie "forze") è presidiato da coloro che non riescono a trovare un lavoro dignitoso. Se protegge qualcuno o qualcosa, è il regime libanese, sostenuto da Occidente e Arabia Saudita.

Mi sono rifiutato di consegnare i miei telefoni e macchine fotografiche.

"Arrestami", ho offerto, allungando entrambe le mani.

Non lo fecero. Sarebbe troppo sforzo e scartoffie.

Più tardi, i manifestanti mi hanno abbracciato:

“È fantastico che tu non abbia consegnato loro il tuo materiale. Vedi, se fossimo noi, i libanesi, ci piccherebbero e distruggerebbero le nostre telecamere ”.

Una manifestante ha aggiunto:

“Non sai mai cosa nascondono, ma nascondono sempre qualcosa. Forse non volevano che il mondo vedesse quanto sono pigri. Stanno qui, a grappoli, senza fare nulla, chiacchierando. Quindi, quando si stancano di non fare nulla, si mobilitano e ci attaccano. Sono imprevedibili. "

Un paio di mesi fa, durante il breve conflitto tra Israele e Libano (attacco israeliano di droni e ritorsioni di Hezbollah), sono riuscito a guidare fino al confine, come avevo fatto in diverse occasioni precedenti.

Quasi l'intera difesa del Libano è stata appoggiata sulle spalle di Hezbollah, con truppe UNIFIL (forze interinali delle Nazioni Unite in Libano), costituite da forze indonesiane, sudcoreane, italiane, ghanesi e di altri, che pattugliano la frontiera in veicoli blindati e forniscono principalmente deterrenza psicologica dalle grandi basi fortificate, inclusa quella di Naqoura.

Le forze armate libanesi hanno pochissime capacità di difendere il loro paese. Sono stati addestrati dagli Stati Uniti, ma sono praticamente senza denti, quando si tratta di combattere veri nemici stranieri. Forse è stato disegnato in questo modo. "Toothless-ness" include l'aeronautica libanese, che conta principalmente su cose che potrebbero essere descritte come aeroplani giocattolo, con modelli Cessna convertiti.

Ora, l'esercito e la polizia libanesi stanno affrontando il proprio popolo, proteggendo il regime di Beirut, nonché interessi stranieri, principalmente occidentali e sauditi.

*

Ma torniamo alla domanda principale che, sorprendentemente, molto raramente viene posta dai media occidentali: “Cosa vogliono veramente i libanesi? Qual è l'obiettivo della rivolta? ”

La ribellione è iniziata il 17 ottobre, contro le tasse proposte sulle chiamate di WhatsApp. Presto si trasformò in una richiesta di dimissioni di tutto il governo; chiedere una revisione totale del sistema libanese. Il primo ministro, Saad Hariri, si è dimesso. Altri sono rimasti, ma il paese è rimasto paralizzato per settimane.

Alcuni libanesi definiscono ciò che sta accadendo per le strade di Beirut, Tripoli e altre città, una "Rivoluzione d'Ottobre", ma in realtà questa rivolta ha ben poco a che fare con l'iconica rivoluzione bolscevica russa del 1917.

Tuttavia, una cosa positiva è che molti libanesi chiedono ora la democrazia diretta e il parlamento di un popolo.

Alessandra Bajec ha recentemente scritto per il quotidiano The New Arab:

“Le proteste e gli scioperi non sono l'unica cosa a livello nazionale che domina il Libano. Le discussioni aperte tenute da gruppi di cittadini è l'ultimo fenomeno che si sta verificando nelle strade del Libano.

Una serie di discussioni aperte guidate da una varietà di gruppi di cittadini si svolgono quotidianamente in tutto il Libano contribuendo a nutrire i cuori e le menti del movimento rivoluzionario dall'inizio della cosiddetta "Rivoluzione d'Ottobre".

Ho assistito a quegli incontri a Beirut. È un'idea impressionante, in un modo molto più avanzato di quello che è stato osservato in Europa, durante le recenti proteste in Francia e altrove.

È chiaro che i ribelli libanesi ne hanno avuto abbastanza della politica settaria, del capitalismo selvaggio (anche se questo non viene pronunciato come tale) e della corruzione endemica.

Per decenni, dopo la devastante guerra civile libanese (1975-1990), il paese è rimasto amaramente diviso. Ancora una volta, in realtà è qualcosa che non dovrebbe essere discusso, nemmeno menzionato, ma le alleanze in questa nazione di (ufficialmente) 4,4 milioni, sono state comunemente promesse a leader e movimenti religiosi, e non allo stato.

David Morrison ha scritto su Labor & Trade Union Review:

"Il sistema politico del Libano ha un carattere esclusivamente confessionale, che ha origine nel Patto nazionale del 1943. In base a questo Patto non scritto, il Presidente della Repubblica deve essere un cristiano, il Primo Ministro un Musulmano sunnita e il Presidente (Presidente) del Parlamento è un musulmano sciita. Per di più, il 50% dei 128 seggi in Parlamento è assegnato ai cristiani e il 50% ai musulmani, e queste assegnazioni sono ulteriormente suddivise per sette cristiane e musulmane sono assegnati a ciascuna delle 18 sette. A livello nazionale, i 64 seggi cristiani sono assegnati come segue: Maroniti 34, Greco ortodosso 14, Greco cattolico 8, Armeno ortodosso 5, Armeno cattolico 1, protestante 1 e altri 1; e i 64 seggi musulmani sono assegnati come segue: Sunniti 27, Sciiti 27, Drusi 8 e Alawite 2.

Quindi, in totale i cristiani hanno il 50% dei seggi e le comunità sunnite e sciite sono poco più del 20% ciascuna.

Nel Patto nazionale non era prevista la modifica di tali allocazioni per riflettere i cambiamenti demografici. E non c'è ancora nessuno oggi. Queste assegnazioni potrebbero essere state corrispondenti alla proporzione di ciascuna setta nell'elettorato in una volta, ma certamente non lo sono oggi. Ma è impossibile dire con precisione cosa dovrebbero essere, dal momento che non esiste un censimento nazionale dal 1932. Si tratta di una questione molto delicata in Libano, che ha il potenziale per innescare conflitti civili ".

Naturalmente, questo sistema sclerotico e stantio di divisioni e coalizioni segrete, ha portato alla corruzione oltraggiosa. I clan religiosi e familiari sono riusciti ad accumulare un'enorme ricchezza, godendo al contempo di un'impunità quasi assoluta.

Discutendo di delicati problemi politici con vari manifestanti e attivisti libanesi nel 2015 (movimento "You Puink"), così come durante la recente rivolta del 2019, sono arrivato alla chiara comprensione che la maggior parte dei manifestanti istruiti (e il Libano è senza dubbio uno delle nazioni più istruite del mondo arabo), hanno respinto totalmente il sistema settario. In realtà, ne erano completamente disgustati.

Già nel 2015, una delle richieste principali era quella di "unire il Libano"; per assicurarsi che sia governato da persone elette in base alle loro virtù ed eccellenze, anziché alle credenze religiose.

In particolare i giovani hanno avuto abbastanza di quelle fughe a Cipro (per sposarsi), se una coppia apparteneva a due diverse religioni o se una o entrambe le persone non avevano alcuna religione. Si ribellarono al fatto che il loro bambino non poteva essere registrato nel proprio paese, se non esistesse un certificato ufficiale di matrimonio libanese.

E la maggior parte delle persone con cui ho parlato, ha capito che la scioccante mancanza di trasparenza su cui il regime libanese ha prosperato, serve solo quei pochi individui e famiglie estremamente ricchi. L'economia del paese è in frantumi, il debito è al 150% del PIL, sostanzialmente inservibile, e il divario tra ricchi e poveri, mostruoso. Per milioni di persone, lasciare il paese è diventata l'unica opzione. Ma i porti turistici di lusso sono pieni di lussuosi yacht, mentre le auto sportive Maserati e i SUV Range Rover sono parcheggiati in tutta la capitale, di fronte a ristoranti e bar di lusso.

I rivoluzionari libanesi stanno organizzando discussioni aperte, ma non è tutto: vogliono un sistema politico totalmente nuovo.

Il problema è che non sono sicuri di quale.

Ma sono certi che tenendo forum aperti e incontri pubblici, alla fine, scopriranno cosa vogliono esattamente.

Alessandra Bajec continua con una descrizione dei gruppi a democrazia diretta:

"Rachad Samaha, un attivista sociale e membro centrale del gruppo di discussioni libere aggiunge:" Stavamo parlando tra di noi di come potremmo essere più coinvolti nella rivoluzione ... non solo unendo le proteste, ma contribuendo a riunire le persone a discutere questioni contro cui tutti stiamo combattendo. Possiamo quindi raggiungere un terreno comune ".

