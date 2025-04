Il padre di Musk rivela il motivo per cui la sua famiglia ammira a Vladimir Putin

Errol Musk, padre dell'oligarca a capo del Dipartimento per l'efficienza del governo degli Stati Uniti, ha rivelato la ragione per cui la sua famiglia ammira il presidente russo Vladimir Putin, che considera un “esempio di leader forte”.

“Credo che, come famiglia, ammiriamo senza dubbio un po' Putin. Sarebbe assurdo non ammirarlo, perché è sempre calmo. Ascolto i suoi discorsi e dice cose logiche”, ha affermato il padre dell'uomo più ricco del mondo in un'intervista alla BBC trasmessa giovedì. ‘Se lo si valuta da persona a persona, [...] è molto difficile non provare ammirazione per Putin’, ha aggiunto.

“[In famiglia] la pensiamo tutti così. Tutta questa retorica del 'non fidatevi di quest'uomo', tutte queste persone che cercano di convincervi che non dovete fidarvi di ciò che dice Putin”, ha detto Errol Musk.

In un altro momento dell'intervista, citando suo figlio Elon, che ha detto che il conflitto in Ucraina era diventato ‘la più grande macchina di corruzione nella storia dell'umanità’.