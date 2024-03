"Siamo pronti per i negoziati sull'Ucraina", i punti salienti dell'intervista a Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato una lunga intervista al direttore generale del gruppo mediatico Rossiya Segodnya Dmitry Kiselyov. La rivista russa aif.ru ha riportato le principali dichiarazioni del presidente russo.

Negoziati sull’Ucraina

“Siamo pronti per i negoziati, ma basati non sui desideri dopo l’uso di psicofarmaci, ma sulle realtà che si sono sviluppate sul terreno. La Russia conosce le varie opzioni che vengono discusse [in Occidente] e conosce le carote che verranno usate per convincere che è arrivato il momento dei negoziati.

Siamo pronti per un dialogo serio e vogliamo risolvere tutti i conflitti, e in particolare questo conflitto [in Ucraina], con mezzi pacifici. Ma dobbiamo capire chiaramente che questa non è una pausa che il nemico vuole fare per il riarmo, ma un dialogo serio con garanzie sulla sicurezza della Russia.

Le garanzie devono essere specificate. E quelle che ci andrebbero bene, in cui crederemo. È troppo presto per dire pubblicamente di cosa potrebbe trattarsi. Ma non accetteremo vuote promesse. Preferisco farmi guidare dai fatti piuttosto che dagli auspici e parlare di fiducia. Dopotutto, quando si prende una decisione a questo livello, il grado di responsabilità per le conseguenze è molto alto. Pertanto non faremo nulla che non sia nell’interesse del nostro Paese”.

Attacchi di Kiev a Belgorod e Kursk

“Avvengono in un contesto di fallimenti in prima linea. Non hanno raggiunto nessuno degli obiettivi prefissati l’anno scorso. Devono mostrare almeno qualcosa e l'attenzione dovrebbe essere focalizzata principalmente sul lato informativo della questione. Sul confine di Stato, il nemico ha tentato di attaccare con gruppi di sabotatori di circa 300 persone, anche con la partecipazione di mercenari stranieri.

L’obiettivo principale è, se non interrompere le elezioni presidenziali in Russia, almeno interferire in qualche modo con la normale espressione della volontà.

Se qualcosa funziona, [Kiev si aspetta] di ottenere una possibilità, un argomento, una carta vincente in un possibile futuro processo negoziale: noi vi restituiamo questo, e voi ci restituite questo. È più facile parlare con persone che sono guidate dal principio “nutrire, ubriacare e fiutare la materia conosciuta", perché si può calcolare cosa faranno. E cercheranno [di attaccare] allo stesso modo anche in altri settori. Ma questo lo possiamo vedere".

Operazione speciale

“Ora l’iniziativa è passata alle nostre Forze Armate. È necessario aumentare i mezzi di distruzione: quantità e potere. Aumentare l'efficienza. Aviazione: tattica, militare e strategica in quelle componenti accettabili per conflitti armati di questo tipo. Stiamo parlando anche di armi terrestri, comprese armi ad alta precisione, artiglieria e veicoli blindati. Il nostro sviluppo sta procedendo a passi da gigante. Più potenti sono, minori saranno le perdite”.

A proposito delle truppe NATO in Ucraina

“Gli Stati Uniti hanno annunciato che non invieranno truppe. Le truppe USA sul territorio russo sono interventiste. Ecco come le tratteremo se compaiono in Ucraina.

Se le truppe polacche entrano in Ucraina per, come sembra, coprire il confine ucraino-bielorusso o in altri luoghi per liberare i contingenti militari ucraini e partecipare alle ostilità sulla linea di contatto, le truppe polacche non se ne andranno da lì. Vogliono riprendersi le terre che considerano storicamente loro e che sono state loro tolte dal padre delle nazioni, Iosif Stalin, e trasferite all'Ucraina.

I militari dei paesi occidentali sono presenti in Ucraina da molto tempo, erano presenti anche prima del colpo di Stato, e in seguito il loro numero è aumentato notevolmente. Ora sono presenti direttamente sotto forma di consiglieri, mercenari stranieri e subiscono perdite. Ma anche se parliamo di contingenti militari ufficiali di stati stranieri, questo non cambierà la situazione sul campo di battaglia”.

Taurus tedeschi

“Usano missili britannici e nordamericani. Ci danneggiano. Ma ciò non cambia il corso delle ostilità e le conseguenze per la parte opposta.

