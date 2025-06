di Alessandro Orsini*

L'Iran non lotta per la minigonna.

Proverò a demistificare la propaganda della televisione italiana per punti al fine di ristabilire la verità sostanziale dei fatti in uno Stato satellite degli Stati Uniti con un sistema dell'informazione iper-corrotto.



Uno: gli iraniani non lottano per indossare la minigonna. Indossare o meno la minigonna è un fatto pressocché irrilevante per la quasi totalità degli iraniani. Gli iraniani lottano per non essere trasformati in un popolo di schiavi degli Stati Uniti.

Gli iraniani lottano perché sanno che, con un regime filo-americano, starebbero molto peggio di adesso. Sanno che, con un regime filo-americano, l'Iran diventerebbe un altro complice d'Israele nel genocidio del popolo palestinese, come l'Italia e la Germania.

Gli iraniani lottano perché sanno che, con un regime filo-americano, l'Iran avrebbe un ministro degli Esteri come Tajani che fornisce sostegno militare a Netanyahu a sterminio in corso e che dice a Rai Tre: "Israele non ha compiuto crimini di guerra" (gennaio 2025). Gli iraniani lottano contro gli Stati Uniti per non fare schi [...] fo; per non essere guidati da un uomo come Trump che progetta la pulizia etnica della Palestina tramite lo sterminio sistematico dei bambini palestinesi.

Due: gli iraniani non lottano per indossare la minigonna. Gli iraniani lottano per non fare la fine della Cina dopo le guerre dell'oppio.

Tre: gli iraniani non lottano per indossare la minigonna. Gli iraniani lottano contro l'Occidente di Trump che disprezza l'Islam e che concepisce i musulmani come un pericolo e come un problema da superare.

Pensare che gli iraniani lottano per indossare la minigonna significa non avere capito niente dell'Iran, dell'Italia, dell'Occidente, del Medio Oriente e della politica internazionale in generale. Chi afferma che gli iraniani lottano per indossare la minigonna e per essere governati da un regime filo-occidentale è un corrotto dell'informazione italiana, nel senso sociologico inteso nel mio ultimo libro.

Gli iraniani lottano per rimanere musulmani, lottano per conservare le loro tradizioni, lottano per non essere trasformati in un nuovo popolo palestinese o nei nuovi indiani d'America.

Gli iraniani non sono un popolo stupido. Non passano il loro tempo a preoccuparsi della minigonna o del velo. Crederlo significa essere razzisti, significa credere che gli iraniani sono cretini. Gli iraniani amano la libertà. Ecco perché la quasi totalità degli iraniani lotta contro gli Stati Uniti e contro l'Occidente, non contro Khamenei.

Oggi sento le stesse stupidaggini che sentivo il 24 febbraio 2022: "I russi sono schierati con la Nato contro Putin".





*Post Facebook del 23 giugno 2025