Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. DelikatEssen

FRIEDMAN HA VINTO

1356
FRIEDMAN HA VINTO

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Leo Essen

 

Nel 1972 Friedman entra nel dibattito sulla crisi della scienza economica con un articolo pubblicato sull'American Economic Review - Have Monetary Policies Failed?

L'opinione più diffusa, dice, è che il ciclo economico attuale sia diverso da tutti gli altri. Ad esempio, Burns, parlando al Joint Economic Committee il 23 luglio 1971, disse che «le leggi economiche non operano più secondo il modello abituale. Nel nostro paese, malgrado l'ampiezza della disoccupazione, l'incremento dei saggi salariali non si è attenuato e, pur riscontrandosi un'alta capacità industriale inutilizzata, i prezzi dei beni continuano a salire rapidamente».

Le affermazioni di Burns, dice Friedman, ricordano quelle di Laughlin - il primo preside della facoltà di economia dell'Università di Chicago - in un articolo del 1909 sull'ondata di panico del 1907. «La vecchia teoria di Ricardo e Hume - scrive Laughlin - non è più il verbo indiscusso… sembra che ci sia qualche fattore indipendente dai prezzi che ha portato all'aumento dei saggi salariali».

Le conclusioni di Laughlin per il 1907 e quelle di Burns per il 1971 convergono su un punto specifico: prezzi e salari continuano a salire nonostante ci sia disoccupazione e capacità produttiva inutilizzata – il sistema dei prezzi è saltato. Secondo la logica classica della domanda e dell'offerta questo non dovrebbe accadere - troppa offerta di lavoro dovrebbe far scendere i salari, troppa offerta di beni dovrebbe far scendere i prezzi. È questa contraddizione che li porta a concludere che le leggi economiche non funzionano più, che il capitalismo di Adam Smith e di Ricardo - la domanda, l'offerta, il price-specie-flow mechanism di Hume - non descrive più quello che succede nell'economia attuale. La scienza economica deve essere ripensata dalle fondamenta.

Friedman non è d'accordo. La scienza economica funziona perfettamente. Possiamo continuare a descrivere il comportamento dei fattori economici con i concetti di domanda, di offerta, di mano invisibile, e tutto il resto. Ciò che non funziona non è la teoria, ma le istituzioni e le politiche che la violano: una Fed che espande la moneta per ragioni elettorali, un governo che sopprime artificialmente i prezzi con i controlli amministrativi. La teoria di Hume e Ricardo non è smentita dalla crisi - è smentita solo da chi la usa male o da chi vuole giustificare interventi che la contraddicono.

Ed è precisamente questa risposta ad aver vinto - non solo tra i sostenitori di Friedman, ma, ed è questo il punto critico, anche tra i suoi avversari. Oggi si parla, anche in ambito marxista e del dissenso, di valore aggiunto, di catena del valore, di investimenti, di produttività, di controllo e uso responsabile della moneta, come se nulla fosse - come se non ci fosse stata una rottura nel sistema economico, come se fossimo tutti, in fondo, allievi di Friedman. Anche quando ci atteggiamo a NO-neoliberisti, ragioniamo spesso dentro categorie che lui ha reso egemoni: l'idea che il mercato sia il punto di riferimento rispetto al quale ogni intervento va giustificato come eccezione. La critica al neoliberismo finisce per muoversi sul terreno che il neoliberismo stesso ha costruito – l’idea di una trasvalutazione di tutti i valori è vista come fumo negli occhi, e questo fumo si chiama Deleuze, si chiama Foucault, si chiama Derrida.

Leo Essen

Leo Essen

Ha studiato all’università di Bologna con Gianfranco Bonola e Manlio Iofrida. È autore di Come si ruba una tesi di laurea (K Inc, 1997) e Quattro racconti al dottor Cacciatutto (Emir, 2000). È tra i fondatori delle riviste Il Gigio e Da Panico. Scrive su Contropiano e L’Antidiplomatico.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da DelikatEssen

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

18 Maggio 2026 07:00
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

10 Marzo 2025 10:00
Studiare è da scemi!

Studiare è da scemi!

05 Marzo 2025 18:00
La foglia di Fico

La foglia di Fico

17 Maggio 2024 11:00
Il pluslavoro, il potere e la moneta: "Sputiamo sul lavoro"

Il pluslavoro, il potere e la moneta: "Sputiamo sul lavoro"

06 Maggio 2024 16:00
"Intelligenza Artificiale generativa": un nuovo terremoto nell’industria musicale

"Intelligenza Artificiale generativa": un nuovo terremoto nell’industria musicale

02 Febbraio 2024 08:00
IA for Drug Design: Tik Tok entra nel ramo farmaceutico

IA for Drug Design: Tik Tok entra nel ramo farmaceutico

15 Gennaio 2024 07:00
Good of the Year

Good of the Year

31 Dicembre 2023 11:00
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

18963
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13927
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

13551
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

12331
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

11334
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

9480
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

8762
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

8015
NORD-AMERICA

USA e Israele, l'accordo segreto per fondere gli eserciti: ecco cosa prevede il piano NDAA

ASIA

Nuovo asse Mosca-Kabul: Russia e Talebani firmano un accordo di cooperazione militare

RUSSIA

Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

EUROPA

La "più grande stupidità" dell'UE secondo il Cremlino

MEDITERRANEO

Onu, Israele inserito nella lista nera per violenze sessuali: scatta il boicottaggio di Tel Aviv

MEDITERRANEO

Netanyahu annuncia il nuovo piano per Gaza: "Pronti a controllare il 70% della Striscia"

RUSSIA

La Russia all'ONU: «L'attacco di Kiev contro gli studenti è paragonabile solo ai nazisti»

ASIA

Fars: l'Iran lancia missili contro “obiettivi specifici”

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ci ricorderemo dei loro nomi... di Paolo Desogus Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

  • 29 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin di Marinella Mondaini Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

  • 30 Maggio 2026 11:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti