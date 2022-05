Daniel Ortega: «La Russia combatte contro i nazisti»

Il presidente del Nicaragua utilizza parole molto chiare per commentare quanto accade in Ucraina con l’operazione militare speciale avviata dalla Russia per smilitarizzare e denazificare il regime di Kiev. La Russia sta combattendo contro i nazisti in Ucraina, che sono al potere dopo un brutale colpo di Stato del 2014, che ricorda i tentativi di rovesciare i governi popolari in Nicaragua e Venezuela, ha affermato il comandante sandinista Daniel Ortega.

"La guerra sta scuotendo il mondo e non faremo finta di nulla. La Russia, combatte per la sua sicurezza contro i nazisti che governano e uccidono in Ucraina dopo il colpo di Stato del 2014”, ha affermato il presidente durante una celebrazione della giornata dei lavoratori in Nicaragua.

In connessione con la Festa del Lavoro, il comandante sandinista ha ricordato che è stata la Russia che per la prima volta nella storia dell'umanità ha portato al potere lavoratori e contadini e "nella battaglia decisiva per l'umanità ha sconfitto il nazismo".

Parlando dell'Ucraina, Ortega ha criticato il sostegno degli Stati Uniti e dell'Europa al regime di Kiev, che pratica atti terroristici sin dal colpo di Stato del 2014 con il sostegno dei paesi occidentali.

"Sono della stessa scuola - omicidi, incendi dolosi. Hanno bruciato la Casa dei sindacati (a Odessa), dove gli operai si opponevano ai nazisti, perché erano contrari al colpo di Stato. È logico che si siano rifugiati (nell’'edificio) con le loro pietre e bastoni. E cosa hanno fatto i fascisti? Hanno arso vivi più di 40 lavoratori, li hanno uccisi, e tutto questo - con la benedizione, l'incoraggiamento, la collusione, le risorse dell'imperialismo nordamericano ed europeo”, ha denunciato Ortega.