Scott Ritter - La caduta di Israele

Scott Ritter* - Consortium News

Ho scritto in precedenza dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, definendolo “il raid militare di maggior successo di questo secolo”.

Ho descritto l'azione di Hamas come un'operazione militare, mentre Israele e i suoi alleati l'hanno definita un'azione terroristica della portata di quella compiuta contro gli Stati Uniti l'11 settembre 2001.

“La differenza tra i due termini”, ho osservato, “etichettando gli eventi del 7 ottobre come atti di terrorismo, Israele trasferisce la colpa delle enormi perdite dai suoi servizi militari, di sicurezza e di intelligence ad Hamas. Se Israele, invece, riconoscesse che ciò che Hamas ha fatto è stato in realtà un raid - un'operazione militare - allora la competenza dei servizi militari, di sicurezza e di intelligence israeliani sarebbe messa in discussione, così come la leadership politica responsabile della supervisione e della direzione delle loro operazioni”.

Il terrorismo impiega strategie che cercano la vittoria attraverso il logoramento e l'intimidazione, per logorare il nemico e creare un senso di impotenza da parte di quest'ultimo. I terroristi per natura evitano il conflitto esistenziale decisivo, ma piuttosto perseguono una battaglia asimmetrica che contrappone i loro punti di forza alle debolezze dei loro nemici.

La guerra che attanaglia il Levante dal 7 ottobre 2023 non è una tradizionale operazione antiterrorismo. Il conflitto tra Hamas e Israele si è trasformato in un conflitto tra Israele e il cosiddetto asse della resistenza che coinvolge Hamas, Hezbollah, Ansarullah (gli Houthi dello Yemen), le Forze di Mobilitazione Popolare, cioè le milizie di Iraq, Siria e Iran. Si tratta di una guerra regionale in tutto e per tutto, che deve essere valutata come tale.

Lo stratega prussiano Carl von Clausewitz ha osservato nella sua opera classica, On War, che “la guerra non è semplicemente un atto politico, ma un vero e proprio strumento politico, una continuazione del rapporto politico, un'esecuzione dello stesso con altri mezzi”.

Da un punto di vista puramente militare, il raid di Hamas su Israele del 7 ottobre 2023 è stato un impegno relativamente minore, che ha coinvolto poche migliaia di combattenti da entrambe le parti.

Come evento geopolitico globale, tuttavia, non ha riscontri contemporanei.

L'incursione di Hamas ha scatenato una serie di risposte diverse, alcune delle quali sono state progettate, come quella di attirare le Forze di Difesa israeliane a Gaza, dove sarebbero rimaste intrappolate in una guerra perenne che non avrebbero potuto vincere, innescando la doppia dottrina israeliana che regola la risposta militare alla presa di ostaggi, la “Dottrina Hannibal”, e la pratica israeliana della punizione collettiva, la “Dottrina Dahiya”.

Entrambe queste dottrine mettono l'IDF in mostra al mondo come l'antitesi dell'“esercito più morale del mondo”, esponendo l'intento omicida radicato nel DNA dell'IDF, una propensione alla violenza contro gli innocenti che definisce il modo di fare la guerra israeliano e, per estensione, la nazione israeliana.

Prima del 7 ottobre 2023, Israele era in grado di mascherare il suo vero carattere al mondo esterno, convincendo tutti, tranne pochi attivisti, che le sue azioni nel colpire i “terroristi” erano proporzionate e umane.

Oggi il mondo conosce Israele come lo Stato di apartheid genocida che è in realtà.

Le conseguenze di questa nuova consapevolezza globale sono evidenti.

Cambiare il “volto del Medio Oriente

Il presidente Joe Biden, il 9 settembre 2023, durante il vertice del G20 in India, ha annunciato un'importante iniziativa politica, il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, o IMEC, una proposta di corridoio ferroviario, navale, di oleodotti e di cavi digitali che collegherà Europa, Medio Oriente e India.

Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, commentando l'annuncio di Biden, ha definito l'IMEC “un progetto di cooperazione che è il più grande della nostra storia” che “ci porta in una nuova era di integrazione e cooperazione regionale e globale, senza precedenti e unica nella sua portata” aggiungendo che “porterà a compimento una visione lunga anni che cambierà il volto del Medio Oriente e di Israele”.

Ma poiché il mondo ora vede Israele come un'impresa criminale, l'IMEC sembra a tutti gli effetti non esistere più: il più grande progetto di cooperazione della storia israeliana che avrebbe cambiato il Medio Oriente probabilmente non arriverà mai a compimento.

Per prima cosa, l'Arabia Saudita, uno dei principali attori del progetto, che vi ha investito 20 miliardi di dollari, ha annunciato che non normalizzerà le relazioni con Israele, necessarie per il progetto, fino alla fine delle guerre e al riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di Israele, cosa che la Knesset ha votato all'inizio di quest'anno e che non avverrà mai.

