di Giuseppe Masala per l'AntiDiplomatico

Quasi come Sisifo, anche l'Italia sembra costretta – a intervalli regolari – a ripercorrere le stesse faticose salite nella speranza di riuscire a portare in cima alla montagna il pesante macigno che le permetterebbe di scoprire la verità sulla sua storia. Ma inevitabilmente, come nel mito greco, anche il Bel Paese nella penosa salita trova la pietra d'inciampo che fa ruzzolare a valle il pesante masso.

Come è facile intuire, con questa metafora ci si riferisce alla tragica scomparsa dell'ex Capo della Polizia Giovanni De Gennaro. Una vera e propria eminenza grigia dello stato profondo italiano; deceduto per presunto suicidio nella sua casa di campagna nella zona di Orbetello. Il suicidio, secondo tutti gli analisti è dovuto al profondo stato di prostrazione che De Gennaro viveva a causa della richiesta di misure cautelari da parte della Procura di Caltanissetta che indaga sulle stragi del 1992 e sui suoi continui depistaggi di cui – a detta dei giudici nisseni – l'ex capo della polizia sarebbe uno dei massimi burattinai.

Non è certamente nostro compito fare ipotesi, o tantomeno indagini, su una presunta colpevolezza di De Gennaro o su chi abbia effettivamente depistato le indagini delle stragi di quel fatidico 1992.

Possiamo solo rilevale alcuni elementi di ordine generale:

Detto tutto questo, il sottoscritto da tempo sostiene la tesi che quelle terribili stragi non furono stragi di mafia (se non nella manovalanza) ma furono stragi nate nell'ambito della lotta per il potere tra diverse fazioni presenti nelle istituzioni. Più precisamente mi riferisco agli uomini della Prima Repubblica e a quelli che sarebbero diventati gli uomini della Seconda dopo la loro presa del potere. Solo in una logica di destabilizzazione dello stato e delle sue istituzioni si possono comprendere quelle stragi. Una destabilizzazione necessaria perchè l'Italia doveva voltar pagina a causa del fatto che il mondo era cambiato in maniera impressionante e rapida (crollo del muro di Berlino, globalizzazione e nuovo ordine neoliberale ecc.); allora una intera classe dirigente andava mandata a casa: con le manette di tangentopoli e anche con le bombe stragiste se fosse stato necessario.

Esattamente come allora, in questo periodo storico, il mondo sta vivendo una fase di enorme turbolenza geopolitica che porterà senza dubbio a grandi cambiamenti non solo negli equilibri di forza tra le grandi potenze ma anche sul piano economico, e sul piano dell'assetto dei singoli stati. La guerra mondiale a pezzi è ancora in corso, il vertice di Shenzhen ha sancito un mondo dove esistono tre grandi potenze e non più solo una come dopo la caduta del Muro di Berlino, l'Europa è in una fase di grande decadenza economica e politica che porterà anche essa a importanti conseguenze nel corso dei prossimi anni.

La tragica scomparsa di De Gennaro si inserisce in questo contesto generale che porterà grandi cambiamenti anche in Italia. Potenziali cambiamenti che già ora stanno certamente causando scontri al calor bianco nei Sancta Sanctorum del vero potere romano, quello del Deep State di cui l'ex Capo della Polizia (nonché ex Direttore del DIS) era uno dei massimi protagonisti. Che lo scontro sia già in atto possiamo dedurlo da una semplice constatazione/domanda: perchè si è deciso di riaprire le inchieste sulle stragi del 1992 proprio in questa fase storica? Forse il modo per far morire la Seconda Repubblica è quella di raccontare i segreti indicibili sulla base dei quali è nata. Solo così potrà vedere la luce la Terza Repubblica che ci traghetterà fuori dal vecchio ordine liberal-globalista nato dalla fine della guerra fredda.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che a breve finirà la legislatura e che il prossimo parlamento sceglierà il nuovo Presidente della Repubblica ovvero l'uomo che indirizzerà le scelte di fondo della politica estera italiana in questa fase di tremendi cambiamenti. Esattamente come Scalfaro indirizzò l'Italia verso l'Europa, la Globalizzazione e l'Ordine Liberale con “indefessa solerzia”. Inutile dirlo che l'elezione di Scalfaro fu possibile solo nella logica dell'urgenza di dare all'Italia un Presidente dopo l'attentato di Capaci. Anche la tragica morte di Giovanni Falcone fu un fatto di rilevanza geopolitica. Mai dimenticarlo.

Così allo stesso modo, la scomparsa di De Gennaro influenzerà, in qualsiasi caso, la vita politica italiana e forse anche la scelta del nuovo Presidente della Repubblica (soprattutto se le sue “carte” finiranno in circuiti esterni rispetti a quelli istituzionali previsti dall'ordinamento).

Un ultima considerazione: sostenere la tesi che la riapertura delle inchieste sulle stragi del 1992 è funzionale al seppellimento della Seconda Repubblica e dei suoi uomini non significa che i magistrati di Caltanissetta siano consapevoli esecutori di un piano. Sono semplicemente uomini che fanno il proprio dovere in conformità alla legge, e dunque se vedono emergere fatti nuovi relativi a un reato (soprattutto per reati così gravi come le stragi) hanno l'obbligo di aprire le inchieste. Il fatto è che qualcuno in questa fase può avere interesse a farle uscire queste notizie... proprio nella logica della lotta per il potere che diventa ancora più accesa quando i tornanti della Storia diventano più ripidi e pericolosi.

Giuseppe Masala Giuseppe Masala, nasce in Sardegna nel 25 Avanti Google, si laurea in economia e si specializza in "finanza etica". Coltiva due passioni, il linguaggio Python e la Letteratura. Ha pubblicato il romanzo (che nelle sue ambizioni dovrebbe essere il primo di una trilogia), "Una semplice formalità" vincitore della terza edizione del premio letterario "Città di Dolianova" e pubblicato anche in Francia con il titolo "Une simple formalité" e un racconto "Therachia, breve storia di una parola infame" pubblicato in una raccolta da Historica Edizioni. Si dichiara cybermarxista ma come Leonardo Sciascia crede che "Non c’è fuga, da Dio; non è possibile. L’esodo da Dio è una marcia verso Dio”.