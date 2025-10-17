Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Generazione AntiDiplomatica

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

La Germania blocca il regolamento CSAR. Senza numeri in Consiglio, il dossier slitta ma non è finita qui. Il rischio di controlli indiscriminati e censura crescente rimane alle porte, difeso solo dall’altrimenti volubile governo di Berlino

371
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

 

di Fabio Ashtar Telarico

 

Con una presa di posizione netta del nuovo esecutivo guidato da Friedrich Merz, la Germania ha annunciato che non approverà l’attuale testo della proposta di regolamento “per il contrasto degli abusi sessuali sui minori online” (CSAR). La normativa è stata soprannominata in maniera tutt’altro che affettuosa Chat control da diversi esperti di cybersicurezza. Chat Control è stata aspramente criticata anche da società dell’economia digitali come Signal, la Mozilla foundation, e NextCloud. Il testo imporrebbe ai servizi di messaggistica la scansione preventiva sul dispositivo di immagini, video e URL prima della cifratura E2EE (end-to-end encrypted). La mossa congela il tentativo della presidenza danese di chiudere il dossier a metà ottobre e consolida una minoranza di blocco in Consiglio. La ministra della Giustizia Stefanie Hubig ha definito inaccettabile la proposta in discussione affermando che “La scansione di massa dei messaggi privati deve essere vietata in uno Stato di diritto.” Tradotto: si può tirare un respiro di sollievo, per ora; ma la partita coi censori resta aperta.

 

Nel merito, il pacchetto danese prevedeva ordini di controllo di tutti i messaggi inviati sul dispositivo del mittente prima della cifratura (cosiddetto client-side scanning o CSS). Il contenuto in chiaro dovrebbe essere trasmetto a un centro coordinato dall’UE col compito di gestire le scansioni e monitorare i fornitori dei servizi di chat. Le due autorità europee per la protezione dati, l’European Data Protection Board (EDPB) e l’European Data Protection Supervisor (EDPS) hanno avvertito che un impianto del genere rischia di sfociare in una scansione generalizzata e indiscriminata. In particolare, l’EDPS ha commentato la proposta notando “il rischio che la proposta possa gettare le basi per una scansione generalizzata e indiscriminata” di contenuti privati e perfettamente legali. Al contempo, il Parlamento europeo si è già pronunciato per proteggere l’E2EE e limitare il CSS. Il no tedesco ha fatto venire meno i numeri in Consiglio, congelando il voto atteso a metà ottobre. Così facendo, Berlino salva la partita per la privacy e chiude la porta a ogni versione futura del Chat control che preveda sorveglianza indiscriminata del traffico dati. Nel frattempo, la deroga ePrivacy consente alle piattaforme la segnalazione volontaria fino al 3 aprile 2026, senza imporre scansioni universali. Non stupisce, quindi, la linea dura dell’industria contro il Chat control, fino alla minaccia di uscita dal mercato UE delle piattaforme di messaggistica private Signal e Tuta, nonché le rimostranze di Telegram e persino WhatsApp.

 

 

Sul piano della cybersicurezza, il “salvataggio” tedesco evita (almeno per ora) un precedente pericoloso: backdoor e CSS trasformerebbero ogni smartphone, computer, e tablet in terminali d’ispezione governativa, spostando il perimetro di fiducia sui canali di aggiornamento e sugli indicatori centrali. Questa architettura è strutturalmente vulnerabile e sfuggi a ogni giudizio di proporzionalità tra diritto alla privacy e repressione dei crimini online. Inoltre, l’idea che la privacy rimarrebbe intatta nonostante il CSS sostenuta dall’ex-commissario europeo per gli affari interni Ylva Johansson o la Commissione UE in carica, è del tutto scientificamente infondata. Lo stesso EDPB ha sottolineato che “l'utilizzo di strumenti per l'intercettazione e l'analisi delle comunicazioni è fondamentalmente in contrasto con l'E2EE.”

 

Tuttavia, i rischi per la privacy rimangono, con tre scenari possibili per il prossimo futuro:

  1. Compromesso minimalista in accordo col Parlamento Europeo e i garanti della privacy: Accantonamento del CSS, limitazione degli obblighi a ordini dell’autorità giudiziaria, identificazione di materiale illegale noto e presìdi giudiziari più stringenti.
  2. Stallo prolungato nella speranza che il governo tedesco cambi posizione: Senza numeri in Consiglio, il fascicolo slitta al primo semestre 2026, con un nuovo punto politico a fine anno e copertura garantita dalla deroga ePrivacy fino al 3 aprile 2026 (con eventuale proroga).
  3. Forzatura politica per spingere il CSS al più presto: tentativo di voto immediato su un testo con CSS che si scontrerebbe con un parlamento europeo generalmente ostile all’indebolimento dell’E2EE e con l’industria pronta a reagire.