La scomparsa dell'IMEC è solo una parte del colpo economico da 67 miliardi di dollari che Israele ha subito dall'inizio del conflitto di Gaza.

Il turismo è diminuito dell'80%. Il porto meridionale di Eilat non funziona più a causa della campagna anti-navigazione condotta dagli Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. La stabilità della forza lavoro è stata sconvolta dallo sfollamento di decine di migliaia di israeliani dalle loro case a causa degli attacchi di Hamas e Hezbollah e dalla mobilitazione di oltre 300.000 riservisti. Tutto questo si combina per creare una tempesta perfetta di problemi che uccidono l'economia e che affliggeranno Israele fino a quando il conflitto in corso continuerà.

Il risultato finale è che, se non controllato, Israele rischia il collasso economico. Gli investimenti sono in calo, l'economia si sta riducendo e la fiducia in un futuro economico è evaporata. In breve, Israele non è più un luogo ideale per andare in pensione, crescere una famiglia, lavorare... o vivere. La biblica “terra che scorre nel latte e nel miele”, se mai è esistita, non c'è più.

Questo è un problema esistenziale per Israele.

Affinché ci sia una “patria ebraica” praticabile, la demografia impone che ci sia una maggioranza ebraica distinguibile in Israele. In Israele vivono poco meno di 10 milioni di persone. Circa 7,3 milioni sono ebrei; altri 2,1 milioni sono arabi (i drusi e altre minoranze non arabe costituiscono il resto).

Ci sono circa 5,1 milioni di palestinesi sotto occupazione, il che lascia una divisione di circa 50-50 quando si guarda al totale combinato tra arabi ed ebrei. Si stima che circa 350.000 israeliani abbiano la doppia cittadinanza con un Paese dell'UE, mentre più di 200.000 hanno la doppia cittadinanza con gli Stati Uniti.

Allo stesso modo, molti israeliani di origine europea possono facilmente richiedere un passaporto semplicemente dimostrando che loro, i loro genitori o addirittura i loro nonni hanno risieduto in un Paese europeo. Altri 1,5 milioni di israeliani sono di origine russa e molti di loro possiedono un passaporto russo valido.

Sebbene le ragioni principali per mantenere questo status di doppia cittadinanza siano la convenienza e l'aspetto economico, molti considerano il secondo passaporto come “una polizza assicurativa”, un luogo dove rifugiarsi se la vita in Israele diventa insostenibile.

La vita in Israele sta per diventare insostenibile.

Fuga da Israele

Israele aveva già sofferto di un crescente problema di emigrazione derivante dall'insoddisfazione per le politiche del governo Netanyahu - circa 34.000 israeliani hanno lasciato permanentemente Israele tra luglio e ottobre 2023, principalmente per protestare contro le riforme giudiziarie attuate da Netanyahu.

Mentre c'è stato un picco di emigrazione subito dopo gli attentati del 7 ottobre 2023 (circa 12.300 israeliani sono emigrati permanentemente nel mese successivo all'attacco di Hamas), il numero di emigranti permanenti nel 2024 è stato di circa 30.000, in calo rispetto all'anno precedente.

Ma ora Israele è bombardato quasi quotidianamente da droni, razzi e missili a lungo raggio lanciati da Hezbollah, dalle milizie in Iraq e dagli Houthi nello Yemen. L'attacco di missili balistici iraniani del 1° ottobre ha dimostrato a tutti gli israeliani la realtà che non esiste una difesa valida contro questi attacchi.

Inoltre, se il conflitto tra Israele e Iran continuerà ad aggravarsi (e Israele ha promesso una ritorsione di proporzioni immense), l'Iran ha promesso che distruggerà le infrastrutture critiche di Israele - centrali elettriche, impianti di desalinizzazione dell'acqua, centri di produzione e distribuzione dell'energia - in breve, Israele cesserà di essere in grado di funzionare come uno Stato nazionale moderno.

A quel punto, le polizze assicurative saranno incassate quando centinaia di migliaia di israeliani con doppio passaporto voteranno con i piedi. La Russia ha già detto ai suoi cittadini di andarsene. E se milioni di altri israeliani che hanno i requisiti per ottenere il passaporto europeo sceglieranno di esercitare questa opzione, Israele si troverà ad affrontare il suo ultimo incubo: un calo precipitoso della popolazione ebraica che farà pendere l'ago della bilancia demografica decisamente verso i non ebrei, rendendo vana l'idea di una patria esclusiva per gli ebrei.

