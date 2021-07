Sara Wagenknecht: Assange in carcere vergogna per l'occidente

Oggi Julian Assange, fondatore di WikiLeaks ,che ha contribuito a rivelare i crimini di guerra degli Usa in Iraq e Afghanistan, è costretto a festeggiare il suo 50° compleanno in un carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna. Assange rischia l'estradizione negli Usa dove rischia una pena di 175 anni di carcere. L'esponente della vera sinistra tedesca, Sara Wagenknecht ha denunciato che questo compleanno di Assange in carcere è una vergogna per l'occidente, sottolineando il paradosso che chi rivela i crimini è in carcere, mentre chi li ha commessi e li commette adesso sono liberi.

di Sara Wagenknecht - Post Facebook

Oggi Julian Assange compie 50 anni. È una grande vergogna per il mondo occidentale che Assange debba trascorrere il suo compleanno dietro le sbarre invece di poterlo festeggiare con spensieratezza come uomo libero tra i suoi familiari, i suoi amici e sostenitori.

Sono passati più di dieci anni da quando Julian Assange ha informato con Wikileaks l'opinione pubblica mondiale dei crimini di guerra degli USA in Iraq e Afghanistan. Purtroppo però non coloro che hanno commesso o commesso i crimini sono in prigione oggi, ma coloro che li hanno fatti vedere.

Dov'è il grande impegno per i diritti umani, la libertà di espressione e di stampa quando si tratta della vita di un uomo che è una spina nel fianco degli USA? Julian Assange è in un carcere di massima sicurezza considerato ′′ la versione britannica di Guantnamo Bay ′′ per le sue dure condizioni di detenzione.

Deve essere finalmente rimesso in libertà, questo impone il rispetto per i diritti umani e la libertà di stampa, questo è quello che richiede l'umanità!