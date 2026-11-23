I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di CGTN

Apertura o chiusura, cooperazione o frammentazione, riforma o conservazione: davanti a questi interrogativi del nostro tempo, la risposta che il presidente cinese Xi Jinping ha dato ieri all'APEC CEO Summit è chiara. Solo l'apertura può superare le difficoltà, solo la cooperazione porta benefici reciproci e solo la riforma dà slancio per andare avanti.

Le sue quattro proposte, dalla pace e dalla stabilità all'apertura, dall'innovazione alla cooperazione vantaggiosa per tutti, indicano la strada verso un futuro promettente per l'Asia-Pacifico, che con quasi il 40% della popolazione mondiale genera oltre il 60% del PIL globale.

La Cina sostiene la creazione di un'alleanza mondiale per la cooperazione economica tra le aree della baia, una nuova via per la cooperazione regionale. Quanto più impetuose sono le tempeste, tanto più è necessario remare insieme sulla stessa barca.

Il discorso programmatico ha trovato eco tra gli imprenditori presenti, che si aspettano dalla Cina un ruolo di guida. Insieme, per costruire una comunità dell'Asia-Pacifico.