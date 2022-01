Facebook blocca la pagina de l'AntiDiplomatico con questa surreale motivazione

Oltre Orwell. Nel paese in cui il primo ministro chiede esplicitamente i pieni poteri e la “stampa” ne dà la notizia senza neanche indignarsi, da oggi per la testata regolarmente registrata al tribunale di Roma, l'AntiDiplomatico, è impossibile pubblicare i suoi articoli e i suoi contenuti sulla pagina Facebook da oltre 140 mila follower con queste surreali motivazioni.

Il social Usa ha motivato la decisione in base alle ultime due censure subite da l’AntiDiplomatico nell’ultima settimana, a dimostrazione di come il nostro paese abbia ormai oltrepassato la linea rossa.

Il primo, deciso addirittura da un fact checker di “Open” - una testata giornalistica che ha una visione opposta dalla nostra ma alla quale non impediremmo mai di esprimere la propria opinione - è la nostra riproposizione di un post di un dottore farmacista che, in ottemperanza alla sua libertà di pensiero, decideva di porre all’attenzione dell’opinione pubblica i risultati dei positivi al Covid della giornata in relazione al vaccino. E’ ironico che le percentuali emerse siamo pressoché identiche a quelle che l’Istituto Koch ha reso pubbliche per la variante Omicron che sta diventando dominante. I fantomatici fact-checker di Open perché non censurano anche il più prestigioso isituto di epidemiologia d'Eurora?

Ma è la seconda censura da cui è scattato il blocco della nostra pagina da oltre 140 mila follower che vi dovrebbe far venire i brividi qualunque sia la vostra posizione politica. Siamo oltre il surreale. Un post ironico che prende in giro le fake news (LE LORO!!) nell’ultimo anno viene considerato dai censori di Facebook come pericoloso e in grado di causare violenza fisica!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'AntiDiplomatico (@lantidiplomatico)

Decisione talmente ridicola che come vedete i factckers di Instagram (stessa proprietà di Facebook) non hanno seguito. I due post da cui è partito il blocco contro la nostra pagina Fb sono regolarmente presenti nella nostra pagina Ig.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'AntiDiplomatico (@lantidiplomatico)

Stanno crollando tutte le menzogne con cui hanno imposto misure liberticide senza precedenti e con cui devono giustificare i contratti miliardari segreti tra Commissione europea e Big Pharma Usa, escludendo i vaccini più sicuri e efficaci di paesi sovrani come Russia, Cina e Cuba. E non sanno come tornare indietro con tutti i castelli di carta che crollano al ritmo di decine di migliaia di contagiati al giorno. Tutto questo dopo che il premier con i pieni poteri ci aveva regalato la fake news dell'anno (non censurata dai fact checkers "indipendenti")

Al momento la nostra Pagina Facebook di oltre 140 mila utenti è bloccata per motivazioni surreali a cui non è possibile neanche fare appello. Alla nostra richiesta questo è stato il democratico secondo giudizio della multinazionale Usa...

Come abbiamo già annunciato in precedenza intraprenderemo una causa legale, comunicativa e speriamo politica (con i pochi deputati di opposizione al Draghistan presenti oggi in Parlamento a cui ci appelliamo) contro NewsGuard quest’autoproclamato ministero della verità che, in collaborazione con la Commissione europea e “fact-checkers” dei giganti Usa di internet, dà green pass a quale tipo di informazione può arrivare o meno agli italiani.

La censura di Facebook nasce da quest'agenzia creata negli Usa per controllare l'informazione nelle sue semi-colonie.

Stiamo assistendo all’attacco finale e definitivo contro la nostra democrazia e sovranità. Non staremo solo a guardare e difenderemo il nostro lavoro in tutte le sedi possibili. Vi chiediamo di starci vicino e di reagire insieme a noi. Come primo passo segnatevi (e sponsorizzate) al nostro canale Telegram, al momento il modo più facile per restare aggiornati con i nostri canali.

La lotta contro tutti i Green Pass ha inizio. Che il 2022 sia l'anno della riappropiazione dei nostri diritti e della nostra sovranità.