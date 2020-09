5 Senatori Usa chiedono a Netflix di censurare il romanzo "The Three Body Problem" di Liu Cixin

Secondo i cinque parlamentari che hanno firmato una lettera inviata alla piattaforma, Netflix deve fare marcia indietro sul progetto dopo che Liu ha giustificato la politica di Pechino nella regione autonoma uigura dello Xinjiang.Cinque senatori repubblicani degli Stati Uniti si sono rivolti mercoledì scorso alla piattaforma di intrattenimento Netflix per riconsiderare la sua decisione di adattare il romanzo "The Three Body Problem" dello scrittore cinese Liu Cixin.Secondo quanto si legge nella lettera , disponibile sul sito web del Senato Usa, i politici accusano l'autore di giustificare presunte "atrocità" e "atti di genocidi0" di Pechino nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. In particolare si fa riferimento a un'intervista rilasciata da Liu alla rivista New Yorker, dove romanziere afferma che è necessario un controllo rigoroso sulla regione mentre le autorità cinesi ne promuovono lo sviluppo economico."Preferiresti che le stazioni ferroviarie e le scuole venissero fatti a pezzi con attacchi terroristici?", aveva risposto lo scrittore , parlando degli uiguri radicali."In ogni caso, il governo sta aiutando la loro economia e sta cercando di tirarli fuori dalla povertà. […] Se il Paese si rilassasse un po', le conseguenze sarebbero terrificanti", aveva aggiunto.Considerando che con tali risposte l'autore "ripete come un pappagallo la pericolosa propaganda del Partito Comunista Cinese", i senatori hanno chiesto a Netflix di cosniderare "inaccettabile" la politica di Pechino nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, se conosce le opinioni di Liu e se ha una politica su "individui che […] promuovono principi incoerenti" con essa."Quali passi farà Netflix per portare un occhio critico su questo progetto? […] Chiediamo a Netflix di riconsiderare seriamente le implicazioni di fornire una piattaforma al signor Liu con la produzione di questo progetto", ribadiscono i politici.Pubblicato nel 2006, "The Three Body Problem" è la prima parte di una trilogia di fantascienza e uno dei romanzi di fantascienza più popolari in Cina. È stato tradotto in diverse lingue e ha avuto riconoscimenti, tra cui il Nebula Award della US Science Fiction and Fantasy Writers Association nel 2014.