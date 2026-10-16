Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA
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Il nuovo video editoriale di Fabio Massimo Parenti
"Deprivazione e depravazione hanno alimentato la disumanizzazione sistematica giustificando guerre, massacri e deportazioni in nome di Dio, della razza, della democrazia, della libertà e dei nostri valori."
"Mentre la Cina si riafferma nel mondo senza bisogno di un nemico [...] gli Stati Uniti, comandanti del nuovo totalitarismo internazionale, hanno sempre bisogno di nuovi nemici [...]: ecco perché la guerra attraversa tutta la loro storia da 250 anni."