Per quanto riguarda la Germania ci sono problemi di carattere costituzionale. Dicono correttamente: se i Taurus [missili da crociera a lungo raggio] colpissero una parte del ponte di Crimea, che anche secondo i loro concetti è russo, sarebbe una violazione della costituzione tedesca.

Per quanto riguarda quegli Stati che affermano di non avere linee rosse rispetto alla Russia, allora devono capire che anche in Russia non ci saranno linee rosse rispetto a questi Stati”.

Guerra nucleare

“Dal punto di vista tecnico-militare siamo pronti. Sono costantemente in allerta con noi. Biden è un rappresentante della scuola politica tradizionale. Ci sono anche molti altri specialisti nel campo delle relazioni russo-statunitensi e del controllo strategico. Non penso che tutto stia precipitando irrimediabilmente. Ma siamo pronti per questo.

La nostra triade nucleare è più moderna di qualunque altra. E tali triadi le abbiamo solo noi e gli statunitensi. E abbiamo fatto molti più progressi. In termini di vettori e cariche, siamo alla pari, ma noi abbiamo una triade più moderna.

Siamo pronti a usare le armi, comprese le armi nucleari, se la questione riguarda l’esistenza dello Stato russo e il danno alla nostra sovranità e indipendenza.

Uno dei componenti principali per superare il sistema di difesa missilistica [occidentale] da parte nostra è il missile Avangard, un’unità di planata a raggio intercontinentale. Abbiamo annullato tutto quello che hanno fatto e investito con questo sistema di difesa missilistica”.

L’Occidente

“Alcune élite occidentali non vogliono avere un paese così grande accanto e pensano che sarebbe meglio dividerlo in parti. Dopo l'inizio dell'operazione speciale, l'Occidente era felice e credeva che sarebbe stato possibile porre fine alla Russia con l'aiuto di sanzioni, armi e dei nazionalisti ucraini. Da qui lo slogan: infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia.

Ma poi si sono resi conto che era improbabile, e ancora dopo, che era impossibile. E che invece della sconfitta strategica si trovano ad affrontare l’impotenza, nonostante facciano affidamento sul potere degli “onnipotenti” Stati Uniti. Si sono trovati impotenti di fronte all’unità del popolo russo, di fronte alle basi fondamentali e alla stabilità del sistema finanziario ed economico russo e di fronte alle crescenti capacità delle Forze Armate della Federazione Russa”.

Sulla lotta per l'indipendenza

“Molte persone nel mondo guardano a ciò che sta accadendo nel nostro Paese e alla nostra lotta per i loro interessi. Non perché siamo membri dei BRICS o perché abbiamo rapporti consolidati con l’Africa. Il cosiddetto “miliardo d’oro” [l’Occidente] ha parassitato sulle altre nazioni per 500 anni. Ha fatto a pezzi i popoli sfortunati dell'Africa, ha sfruttato l'America Latina e l'Asia. E nessuno lo ha dimenticato. I cittadini comuni sentono nel loro cuore quanto sta accadendo. E associano la nostra lotta per l’indipendenza e la sovranità con le loro aspirazioni per la loro sovranità e lo sviluppo indipendente”.

Sul risentimento di Macron e il gruppo Wagner

“[Il presidente francese Emmanuel Macron] nutre una sorta di risentimento. Ma non siamo andati in Africa e abbiamo cacciato la Francia. Il fatto è che i leader africani erano d’accordo con gli operatori economici russi e non volevano collaborare con i francesi. Questa non è stata una nostra iniziativa, ma dei nostri amici africani.

In molti paesi dove la Francia è stata storicamente egemone, non vogliono saperne. In questi posti non abbiamo compiti statali o nazionali. Siamo solo amici con loro. Vogliono sviluppare rapporti con noi. Ci incontriamo a metà strada.

Il Gruppo Wagner ha realizzato dapprima una serie di progetti economici in Siria, per poi trasferirsi in altri paesi africani. Il Ministero della Difesa li ha appoggiati, ma solo a condizione che si trattasse di un gruppo russo”.

Sulle nuove regioni della Russia

“Siamo venuti per aiutare le persone. Se li abbandoniamo, domani le nostre perdite potrebbero aumentare notevolmente. I nostri figli non avranno futuro, perché ci sentiremo insicuri, saremo un Paese di terza o quarta classe.

La densità di popolazione in queste regioni è sempre stata elevata e il clima è meraviglioso. Il Donbass è una regione industrialmente sviluppata. Quanto ha investito l’URSS nella regione, nell’estrazione del carbone e nelle industrie metallurgiche? Tutto è ad alto livello.

