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di Alessandro Mariani

In attesa delle canoniche 48 ore perché il suicidio di Gianni Gennaro rientri nel novero degli ordinari fatti straordinari e dei misteri della “Repubblica uno e mezzo”[1] (in perfetta continuità con i tanti della Prima Repubblica nella pax amerikana che dura dal dopoguerra) conviene attenersi ai fatti di cui si ha certezza piuttosto che a ipotesi, illazioni e congetture di varia matrice e natura.

A Fra’, che te serve!?

Il paese degli indefessi servitori dello stato è anche quello dei parenti e dei santi in paradiso (vd. il fratello Andrea, Comandante Generale della Guardia di Finanza), ma anche quello degli amici e degli amici degli amici, di Cosa Nostra e soprattutto di “cosa loro”. Un paese dove per certi incarichi l’amicizia se la gioca al pari col ricatto (vd. l’assunzione della figlia dell’ex questore La Barbera al Dis - Dipartimento, informazioni sicurezza- tramite decreto a firma Gianni De Gennaro, quale contropartita per lo scaricabarile della mattanza alla scuola Diaz in occasione dei fatti di Genova).

Logica e verità

Ancora una volta lo stupro della logica funge da corollario e complemento di una verità morta e sepolta da tempo, appannaggio di casta di particolari categorie professionali. Così l’avvocato Coppi, ai tempi difensore di Andreotti (di cui lodò l’imperturbabilità di fronte alla gravità delle accuse e la caparbietà nel volere presenziare in giudizio) si dice “attonito ma non stupito” (qualsiasi cosa voglia dire, ma nel contesto evidentemente funziona) parlando di una scelta terribile ma coerente con la moralità e la personalità dello scomparso. Più o meno l’elogio di un samurai dei nostri tempi dopo l’harakiri.

Il cordoglio della politica

Nel caso di specie l’umana pietas è tanto comprensibile quanto vergognose sono le strumentalizzazioni che parlano di “massacro mediatico giudiziario”. Con precisione degna di un orologio al cesio Taiani certifica la propria esistenza in vita nel ruolo di se stesso asserendo “che in un paese libero e democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali”. Intanto Sisifo Mattarella cerca di salvare il prestigio delle istituzioni mentre la procura di Grosseto apre un fascicolo contro ignoti (forse i colleghi di Caltanissetta!?) per istigazione al suicidio.

La libera informazione

Il prestigioso quotidiano di via Solferino (che i giorni scorsi non ha mai dato risalto alle indagini) è stato il primo a ricevere la notizia del suicidio e a darne comunicazione tramite i suoi canali.

Siamo una squadra fortissimi

Dopo quattro anni di governo de noantri lo sconvolgente episodio non trova risalto in nessuna delle principali testate straniere, a riprova dell’irrilevanza geopolitica italiana.

Cos’altro dire?

Povera patria

schiacciata dagli abusi del potere […]

Tra i governanti

quanti perfetti e inutili buffoni

(F. Battiato)

[1] Definizione che dai tempi di Tangentopoli mantiene intatta la sua validità