Turismo 2023. L'Importante annuncio dell'Ambasciata cinese in Italia

La bilancia dei pagamenti turistica, a novembre 2022, mostra un surplus di 17 miliardi di euro, pari allo 0.9% del Pil. Essa è frutto di spesa turistica straniera pari a 39.7 miliardi, e spesa di turisti italiani all'estero pari a 22 miliardi.



Pesano i mancati arrivi dall'Estremo Oriente, ma il segmento business ha recuperato e superato i valori del 2019.



Quanto alla spesa turistica nel 2022, essa si avvicina ai valori del 2019. Di seguito il comunicato dell'Ambasciata cinese, un pò di viaggiatori dall'estremo oriente dovrebbero esserci quest'anno.



"Finalmente anche l'Italia è tra i Paesi in cui riprendono i Group tours per i turisti cinese. Dal 15/03 agenzie di viaggio e società di turismo online rilasceranno prodotti e promozioni alla scoperta dell'Italia!"



Dalle voci che sento in giro, sembra che la Campania, forse per alcune serie televisive, sia oggetto di interesse da parte di tantissimi italiani e stranieri. Ciò porta a considerare, come scrive oggi Corriere Mezzogiorno Campania, COnfindustria Napoli una carenza di personale fortissima. Addirittura si chiede al governo di fermare l'emigrazione all'estero di giovani addetti al turismo. Di aumentare i salari proprio non ci pensano, il problema sono sempre gli altri. Se in Campania si assisterà a carenza, dalla primavera in poi, mi immagino la Romagna, il Veneto, la Versilia. Attendiamoci appelli drammatici nei prossimi mesi!