Centrare tali discussioni di gruppo sulla necessità di cambiare l'attuale sistema politico e

porre fine al settarismo, e i possibili modi per riparare l'economia in rapido declino del paese sono stati la spinta principale per stimolare gli scambi di opinioni tra le persone all'interno del più grande movimento di protesta.

Le principali questioni di interesse nazionale espresse dai cittadini che partecipano ai colloqui includono l'accelerazione della crisi economica, l'appropriazione indebita di fondi pubblici, le élite politiche al potere decennali che sono ritenute responsabili per l'approfondimento della crisi e il sistema confessionale, in cui il potere è diviso tra sette e ha creato reti di clientelismo e clientelismo a scapito della popolazione ".

Tutto questo è vero. Ma questo è il Libano, il Medio Oriente, dove nulla è veramente semplice.

Qui, l'Occidente ha un'enorme influenza, così come i migliori alleati di Washington nella regione, i sauditi. Tutti questi soldi "sprecati", tutti così accattivanti, avrebbero dovuto semplicemente garantire certe alleanze.

Sotto la superficie, l'Occidente, Israele e l'Arabia Saudita sono tutti alla ricerca dell'Iran, e l'Iran è alleato di Hezbollah, e Hezbollah è l'unica vera e potente forza sociale in Libano, dove quasi tutto il pubblico è già stato privatizzato, rubato o entrambi .

Hezbollah è anche l'unica vera protezione che il Libano ha, contro Israele. Mentre l'Occidente non vuole che nessuno sia protetto contro Israele.

Com'era prevedibile, Hezbollah è nella "lista dei terroristi" degli Stati Uniti e nelle liste di molti dei suoi alleati.

Hezbollah ha stretto un'alleanza strategica con il precedente governo di Hariri, che si è dimesso diverse settimane fa (e Hezbollah ha messo in guardia contro la spinta per il crollo del governo, e ha persino tentato di eliminare i blocchi stradali eretti dai manifestanti).

Ora, cosa succederà davvero se vincono i manifestanti? Chi ne trarrà beneficio? E se il vecchio regime crollasse; e se non ci fosse più Hezbollah e non ci fosse più protezione contro il "Southern Neighbor"?

*

Che tipo di Libano può sostituire questo stato presente, terribilmente inefficiente, persino brutale e corrotto?

Se ti trovi nel quartiere di Achrafieh, il luogo più ricco del Libano, dove risiede il vecchio denaro cristiano, ti verranno raccontate molte cose che molto probabilmente non vorresti sentire.

Ti “spiegheranno” che il Libano doveva essere un paese cristiano, che i francesi lo hanno creato come l'unico stato cristiano in Medio Oriente. Sentiresti insultare i palestinesi, in modo orribile, e vedresti i manifesti di leader politici di estrema destra.

Una volta, lì, ho avuto un taglio di capelli e un vecchio barbiere si è separato da me, alzando la mano destra in aria e gridando: "Heil Hitler!" (Dopo di che, sono passato rapidamente a un barbiere siriano).

Un vicino una volta mi disse:

“L'imperialismo francese? Oh, ma ci piacerebbe riavere i francesi! Sarebbe geniale essere colonizzati da loro, di nuovo no? ”

Non è stato uno scherzo. Lo intendeva sul serio. Ogni singola parola che pronunciava.

Queste cose non dovrebbero essere scritte, almeno non nella stampa tradizionale. Ma questa non è la stampa mainstream e credo che senza comprendere queste sfumature, è impossibile capire il Libano e cosa potrebbe accadere se la rivoluzione vincesse.

Chi canta e balla al centro di Beirut? Chi chiede le dimissioni dell'intero regime? Sono principalmente cristiani o musulmani? Non sono sicuro. A giudicare dal numero di foulard, molto probabilmente, la maggioranza non è musulmana. Ma di nuovo, non ne sono sicuro. Questa non è una domanda che si può presentare ai manifestanti.

Questa non è sicuramente una rivoluzione che farebbe avanzare gli interessi dell'Iran musulmano-socialista. E lo stesso si potrebbe dire di quello che sta succedendo, contemporaneamente, in Iraq.

