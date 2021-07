GKN. A Campi Bisenzio lavoratori in piazza contro i licenziamenti

Grande e partecipato corteo, oggi, in quel di Campi Bisenzio (FI), in solidarietà con i lavoratori della GKN - multinazionale britannica che si occupa principalmente della realizzazione di componenti destinate alle industrie del settore automobilistico e quello aerospaziale - che vuole chiudere, delocalizzare e licenziare più di 500 persone.

In 5 mila sono scesi in piazza in appoggio ai lavoratori in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro. Tanti manifestanti sono giunti da fuori Toscana per portare la propria solidarietà. come una delegazione di operai della Whirlpool di Napoli, anche loro in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro dopo che la multinazionale ha deciso di chiudere lo stabilimento partenopeo.

Quello di Campi Bisenzio è un importante segnale in vista di un autunno che si prevede molto caldo visto che il governo Draghi, tutelando gli interessi padronali, vuole scaricare tutti i costi della crisi pandemica sulla classe operaia e i proletari.