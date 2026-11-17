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di Fabrizio Verde



C'è una sedia vuota al tavolo dove si decide il destino dell'Ucraina, e quella sedia appartiene all'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Unione Europea. Kaja Kallas dirige la diplomazia di Bruxelles, ma quando si tratta di negoziare la fine del conflitto che sta dissanguando il continente, lei è stata semplicemente estromessa.

António Costa ha messo in chiaro le cose da Dublino. Il team negoziale include i consiglieri di sicurezza di Parigi, Berlino, Varsavia, Roma, Londra, più Commissione e Consiglio. Kallas non c'è. La sua reazione? Aggrapparsi ai trattati e rivendicare un ruolo che nessuno le riconosce, mentre secondo Politico cerca a tutta i costi di ritagliarsi uno spazio nei negoziati, ricordando ai giornalisti che la competenza in materia spetta a lei. Ma la verità, nuda e cruda, è che il cosiddetto capo della diplomazia europea è diventata un'intoccabile nel senso più letterale e deleterio del termine. Mosca non vuole parlarle. Dmitri Peskov lo ha affermato senza mezzi termini: né i russi né gli statunitensii discuteranno mai con lei. E Washington, dal canto suo, la tiene a distanza di sicurezza, anche a causa delle sue critiche a Trump come sottolinea Politico. Insomma, un vero e proprio capolavoro. Una sorta di manuale del comportamento che nno dovrebbe avere un diplomatico o prensunto tale.

Il segretario di Stato Marco Rubio non le concede nemmeno una bilaterale. I loro unici contatti avvengono in sedi multilaterali, e l'ultimo episodio risale al G7, dove, secondo fonti di Axios, Kallas ha provato criticare la mancanza di pressione su Mosca. La risposta di Rubio è stata una doccia gelata: "Se crede di poter fare di meglio, si accomodi. Noi ci faremo da parte".

Un'umiliazione pubblica che certifica l'irrilevanza di Bruxelles figlia dell’oltranzismo guerrafondaio incarnato alla perfezione da Kaja Kallas.

Ma il disastro non si consuma solo sui tavoli internazionali. Dentro le mura dell'UE, la sua posizione è un campo minato. Il premier slovacco Robert Fico ha chiesto a gran voce le sue dimissioni, definendola un ostacolo all'efficacia del blocco, prigioniera di una russofobia a tratti infantile. E se Marine Le Pen dovesse vincere le presidenziali francesi nel 2027, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna verrebbe smantellato o ridimensionato drasticamente, come ha segnalato Politico.

Nel frattempo, Ursula von der Leyen sta già pianificando lo smembramento del SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) per assorbirne le funzioni nella Commissione, assecondando le richieste di Francia e Germania. Il servizio è sotto la lente d'ingrandimento e, come segnala Politico, ha difficoltà a coordinare risposte efficaci. Kallas la definisce "dittatrice" in privato, come ha scritto Politico citando un alto funzionario, ma non ha il potere per fermare l’azione.

Questa emarginazione non è un incidente di percorso. È la conseguenza logica di quella che il portale norvegese Steigan ha definito con spietata lucidità la "Dottrina Kallas". Non una strategia, ma un dogma. Pressione economica, riarmo forsennato, restrizioni continue, posizioni che rasentano l’isterismo. La diplomazia è un optional che viene sistematicamente cestinato. Kallas porta a Bruxelles il risentimento storico della sua Estonia, trasformando i conti in sospeso personali con Mosca in politica estera continentale. Nei corridoi di Bruxelles non è un segreto che la sua linea intransigente sfiori la vendetta privata.

L'12 ottobre 2026 l'UE ha varato il più massiccio pacchetto di sanzioni della sua storia. Oltre 1.500 nuove voci, tra aziende e imprenditori, che portano il totale a sfiorare i 4.600 nominativi. Non sono ritocchi tecnici, è la distruzione metodica di ogni residuo rapporto economico. Ma a cosa serve tutto questo? A quale tavolo di pace dovrebbero condurre queste misure? La risposta non esiste, perché la Dottrina Kallas non contempla la pace. Prevede solo l'escalation. Fino alle estreme conseguenze.

Mentre Washington vira verso il pragmatismo, come temporanei allentamenti sull'export di diesel russo per evitare shock energetici e proteggere le proprie infrastrutture, Bruxelles continua a stringere le maglie delle sanzioni in totale autonomia strategica. C'è una frattura insanabile tra le due sponde dell'Atlantico, e l'Europa ne sta pagando il prezzo.

Questa deriva bellicista si incastona perfettamente nella "mentalità di guerra" imposta dal Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Al vertice dell'Aia del 2025 è stato fissato l'obiettivo del 5% del PIL per la difesa entro il 2035. Miliardi di euro sottratti a sanità, pensioni, assistenza agli anziani e servizi sociali per alimentare un apparato militare sempre più "letale". Si parla di sicurezza, ma si distrugge la capacità della società europea di funzionare. Mancano le garanzie di sicurezza, manca il controllo degli armamenti, manca un piano per il dopoguerra. Manca il dibattito democratico, nonostante gli strepiti degli ipocriti liberal/liberisti europei.

La domanda che dovrebbe echeggiare in ogni capitale europea resta inascoltata: quanti miliardi, quanti piani di riarmo dovremo approvare prima che qualcuno si azzardi a presentare un piano di pace di pari portata?

La risposta è semplice e al contempo disarmante: nessuno lo farà. Fermare la macchina della guerra significherebbe ammettere il fallimento catastrofico di questi anni. E per Kallas, per Rutte e per l'intera classe dirigente europea che ha scommesso la propria sopravvivenza politica su questa crociata anti-russa, l'unica alternativa alla continuazione indefinita del conflitto è la ghigliottina elettorale. Preferiscono trascinare il continente nel baratro pur di non dover ammettere di aver perso la guerra prima ancora di entrarci.

Fabrizio Verde Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80 Giornalista di stretta osservanza maradoniana