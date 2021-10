Tumori e inquinamento elettromagnetico: la denuncia del Comitato di Lampedusa per la Salute Pubblica e Ambientale

Da anni denunciamo il preoccupante numero di malati di tumore a Lampedusa chiedendo degli studi che possano fare luce sulla situazione e interventi di prevenzione. Purtroppo queste richieste rimangono inascoltate. Giorno 13/10/2021 è stata inviata via pec alle autorità competenti e in copia alla Procura della Repubblica di Agrigento l’ennesima comunicazione dello scrivente Comitato per mettere nuovamente in luce i gravi problemi della salute pubblica e ambientale dell’isola di Lampedusa.

A questo stato di cose si associa l’assenza di una struttura sanitaria in grado di venire incontro alle esigenze dei lampedusani. Con deliberazione n. 250 dell'11 giugno 2020 la Giunta Regionale Siciliana esprimeva “la manifestazione di volontà del Governo regionale sulla possibilità di istituire una struttura ospedaliera nell'Isola di Lampedusa, in quanto zona disagiata, dando incarico all'Assessorato regionale della salute di avviare uno studio di fattibilità al riguardo.” impegno di cui non si è saputo più nulla. Intanto i malati di tumore aumentano sull’isola e sono costretti a partire con enormi spese a proprio carico.

Oltre alla mail, abbiamo inviato in allegato la nota, curata dal prof. Massimo Coraddu e dal prof. Alberto Lombardo, relativa ai dati pubblicati dall’Atlante Sanitario della Sicilia dal 2004 ad oggi, dove per il distretto sanitario di Lampedusa e Linosa (isole Pelagie) il tasso di mortalità per malattie tumorali, per il sesso maschile, risulta essere il più elevato di tutta la regione siciliana.

