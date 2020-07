"E' una beffa". Intervista a Dietrich Murswiek, il professore che aveva vinto il ricorso alla Corte costituzionale tedesca il 5 maggio

30 luglio 2020

di OSWALD METZGER, Tichys Einblick Intervista al PROF. DIETRICH MURSWIEKIl governo federale e il Bundestag hanno concesso alla BCE una licenza che, secondo il prof. Dietrich Murswiek, non prende sul serio la Corte costituzionale federale. TE ha parlato con il prof. Dietrich Murswiek, rappresentante di Peter Gauweiler, che ha vinto il giudizio sensazionale dei giudici costituzionali di Karlsruhe il 5 maggio. Gauweiler e gli altri querelanti avevano lamentato che la BCE stava superando i propri poteri con il programma di acquisto di obbligazioni PSPP e stava violando il divieto di finanziamento del governo monetario.La Corte costituzionale federale non ha negato una violazione di questo divieto - come è ripetutamente affermato - ma solo perché rileva che le istituzioni dell'UE hanno superato i loro poteri quando sono ovvie, e perché in questo caso l'elusione del divieto non è ovvio. Tuttavia, i giudici costituzionali di Karlsruhe hanno ritenuto che la BCE avesse superato i suoi poteri dato che la BCE non ha registrato, ponderato e pesato gli effetti negativi degli acquisti di titoli di Stato sulla politica economica (in particolare sui risparmiatori, i sistemi di sicurezza per la vecchiaia, la sopravvivenza delle società di zombi, ecc.) E li ha confrontati con gli obiettivi di politica monetaria desiderati. Contrariamente ai tradizionali strumenti di politica monetaria, come l'aumento o la riduzione dei tassi di interesse chiave, l'uso di strumenti non convenzionali come gli acquisti di titoli di Stato rende difficile differenziarli dalle politiche economiche di cui sono responsabili gli Stati membri dell'UE. Al fine di poter determinare se il presunto obiettivo di politica monetaria che la BCE sta perseguendo con un programma come il PSPP (stabilità dei prezzi) non è semplicemente avanzato e se in realtà vengono perseguiti obiettivi completamente diversi (ad esempio facilitare le opzioni di finanziamento dei paesi con indebitamento eccessivo) , le conseguenze di politica economica devono essere ponderate. La BCE non lo ha ancora fatto e deve rimediare dopo la decisione del BVerfG e fornire prove entro il 5 agosto.Murswiek: Sono sorpreso che i giornalisti, che dovrebbero guardare criticamente il governo e la maggioranza parlamentare, commentino in modo così acritico questa decisione. Apparentemente nessuno di questi giornalisti ha esaminato gli stessi documenti della BCE, che presumibilmente dimostrano che è stato effettuato un test di proporzionalità richiesto dalla Corte costituzionale federale. Ovviamente ho esaminato personalmente questi documenti nella misura in cui sono disponibili per me. Sfortunatamente, non tutti. Vi sono otto documenti che la BCE vuole dimostrare di aver intrapreso un simile esame. Tre di questi documenti sono ancora segreti fino ad oggi. Finora non l'ho preso. Ho richiesto l'accesso a questi documenti dal governo federale, ma anche dal presidente del Bundestag, ma non ho ancora ricevuto una risposta alla mia richiesta. I documenti a me noti non iniziano nemmeno a fornire ciò che la Corte costituzionale federale richiede dalla BCE: una ponderazione comprensibile degli obiettivi di politica monetaria con gli effetti collaterali economico-politici del programma di acquisto di obbligazioni PSPP.Murswiek: Spero ancora che la reazione arriverà. Altrimenti, devo ovviamente rivolgermi alla Corte costituzionale federale.Murswiek: Ci sono due fasi in cui possiamo andare. Il primo stadio sarebbe puramente procedurale. Come prima misura, probabilmente farei domanda alla Corte costituzionale federale per un ordine che il governo federale mi conceda l'accesso a questi documenti segreti. Se avrò questa intuizione, esaminerò a fondo i documenti. Se poi dovrò concludere dai restanti documenti che non mi sono ancora noti che la BCE non sta assistendo a un controllo sostanziale della proporzionalità, il passo successivo sarà decisivo. Quindi faremo domanda alla Corte costituzionale federale per un cosiddetto titolo esecutivo perché noi come l'attore crediamo che i requisiti della Corte costituzionale non siano stati soddisfatti. Con questo provvedimento esecutivo, la Corte costituzionale federale proibirà alla Bundesbank di continuare a partecipare agli acquisti di titoli di stato del programma PSPP nel quadro della BCE dal 6 agosto.Murswiek: Questo può essere visto politicamente. Prima di prendere una tale decisione, la Corte costituzionale federale avrà ovviamente in mente gli effetti che avrà sulla politica economica e monetaria. Un simile ordine di esecuzione innescerebbe ovviamente un enorme scalpore a livello europeo ...Murswiek: I giudici potrebbero ridursi da quello. Ma queste sono considerazioni che non devono svolgere un ruolo nell'applicazione della legge. Altrimenti gli isterici nei mercati e i produttori di panico della stampa avrebbero nelle loro mani un siluro rispetto per la legge. Soprattutto, si deve vedere che questo divieto di partecipazione per la Bundesbank è già incluso nella sentenza del 5 maggio. È soggetto unicamente alla condizione precedente che la BCE non abbia fornito prove di un test di proporzionalità entro il 5 agosto. Pertanto, la Corte costituzionale federale deve prima aderire alla propria sentenza. In quel giudizio, ha affermato in modo abbastanza preciso come appare strutturalmente un test di proporzionalità. In primo luogo, la BCE dovrebbe specificare gli obiettivi di politica monetaria e le implicazioni di