Global Times

Il 75° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese è un'occasione importante, non solo per gli oltre 1,4 miliardi di cinesi, ma anche con un significato globale e un'importanza storica.

In questi 75 anni, il viaggio della modernizzazione cinese ha trasformato profondamente la Cina e ha influenzato il mondo, realizzando davvero che “il nostro lavoro sarà scritto negli annali della storia umana”.

Quest'anno ricorre anche il 70° anniversario dei Cinque Principi della Coesistenza Pacifica. In un panorama internazionale in continua evoluzione, la Cina ha mantenuto una politica estera indipendente e pacifica, sostenendo l'equità e la giustizia internazionali. Avvicinandosi sempre più al centro della scena mondiale, la Cina continua a dare nuovi e maggiori contributi alla causa della pace e dello sviluppo dell'umanità.

Settantacinque anni fa, quando questa antica nazione orientale aprì un nuovo capitolo della sua storia, il mondo stava appena iniziando a riprendersi dalla devastazione di due guerre. Da paese agricolo in difficoltà, la Cina si è evoluta fino a diventare la seconda economia mondiale, la prima potenza manifatturiera del mondo, il primo commerciante di beni e il detentore delle maggiori riserve valutarie. Questa storica elevazione della forza nazionale corrisponde al significativo contributo della Cina allo sviluppo globale.

Dal 1979 al 2023, il contributo medio annuo della Cina alla crescita economica globale ha raggiunto il 24,8%, con una media di oltre il 30% dal 2013 al 2023. Per 12 anni consecutivi, gli investimenti diretti cinesi all'estero si sono classificati tra i primi tre a livello globale e per otto anni hanno superato il 10% della quota globale. I “nuovi tre elementi” della Cina - veicoli elettrici, batterie agli ioni di litio e celle solari - stanno facilitando il mondo ad accelerare la transizione verde e a basse emissioni di carbonio, mentre i suoi progetti infrastrutturali si estendono a oltre 190 Paesi e regioni in tutto il mondo. Oggi, in media, la Cina intrattiene scambi commerciali con il mondo per circa 80 milioni di yuan (11,4 milioni di dollari) ogni minuto, investe all'estero circa 112 milioni di yuan ogni ora e attira ogni giorno circa 3,377 miliardi di yuan di investimenti esteri. Lo sviluppo della Cina è strettamente legato al progresso globale, al raggiungimento del successo reciproco e alla guida del mondo verso un maggiore progresso e prosperità.

Una grande nazione con una civiltà di oltre 5.000 anni si erge maestosa in Oriente, mentre oltre 1,4 miliardi di persone avanzano sulla strada della modernizzazione. Una tale vastità è di per sé una delle principali e potenti forze trainanti per il progresso del mondo intero e della società umana. La pratica della modernizzazione cinese ci insegna che lo sviluppo è la chiave per risolvere tutti i problemi. La Cina ha proposto l'Iniziativa di sviluppo globale per sostenere lo sviluppo e la rivitalizzazione dei Paesi del Sud Globale. Entro la fine del 2023, gli investimenti diretti della Cina nei Paesi che partecipano alla Belt and Road Initiative avranno superato i 300 miliardi di dollari. Le aziende cinesi hanno costruito la prima linea di trasmissione a corrente continua ad altissima tensione nelle Americhe, la prima ferrovia elettrificata, la prima miniera digitale e numerosi progetti infrastrutturali e di sostentamento in Africa, dando un contributo indelebile alla costruzione di infrastrutture globali.

Da “cerca la conoscenza anche se devi andare fino in Cina” a “cerca la pace anche se devi andare fino in Cina”, la pace è un bene pubblico prezioso che la Cina offre a un mondo turbolento. Negli ultimi 75 anni, la Cina non ha mai iniziato una guerra o un conflitto e non ha mai occupato un centimetro del territorio di un altro Paese. Di fronte alle numerose sfide alla sicurezza internazionale, la Cina ha proposto l'Iniziativa di sicurezza globale. Ha mediato la riconciliazione tra Arabia Saudita e Iran, ha facilitato una storica riconciliazione tra le fazioni palestinesi e ha promosso una risoluzione politica della crisi in Ucraina. Oggi, la Cina è diventata il secondo maggior contributore al bilancio ordinario delle Nazioni Unite, il secondo maggior contributore alle operazioni di mantenimento della pace e il paese che fornisce il maggior numero di truppe tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Cina si è sempre impegnata a promuovere la pace e lo sviluppo mondiale.

Per lasciare dietro di sé risultati degni di essere incisi nella storia del mondo, una nazione e il suo popolo non devono essere giudicati solo per i loro risultati materiali, ma anche per la quantità di ricchezza spirituale che hanno apportato. Quest'ultima ha spesso un significato più profondo della prima.

Nel mondo di oggi, dove i destini delle nazioni sono strettamente intrecciati, la Cina ha proposto l'Iniziativa per la civiltà globale, che sostiene gli scambi culturali che trascendono l'estraneità, l'apprendimento reciproco che trascende gli scontri e la coesistenza che trascende i sentimenti di superiorità. L'iniziativa affronta questioni importanti, come la coesistenza di civiltà diverse e la direzione che sta prendendo la civiltà umana, offrendo la saggezza e le soluzioni cinesi per promuovere gli scambi culturali e il progresso della civiltà umana.

Negli ultimi 75 anni, la Cina ha dimostrato un'empatia non comune nell'arena politica delle principali potenze della storia umana. Dalla proposta dei Cinque principi della coesistenza pacifica, che enfatizzano l'uguaglianza e la non ingerenza negli affari interni degli altri Paesi, alle iniziative della nuova era, come la costruzione congiunta dell'Iniziativa Belt and Road, la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità e la promozione della solidarietà e della cooperazione tra i Paesi del Sud globale, la Cina ha sostenuto che la sovranità di tutti i Paesi è uguale a prescindere dalle dimensioni sulla scena globale, mostrando al contempo rispetto e sostegno per lo sviluppo degli altri Paesi.

La Cina ha fornito la visione del mondo del “futuro condiviso” e la metodologia della “costruzione congiunta e della cooperazione win-win” per tutta l'umanità, rompendo i quasi 500 anni di prospettiva ristretta dell'Occidente nel vedere il mondo e costruire l'ordine dalla prospettiva della “gerarchia egemonica”, del “centro-periferia” e del “monismo culturale”. Si tratta di un fenomeno raro nella storia della civiltà umana e di cui c'è urgente bisogno nel mondo di oggi.

Il viaggio di 75 anni attraverso le sfide ha sottolineato il ruolo inestimabile che la Cina svolge per la pace, lo sviluppo e il progresso globali. La modernizzazione promossa dalla Cina, che incarna la giustizia, l'apertura, il mutuo beneficio, le politiche a favore delle persone, la diversità, l'inclusione, l'ecocompatibilità, la pace e la sicurezza, diventerà sempre più significativa e preziosa per il mondo con il passare del tempo.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)