Il “secolarismo” sostenuto dall'occidente può convertire il Libano in un avamposto occidentale in Medio Oriente? Potrebbe ferire ulteriormente, persino danneggiare, la Siria? Teoricamente si. Potrebbe danneggiare gli interessi dei paesi non occidentali e antimperialisti come la Russia e la Cina? Sicuramente.

È quello che sta succedendo? Potrebbe essere questa un'altra sfumatura delle "Rivoluzioni colorate", o una continuazione della cosiddetta primavera araba?

Nessuno può ancora rispondere a queste domande. Ma la situazione deve essere monitorata, con estrema attenzione. Data la storia del Libano, data la sua posizione nel mondo, il suo orientamento politico ed economico, nonché l'istruzione, il paese può andare in entrambi i modi. Data la scelta, la gente potrebbe optare per uno stato socialista o per tornare nel regno coloniale occidentale.

L'Occidente sta facendo tutto il possibile per portare il Libano nella sua orbita. I pugni chiusi di Otpor ne sono una chiara dimostrazione e avvertimento. È un fatto ben documentato, che Canvas opera qui almeno dal 2005.

*

Il 26 novembre, France 24 ha citato l'agenzia di stampa statale libanese NNA:

"Scontri tra sostenitori del primo ministro custode del Libano, Saad Hariri, e gruppi sciiti Hezbollah e Amal sono scoppiati a colpi di arma da fuoco a Beirut lunedì scorso.

Gli scontri hanno segnato la seconda notte consecutiva di violenza legata alla crisi politica del Libano, minacciando di ribaltare manifestazioni in gran parte pacifiche dirette all'élite al potere del paese in una direzione più sanguinosa ”.

Le forze armate furono inizialmente riluttanti ad intervenire. Più tardi, hanno sparato gas lacrimogeni.

La situazione nel paese si sta deteriorando pericolosamente. Le vecchie ferite stanno riaprendo.

*

Lasciando Beirut, al cancello, sono stato di nuovo fermato da un ufficiale delle forze di sicurezza. Era scortese. Cercano sempre timbri israeliani o timbri di uscita, o qualcosa del genere, nei passaporti. E ne avevo abbastanza di lui. Qui, a Rafik Hariri, li ho visti, per anni, umiliare le donne etiopi, schiacciare i siriani, mentre trattavano come dei, visitatori bianchi dall'Europa e dagli Stati Uniti.

"Perché non combattere gli israeliani, invece di donne e bambini?" Gli ho suggerito, sorridendo.

E si è scatenato l'inferno. Mi hanno trascinato lontano dal cancello. E il gigantesco Boeing 777-300 dovette aspettare, mentre Air France si rifiutava di ritirarsi, scaricare i miei bagagli e lasciarmi indietro.

Hanno chiamato alcuni generali a Beirut. Stavano saltando in giro, gridando qualcosa, bluffando. Non me ne può fregare nemmeno un po '. Il mio lavoro qui era finito. A Parigi, ho avuto nove giorni per scrivere, prima di partire per il Sud America. Aspettare lì, o in una sporca prigione in Libano, fa davvero poca differenza per me. Mi sarebbe piaciuto essere a Damasco, ma il mio visto era già scaduto. Quindi, ho solo aspettato.

Alla fine, mi hanno lasciato andare. I prigionieri che non hanno paura, non sono divertenti da tenere.

L'aereo si è mosso verso la pista, poi i motori ruggirono e partimmo. Halas.

Le mie schede di memoria contengono ore di riprese da tutti gli angoli del Libano. Non sono sicuro di cosa ne farò.

Soprattutto, non sono sicuro di cosa faranno i libanesi con il loro paese.

Un gigantesco pugno stretto sporgeva da Piazza dei Martiri. Era un impianto estraneo, un sabotaggio ben pianificato o un vero simbolo di resistenza?

Il giorno dell'Indipendenza, il pugno è stato bruciato, distrutto. "Vandali!", Urlavano i media stranieri. Non sono sicuro: questo è un paese estremamente complesso.

Il paese stava crollando. Forse è già crollato. La gente parlava, urlava, cantava. Alcuni vivevano in una terribile miseria. Altri guidavano Ferrari e torturavano le cameriere importate.

Il paese ha cercato disperatamente di andare avanti. Ma in avanti potrebbe significare molte, molte direzioni diverse. In Libano, per ogni persona, per ogni gruppo: in avanti è verso un altro posto!

*

[First version published by NEO – New Eastern Outlook – a journal of the Russian Academy of Sciences]