politica economica, in secondo luogo ponderarli e in terzo luogo valutarli. Se si esaminano i documenti della BCE che sono stati ora presentati, esiste un documento principale, vale a dire i verbali di sintesi della riunione di politica monetaria del 3 e 4 giugno di quest'anno. Sia il governo federale che il Bundestag si riferiscono principalmente a questo. Sebbene le questioni sollevate dalla Corte costituzionale federale siano trattate in questo documento, sono solo discusse. Non ci può essere questione di ponderazione o persino di ponderazione. Non esiste una valutazione quantitativa dei vantaggi o degli svantaggi. Poiché manca qualsiasi quantificazione o almeno un'indicazione approssimativa dell'ordine di grandezza, non ci può essere alcuna considerazione. Anche questo non è evidente dai documenti aggiuntivi.TE: Sì ha l'impressione che il Bundestag e il governo federale non prendano sul serio la Corte costituzionale federale. Il 2 luglio, un'enorme maggioranza del Bundestag tedesco si è schierata acriticamente davanti alla BCE. Murswiek: Vorrei ricordarvi che la Corte costituzionale federale ha statuito nella sentenza del 5 maggio che il governo federale e il Bundestag stavano agendo in modo incostituzionale perché non avevano tenuto d'occhio la BCE contro il comportamento contrario all'UE la BCE e insistere sul rispetto della legge. Dobbiamo prendere atto che i nostri organi costituzionali - governo e parlamento - hanno agito in modo incostituzionale qui. La Corte costituzionale federale ha ora deciso di porre rimedio alla situazione imponendo a BCE di effettuare un adeguato controllo di proporzionalità. In ogni caso, il governo federale sembra averlo fatto in termini di forma. Per lo meno, afferma di aver avuto colloqui con la BCE, il che ha portato la BCE a produrre otto documenti.Murswiek: i documenti della BCE sono arrivati al Ministero federale delle finanze il 26 giugno. Lo stesso giorno, il ministro delle finanze federale Olaf Scholz ha quindi scritto a Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, affermando che, a suo avviso, la BCE aveva adempiuto a tutto ciò che la Corte costituzionale federale aveva richiesto. Immagina: i documenti di centinaia di pagine sono forniti dalla BCE. E poi il Ministero federale delle finanze non ha nemmeno bisogno di una giornata lavorativa per segnalare immediatamente un'implementazione positiva al Bundestag. A me sembra che non sia mai stato eseguito un test serio. Occorrerebbero sicuramente diversi giorni per un'analisi approfondita. Sembra più che il Ministero federale delle finanze abbia concordato con BCE con un occhiolino: mostraci semplicemente qualcosa, lo faremo sicuramente ondeggiare. Quindi la Corte costituzionale federale probabilmente non oserà più agire di nuovo. Penso che sia scandaloso comportarsi con la Corte costituzionale federale in questo modo. Per quanto posso giudicare finora, ciò che BCE ha presentato qui con le benedizioni del governo federale e del Bundestag confina con una beffa della Corte costituzionale federale. Nessuna traccia di una grave ponderazione. I documenti presentati non hanno nulla a che fare con un controllo comprensibile della proporzionalità richiesto da Karlsruhe. Il governo federale non annuisce nemmeno in fretta un giorno. Ma il Bundestag non è migliore. Ha impiegato un po 'più di tempo, vale a dire quattro giorni. Ma in due di questi quattro giorni tutti i documenti erano solo al servizio segreto, quindi i parlamentari non potevano portarli nei loro uffici per un controllo approfondito. Né gli fu permesso di copiare o scattare foto, né di copiare ciò che leggevano lì. Il 29 giugno La maggior parte dei documenti è stata quindi rilasciata, in modo che in altri due giorni i deputati possano studiare in dettaglio almeno cinque degli otto documenti. La maggior parte dei documenti era disponibile solo per i parlamentari in inglese, di cui un parlamentare si è giustamente lamentato in una dichiarazione a verbale. Alla fine, il Bundestag ha anche sventolato la carta bianca per la BCE, sebbene non ci sia dubbio su un controllo comprensibile della proporzionalità nei documenti. Solo quattro parlamentari hanno riconosciuto che i requisiti del verdetto non erano stati rispettati e lo hanno registrato: Frank Schäffler, Christian Sauter, Alexander Müller (tutti FDP) e Hans-Jürgen Thies (CDU). L'AfD ha anche votato contro la decisione del Bundestag, ma il ragionamento fornito dal suo oratore non si concentra sul punto che conta per la Corte costituzionale federale.Murswiek: La sessione plenaria del 2 luglio, nel penultimo giorno della sessione prima della pausa estiva parlamentare, ha dato a questo argomento, che è estremamente importante per la Germania, a soli 30 minuti. Ogni fazione aveva cinque minuti per parlare. In questo modo, il Bundestag non può assumersi la sua "responsabilità per l’integrazione", come la Corte costituzionale federale definisce il controllo parlamentare delle decisioni dell'UE. L'assunzione di questa responsabilità per l'integrazione è essenziale per la conservazione della democrazia. Se le istituzioni dell'UE superano i loro poteri, come Bce nel caso del PSPP, non hanno legittimità democratica. È responsabilità del Bundestag e del governo federale assicurarsi che ciò non accada e che devono agire immediatamente in tal caso. Entrambi non riuscirono a controllare la BCE e furono quindi condannati dalla Corte costituzionale federale. E ora stanno fallendo di nuovo perché sono stati sbalzati fuori con documenti della BCE ovviamente inadatti. Almeno è così che mi sembra senza conoscere i tre documenti segreti: sarebbe bello se potessi dare una valutazione diversa dopo aver letto questi documenti.