Insomma, la privacy è salva solo perché il nuovo governo tedesco tiene la linea. Tuttavia, le prospettive future promettono più controllo nell’UE, con rischi crescenti per la cybersicurezza di cittadini e istituzioni. Inoltre, la scansione indiscriminata delle conversazioni potrebbe facilmente aprire la porta a una nuova stagione di censura crescente in Europa, dopo la repressione già occorsa in Germania come altrove nell’UE e criticata dal vicepresidente statunitense J. D. Vance.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Generazione AntiDiplomatica

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

16 Settembre 2025 11:30
Il Triangolo di Primakov: Una Nuova Dinamica Geopolitica

Il Triangolo di Primakov: Una Nuova Dinamica Geopolitica

04 Settembre 2025 14:00
CensuraSpA

CensuraSpA

03 Settembre 2025 14:00
L'ascesa cinese: Boldrin guarda il dito e non vede la luna

L'ascesa cinese: Boldrin guarda il dito e non vede la luna

02 Settembre 2025 14:00
Il bluff europeo per Trump: "Se abbandoni l'Ucraina, abbandoniamo israele"

Il bluff europeo per Trump: "Se abbandoni l'Ucraina, abbandoniamo israele"

01 Settembre 2025 14:00
"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

10 Luglio 2025 15:07
"Generazione Antidiplomatica" - Il neoliberismo è fascismo

"Generazione Antidiplomatica" - Il neoliberismo è fascismo

08 Luglio 2025 16:10
L'astensionismo da rassegnazione e la pesca verticale

L'astensionismo da rassegnazione e la pesca verticale

13 Giugno 2025 08:00
AMERICA LATINA

Premiata con il Nobel l'alter ego di Netanyahu

22276
AMERICA LATINA

Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

14132
EUROPA

Genius Act, la "silver bullet" di Trump per abbattere il debito USA

13434
RUSSIA

Ria Novosti - Ufficiali britannici uccisi in una raffineria di petrolio nella regione di Kharkiv

12813
EUROPA

Chi comanda (veramente) in Europa

12120
EUROPA

Un sondaggio Polling Europe spiega il vero motivo dietro l'isteria sui "droni russi"

11205

"Mandi i suoi figli in guerra". Eurodeputato si rivolge così a Ursula Von Der Leyen

9955

Marco Travaglio - Orfani di guerra

9598
EUROPA

Francia: Lecornu salvo grazie all'appoggio dei Socialisti

MEDITERRANEO

Il presidente siriano chiede di "ridefinire" i legami tra Russia e Siria nella prima visita a Mosca

RUSSIA

Peskov: l'Europa incita quotidianamente Kiev a prolungare le ostilità

CINA

Il ministro degli Esteri cinese chiede un rafforzamento della cooperazione tra Cina e Italia per promuovere la pace e lo sviluppo mondiale

RUSSIA

Putin incontrerà oggi il presidente siriano Al-Sharaa

EUROPA

Il capo militare di Kiev ammette che la situazione sul campo di battaglia è “difficile”

CINA

Trump fa crollare i mercati con questo messaggio sulla Cina

EUROPA

Bruxelles, tre vertici sulla Difesa per coordinare il sostegno all'Ucraina

Gaza e la resistenza al capitalismo-morte Gaza e la resistenza al capitalismo-morte

Gaza e la resistenza al capitalismo-morte

  • 16 Ottobre 2025 10:00
Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Ecuador, il regime di Noboa reprime nel silenzio complice dell’Occidente di Fabrizio Verde Ecuador, il regime di Noboa reprime nel silenzio complice dell’Occidente

Ecuador, il regime di Noboa reprime nel silenzio complice dell’Occidente

  • 15 Ottobre 2025 17:07
Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo? di Giuseppe Masala Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

  • 14 Ottobre 2025 10:00
I gazawi ci spiegano perché il "piano Trump" non è la soluzione giusta - Radio Gaza (8) di Michelangelo Severgnini I gazawi ci spiegano perché il "piano Trump" non è la soluzione giusta - Radio Gaza (8)

I gazawi ci spiegano perché il "piano Trump" non è la soluzione giusta - Radio Gaza (8)

  • 17 Ottobre 2025 14:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale   Una finestra aperta La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

  • 17 Ottobre 2025 12:30
Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

  • 30 Settembre 2025 12:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream di Francesco Santoianni Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

  • 08 Ottobre 2025 07:00
La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee di Raffaella Milandri La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

  • 07 Ottobre 2025 14:30
Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo di Francesco Erspamer  Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

  • 14 Ottobre 2025 22:00
La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici di Paolo Desogus La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

  • 17 Ottobre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE? Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

  • 14 Ottobre 2025 06:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev di Marinella Mondaini Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

  • 14 Ottobre 2025 22:00
Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio di Giuseppe Giannini Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

  • 10 Ottobre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Italia, povertà da record di Michele Blanco Italia, povertà da record

Italia, povertà da record

  • 15 Ottobre 2025 14:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti