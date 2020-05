Il Regno Unito ha bisogno di un altro miracolo per uscire dal caos provocato dal Covid-19

L’editorialista britannico Simon Tisdall ha scritto domenica su The Guardian, nel bel mezzo della pandemia di COVID-19, "La Gran Bretagna è il malato d'Europa", una riflessione degli stessi britannici sulla risposta del loro governo alla crisi.

In effetti, è sorprendente vedere il Regno Unito, su cui una volta il sole non tramontava mai, agire così male in questa lotta globale contro il coronavirus mortale. Tisdall ritiene che l'inseguimento di un presidente degli Stati Uniti che è il "più grande di tutti i fallimenti del coronavirus" e una decisione affrettata sulla "Brexit" abbiano contribuito alla difficile situazione del Regno Unito.

Il Regno Unito ha perso alcune settimane quando la Cina ha combattuto duramente contro il virus e quando l'Italia ha iniziato a vedere un numero crescente di casi confermati di malattia nel continente europeo. Quindi, quando quasi tutti i paesi stavano cercando di frenare la diffusione del virus attraverso la pratica standard della salute pubblica - testare le persone e rintracciare i contatti - e attraverso misure restrittive come istituire la quarantena e il distanziamento sociale, il governo britannico guidato da Boris Johnson adottava una strategia completamente diversa - "immunità di gregge" - una politica equivalente a non fare nulla.

Anche dopo che il Principe di Galles era risultato positivo al virus e lo stesso Johnson aveva contratto la malattia, alcuni media si sono chiesti se il governo del Regno Unito stesse seguendo la scienza come sosteneva.

Prima che fosse messo in atto un sistema di "test, trace, isolate", domenica Boris ha rivelato il suo piano per porre fine al blocco del Regno Unito e riportare il paese "al lavoro", apparentemente dando la priorità alle preoccupazioni per i danni economici rispetto al controllo dei virus. Nel piano, alle persone in Inghilterra per la prima volta viene consigliato di indossare mascherine in alcuni spazi chiusi.

È uscito poche ore prima che la Casa Bianca decidesse di ordinare ai suoi impiegati dell'ala ovest di indossare mascherine dopo che due aiutanti erano risultati positivi al virus.

Tutte le analisi accademiche hanno suggerito che la risposta del governo del Regno Unito alla crisi è stata altrettanto debole e mal preparata come quella degli Stati Uniti, sebbene entrambi abbiano avuto tempo sufficiente, molti avvertimenti scientifici ed esempi di altri paesi. Il Regno Unito ora ha il secondo bilancio di morte per coronavirus più alto del mondo, proprio dietro gli Stati Uniti.

Il Regno Unito non dovrebbe finire così. Dopotutto, è qui che è iniziata la rivoluzione industriale. Ha abbondanti capitali e risorse mediche. Per dirla con i proverbi cinesi, non ha giocato bene nonostante avesse buone carte in mano.

Come diceva l'articolo The Guardian, la Gran Bretagna ha bisogno di un altro miracolo, una nuova strategia. Ma una domanda più critica è come farlo accadere.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)