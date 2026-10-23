CIAO PATRICK, STATUNITENSE PER LA PACE
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Patrick Boylan se ne è andato dopo una lunga malattia che non era riuscita a fermare il suo eterno impegno per la pace, il disarmo, la giustizia fra i popoli.
Già docente universitario, era cofondatore dei gruppi Rete No War e Statunitensi per la pace e la giustizia, iscritto all'Anpi, attivissimo nel movimento Free Assange e in Peacelink, coordinatore del movimento World Beyond War e autore di articoli e dossier.
Patrick, ti salutiamo con un video omaggio ed il logo, da te ideato, di Rete No War
Rete No War e L’Antidiplomatico
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