La Novorossiya è una regione con un'agricoltura pronunciata e sviluppata. Sosterremo sia le aree di attività tradizionali che quelle nuove che si inseriscono organicamente in queste regioni, nonché il desiderio delle persone di svilupparle. E le persone di questi luoghi hanno molto talento. Sì, hanno bisogno di aiuto in questa fase. Ma guadagneranno soldi e lo faranno molto velocemente”.

Sulle interferenze nelle elezioni USA

“Non interferiamo in nessuna elezione. E lavoreremo con qualsiasi leader di cui il popolo nordamericano si fida.

Nel suo ultimo anno da presidente, [Donald] Trump, l’attuale candidato alla presidenza, mi ha accusato di essere un simpatizzante dell’[attuale presidente Joe] Biden. Questo è successo più di quattro anni fa. Mi ha detto in una delle conversazioni: vuoi che Sleeping Joe vinca?

E poi, con mia sorpresa, Trump ha cominciato a essere perseguitato perché presumibilmente lo sostenevamo come candidato. Totale assurdità.

La situazione pre-elettorale [negli Stati Uniti] sta diventando sempre più incivile. Il sistema politico nordamericano non può pretendere di essere democratico”.

Sull'adesione della Finlandia alla NATO

“Prima il rapporto era semplicemente perfetto. Negli ultimi anni, a Helsinki e nelle zone di confine della Finlandia, i rubli russi sono stati accettati nei grandi supermercati. Tutti gli annunci erano in russo. Alcuni lo consideravano addirittura eccessivo. Poi la russofobia cominciò a crescere. Forse alcune forze politiche del Paese hanno deciso di trarre vantaggio da questa tendenza.

Perché hanno fatto questo? Si sono basati su considerazioni puramente politiche. Hanno deciso si essere membro di un club occidentale, sotto una specie di ombrello. Questo è un passo privo di significato dal punto di vista della tutela dei loro interessi nazionali. Non avevamo truppe [sul confine russo-finlandese], ma ora le avremo. Lì non c’erano sistemi di distruzione, ma ora ci saranno”.

Sui compiti dell'economia

“In condizioni di carenza di manodopera, esiste un modo per svilupparsi in modo efficace: aumentare la produttività del lavoro. Abbiamo 10 robot ogni 10mila lavoratori. Servono almeno 1000 robot ogni 10mila lavoratori, come in Giappone.

Le imprese devono investire in tecnologie moderne e formare il personale.

In Russia ci sono pochi lavoratori migranti rispetto ad altri paesi: il 3,7% del numero dei lavoratori. Ma la politica migratoria è uno strumento importante nell’economia. Dobbiamo parlare del rimpatrio dei connazionali. E i lavoratori migranti tradizionali devono essere integrati nella società”.

Sulla crescita della spesa per la difesa

“La spesa per la difesa rilancia l’economia, ma c’è una domanda eterna: cosa è più redditizio: le armi o il petrolio? Lo intendiamo sul serio. Sebbene l'industria della difesa sia buona perché, utilizzando le innovazioni per la difesa, le utilizza per produrre prodotti civili.

In URSS nessuno contava le spese nel settore della difesa e non cercava l'efficienza. La spesa per la difesa ammontava a circa il 13% del PIL, quest'anno in Russia era del 6,8%. Rispetto allo scorso anno sono aumentati del 2,8%, tale crescita non è critica. Dobbiamo ottenere il massimo rendimento per ogni rublo investito nell’industria della difesa”.

Sul cambiamento del sistema fiscale

“La distribuzione del carico fiscale dovrebbe essere più equa. Le aziende, le persone giuridiche e gli individui che guadagnano di più dovrebbero contribuire maggiormente al tesoro generale per risolvere i problemi nazionali e combattere la povertà”.

A proposito del nuovo governo

“Dobbiamo parlarne dopo le elezioni. Questo non è corretto. Ma nel complesso il governo sta lavorando, i risultati sono evidenti e oggettivamente sta lavorando in modo soddisfacente”.

A proposito delle famiglie russe

“In Russia è stato dichiarato l'Anno della Famiglia, apparirà un nuovo progetto nazionale “Famiglia”. Le regioni in cui il tasso di natalità è inferiore alla media russa riceveranno aiuti per un importo di 75 miliardi di rubli entro la fine del 2030. Dobbiamo gestirli saggiamente. Dobbiamo aumentare il tasso di natalità e aumentare l’aspettativa di vita, e poi stabilizzeremo la popolazione del paese. Questo è l’indicatore più importante del nostro successo”.

