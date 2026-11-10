L'illusione del voto nel regime neocapitalista

di Francesco Erspamer*





Ci sono varie ragioni per le quali i repubblicani hanno perso queste elezioni. La principale è il prezzo del petrolio, ma non per sé stesso: è che per molti si tratta della causa diretta dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita. Tale è infatti la versione dei media e dei politici, repubblicani o piddini che siano: l’importante è che la gente non cominci a sospettare che la propria miseria dipenda dalla crescita esponenziale dei patrimoni di miliardari e multinazionali, nonché dei profitti dei ricchi (il numero di multimilionari continua ad aumentare) e dei guadagni dei rampanti di successo, senza radici e dunque immuni dal vincolo della lealtà.





Finché dominerà il regime neocapitalista mi rallegrerò ogni volta che perda il detentore di turno del potere, quale che sia; in sostanza voto e sostengo sempre l’opposizione e continuerò a farlo finché non riemerga un partito (non un movimento, concetto implicitamente liberista) socialista e statalista, ossia antiglobalista e determinato a diminuire drasticamente le differenze economiche e il potere dei privati.



Non ho alcuna illusione sui parlamentari che ora controllano il Congresso statunitense ma neppure sui loro elettori. Si dice che in parecchi abbiano votato contro la guerra in Iran: balle, come confermato dal fatto che lo affermi anche il vicepresidente Vance. L'ho già detto: se l’attacco all’Iran invece di far salire la benzina di due o tre volte ne avesse dimezzato il costo (o anche solo diminuito del 20%) e a rimorchio fosse diminuita l'inflazione, gli elettori, questi elettori, democratici in prima fila, avrebbero premiato Trump, incuranti delle decine di migliaia di vittime che un attacco su larga scala avesse provocato. Come avvenuto in Israele, dove Netanyahu lo hanno votato 50mila cittadini in più che quattro anni fa: perché a crepare sono gli altri e l’economia di guerra fa fare soldi a parecchi. Sul Venezuela, infatti, tutti tacciono; e i repubblicani devono solo sperare che il suo assoggettamento cominci a rendere già nei prossimi mesi e non fra un paio d’anni, altrimenti saranno i democratici a beneficiarne, ovviamente senza muovere un dito per restituire al paese sudamericano la sua autonomia politica ed economica.



In sostanza non mi interessa chi stia al governo se fa le stesse cose della sua finta opposizione. Quando un democratico (o un repubblicano) inserisse nel suo programma la dissoluzione della NATO e l'indebolimento politico ed economico dell'UE, una tassazione adeguata per i profitti finanziari, drastici limiti alla mobilità (di migranti in cerca di soldi ma anche di turisti in cerca di emozioni e in generale di solipsisti in fuga dalle loro responsabilità sociali), allora potrei tornare a votare «per» e non solo «contro». Senza speranze di vincere ma convinto di essere sulla buona strada, di cui altri vedranno la meta.



*Post Facebook del 10 novembre 2026