Twitter blocca gli account delle autorità venezuelane che combattono il Covid-19

La VP Delcy Rodríguez dirige la Comisión Presidencial contra el #Covid_19. Es un gesto inhumano y temerario que @Twitter mantenga restringidas las cuentas @DrodriguezVen y @ViceVenezuela, fuentes de información necesaria para el pueblo de Venezuela en esta contingencia. pic.twitter.com/vLAGN15sak — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 19, 2020

"Twitter ha sospeso, in modo vergognoso e offensivo, i canali di informazione per i membri della Commissione presidenziale per la prevenzione, l'attenzione e il controllo del (nuovo coronavirus) COVID-19", ha dichiarato il ministro venezuelano di Scienza e tecnologia, Gabriela Jiménez, che è stata anche colpita dalla restrizione.Allo stesso modo, il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, ha condiviso uno screenshot lo stesso giorno, sul suo account Twitter, in cui è stato dichiarato che il vice presidente del paese caraibico, Delcy Rodríguez, responsabile della commissione creata dal mandato del presidente Dal Venezuela, Nicolás Maduro, per cercare misure per combattere la diffusione della pandemia, era stato anche danneggiato dalla sospensione e considerava questo atteggiamento del social network "un gesto disumano e sconsiderato" .D'altra parte, come i ministri che gestiscono i portafogli che hanno subito le misure imposte dal social network , anche un gruppo di funzionari governativi, tra cui sono stati rilevati casi di coronavirus, sono stati oggetto di questa procedura.Secondo un articolo pubblicato dal portale venezuelano Alba Ciudad, queste azioni di Twitter potrebbero essere correlate alle sue politiche sui contenuti, che il Venezuela considera comportamenti "potenzialmente abusivi e manipolatori", e con resoconti degli Stati che stanno dietro delle campagne di manipolazione.Non è la prima volta che il social network sospende gli account venezuelani, né da parte di istituzioni, media, giornalisti o politici legati al governo del paese sudamericano. A titolo di esempio, possiamo menzionare la cancellazione di numerosi account del social network Twitter di giornali e istituzioni statali del Venezuela , senza fornire una spiegazione a questo proposito, nel maggio 2019, una misura ampiamente criticata dalle autorità venezuelane.