Sulle misure di sostegno sociale per i russi

"In sei anni prevediamo di spendere fino a 14 mila miliardi di rubli per sostenere le famiglie con bambini. Le aree di sostegno sono molte. Si tratta della costruzione o della ristrutturazione di asili, scuole, sostegno alle donne dalla gravidanza ai 18 anni. Sono quasi 400.000 le donne che ora ricevono i sussidi. Si tratta di una donna su tre che aspetta un bambino. E 10 milioni di bambini ricevono sussidi. Il programma di capitale di maternità continua, i sussidi ipotecari per le famiglie con bambini sono stati mantenuti e sono state adottate misure per combattere la povertà.

20 anni fa, il 29% della popolazione era al di sotto della soglia di povertà. Si tratta di 42 milioni di persone. Ora è il 9,3%. Ma si tratta di 13,5 milioni di persone, molte. Dobbiamo ridurla almeno al 7%.

Dopo il crollo dell'URSS, il sistema di sostegno sociale è quasi scomparso. La povertà ha iniziato ad avanzare. L'orizzonte della pianificazione familiare è diminuito. Il tasso di natalità è diminuito fino a tornare agli anni della guerra. Poi c'è stata una risalita. E ora abbiamo un numero abbastanza elevato di bambini, giovani che tra pochi anni entreranno nell'età adulta e nell'età fertile. E i tassi saliranno.

Ci sono alcuni Paesi con economie sviluppate che mostrano dinamiche demografiche positive. Nel resto dei Paesi, le cose stanno andando in territorio negativo. Si tratta di un problema complesso legato all'economia e alle priorità di vita delle donne. L'umore della società è positivo. Il 70% degli uomini e il 72% delle donne vogliono avere due o più figli e lo Stato dovrebbe sostenerli. Stiamo pianificando un'ampia serie di misure di sostegno. Devono essere attuate e lo faremo”.

Sul futuro della Russia

“Il futuro appartiene ai bambini, per questo parlo di programmi nel campo della maternità e dell’infanzia. Ma tutto ciò viene fatto solo sulla base dell’economia. Mi aspetto che il nostro sarà tecnologicamente più avanzato e si baserà sulle conquiste moderne nel campo della scienza, della tecnologia, dell’informatica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e della genetica. Guarda come si sta sviluppando la nostra agricoltura e anche lì sono necessarie tecnologie moderne. Vengono utilizzati attivamente e continueranno ad essere utilizzati. E, naturalmente, il Paese sarà autosufficiente nel garantire la propria sicurezza e difesa. Insieme dovremo moltiplicare tutto questo molte volte e il futuro sarà assicurato”.

Lavorare per la Russia

"Il sentimento di connessione interiore con la Madrepatria, di importanza nella risoluzione di compiti chiave ha fatto emergere la forza dei russi e degli altri popoli della Russia. Vedo la domanda della società. La cosa più importante è soddisfare le richieste della società. Non mi sento al vertice dei destini del mondo - non c'è nulla di simile, nemmeno lontanamente. Sto semplicemente compiendo il mio dovere verso la Russia e verso il nostro popolo, che considera la Russia la sua patria".

Putin presidente

"La domanda è stata posta in quel momento, in quel contesto storico ed economico in cui si trovava il Paese, in quella situazione politica interna in termini di sicurezza interna. E tutto questo insieme mi ha spinto a rispondere: "Non sono pronto per questo". E non perché avessi paura, ma perché la portata dei compiti era enorme e il numero dei problemi cresceva di giorno in giorno come una palla di neve.

Il punto non è la paura, ma la comprensione e la capacità di risolvere questi problemi. Vi ricordate com'era il 1999 - nell'economia, nella sicurezza, nelle finanze. In tutto. Ecco perché l'ho detto con sincerità. Pensavo di non essere pronto a risolvere tutti questi problemi, e Dio non voglia che io faccia qualcosa di peggio.

La cosa più importante è che lui (Eltsin) mi disse: "Ok, va bene, capisco. Torneremo su questo argomento". E ci siamo tornati diverse volte. Alla fine mi disse: ‘Sono un uomo esperto, so cosa sto facendo, cosa sto proponendo’. E quando il lavoro è iniziato, tutto è diventato completamente diverso”.