Israele sta rapidamente diventando insostenibile, sia come concetto (il mondo si sta rapidamente stancando della realtà genocida del sionismo) sia nella pratica (cioè il collasso economico e demografico).

Il cambiamento di visione da parte degli Stati Uniti

Questa è la realtà attuale di Israele: in un anno è passato da “cambiare il volto del Medio Oriente” a essere un paria insostenibile la cui unica salvezza è il fatto di avere il continuo sostegno degli Stati Uniti che lo sostengono militarmente, economicamente e diplomaticamente.

E qui sta il problema.

Ciò che rendeva Israele attraente per gli Stati Uniti - il vantaggio strategico di un'enclave ebraica filoamericana in un mare di incertezza araba - non è più saldo come prima. La Guerra Fredda è finita da tempo e i vantaggi geopolitici maturati nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele non sono più evidenti.

L'era dell'unilateralismo statunitense sta svanendo e viene rapidamente sostituita da un multipolarismo con un centro di gravità a Mosca, Pechino e Nuova Delhi. Mentre gli Stati Uniti si adattano a questa nuova realtà, si trovano impegnati in una lotta per i cuori e le menti del “sud globale” - il resto del mondo al di fuori dell'UE, della NATO e di una manciata di nazioni filo-occidentali del Pacifico.

La trasparenza morale che la leadership americana cerca di portare sulla scena globale è notevolmente offuscata dal suo continuo e indiscusso sostegno a Israele.

Israele, nelle sue azioni successive al 7 ottobre 2023, si è auto-identificato come uno Stato genocida totalmente incompatibile con qualsiasi nozione di diritto internazionale o con i precetti fondamentali dell'umanità.

Persino alcuni sopravvissuti all'Olocausto riconoscono che l'odierno Israele è diventato la manifestazione vivente del male stesso che è servito da giustificazione per la sua creazione: l'ideologia brutalmente razzista della Germania nazista.

Israele è un anatema per tutto ciò che la civiltà moderna rappresenta.

Il mondo si sta gradualmente risvegliando a questa realtà.

Anche gli Stati Uniti lo stanno facendo.

Per il momento, la lobby pro-israeliana sta organizzando un'azione di retroguardia, gettando il suo peso dietro i candidati politici nel disperato tentativo di comprare il continuo sostegno dei loro benefattori americani.

Ma la realtà geopolitica impone che gli Stati Uniti, alla fine, non si suicideranno per conto di uno Stato israeliano che ha perso ogni legittimità morale agli occhi della maggior parte del mondo.

Il sostegno degli Stati Uniti a Israele ha delle conseguenze economiche, soprattutto per quanto riguarda l'aumento della forza di attrazione del forum BRICS, il cui elenco crescente di membri e di coloro che stanno cercando di aderire è un vero e proprio “who's who” di nazioni fondamentalmente contrarie allo Stato israeliano.

L'aggravarsi della crisi sociale ed economica in America creerà una nuova realtà politica in cui i leader americani saranno costretti dalle realtà elettorali ad affrontare i problemi che si manifestano sul suolo americano.

Il giorno in cui il Congresso può stanziare miliardi di dollari senza alcun dubbio per le guerre d'oltremare, comprese quelle che coinvolgono Israele, sta per finire.

Il famoso adagio di James Carville, “È l'economia, stupido”, risuona oggi con la stessa forza di quando lo scrisse nel 1992. Per sopravvivere economicamente, l'America dovrà adeguare le sue priorità interne e internazionali, richiedendo di conformarsi non solo alla volontà del popolo americano, ma anche a un nuovo ordine internazionale basato sulla legge che rifiuta in larga misura il genocidio israeliano in corso.

A parte i sionisti irriducibili che resisteranno nell'“establishment” non eletto della pubblica amministrazione, del mondo accademico e dei mass media, gli americani graviteranno verso una nuova realtà politica in cui il sostegno indiscusso a Israele non sarà più accettato.

Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso per Israele.

La tempesta perfetta di rifiuto globale del genocidio, la resistenza sostenuta da parte dell'“asse della resistenza” guidato dall'Iran, il collasso economico e il riallineamento delle priorità americane porteranno all'annullamento di Israele come entità politica valida. La tempistica di tale annullamento è dettata dal ritmo di collasso della società israeliana: potrebbe avvenire in un anno o nel corso del prossimo decennio.

Ma accadrà.

La fine di Israele.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Scott Ritter è un ex ufficiale dei servizi segreti del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che ha prestato servizio nell'ex Unione Sovietica per l'attuazione dei trattati sul controllo degli armamenti, nel Golfo Persico durante l'operazione Desert Storm e in Iraq per la supervisione del disarmo delle armi di distruzione di massa. Il suo libro più recente è Disarmament in the Time of Perestroika, pubblicato da Clarity Press.