Inghilterra, a causa del Covid "persi" 740.000 potenziali casi di cancro

Potremmo definirli effetti collaterali del Covid. O per meglio dire gli effetti provocati dalla pandemia su sistemi sanitari devastati da anni di neoliberismo sfrenato e nel caso inglese privatizzazioni selvagge.

Fino a 740.000 potenziali casi di cancro che avrebbero dovuto essere urgentemente segnalati dai medici di base sono stati "persi" dal primo lockdown, afferma un rapporto che il quotidiano Telegraph definisce imbarazzante.

Le liste di attesa dell’NHS (servizio sanitario britannico) potrebbero continuare a crescere fino al 2025 e raggiungere persino il doppio degli attuali 60mila. La ONG Charities ha affermato che il rapporto del National Audit Office (NAO) riflette una situazione "devastante" per molti pazienti, con i medici che lanciano l’allarme sulla "più grande catastrofe del cancro che abbia mai colpito il National Health Service”.

Le visite urgenti "mancanti" per sospetto cancro durante la pandemia potrebbero arrivare fino a 740.000 mentre tra 35.000 e 60.000 malati di cancro non hanno avuto il loro primo trattamento dall'inizio della pandemia.

La pandemia di Covid-19 ha causato un forte aumento dei tempi di attesa e degli arretrati in un sistema sanitario che operava molto vicino alla sua capacità massima. A settembre 2021, c'erano 5,83 milioni di pazienti in lista d'attesa per cure programmate, di cui 1,95 milioni di pazienti in attesa da più di 18 settimane, di cui 301.000 in attesa da più di un anno.

A giugno 2021, i servizi oncologici offerti da NHS erano tornati ai livelli pre-pandemia. Tuttavia, dall'inizio della pandemia e fino a settembre di quest'anno, i pazienti con una segnalazione urgente del medico di famiglia per il cancro hanno maggiori probabilità di subire ritardi: il 26% ha dovuto attendere più di 62 giorni per iniziare il trattamento.

Le Midlands sono la regione più colpita dell'Inghilterra con il 57 percento dei pazienti a Birmingham e Solihull costretti a un’attesa di oltre 62 giorni. Circa il 51% ha aspettato più di 62 giorni a Leicester, Leicestershire e Rutland, con il 43% a Staffordshire e Stoke-on-Trent.

Il professor Pat Price, co-fondatore di #CatchUpWithCancer, ha dichiarato: “Il rapporto NAO di oggi mostra che siamo nel bel mezzo della più grande catastrofe di cancro che abbia mai colpito il NHS. C'è un micidiale cocktail di ritardi su tutta la linea, una lotteria regionale della disuguaglianza del cancro e un crescente arretrato per il cancro. E sembra che i leader del governo e del National Health Service abbiano la testa sotto la sabbia. I tempi di attesa regionali sono spaventosi”.

“I servizi per il cancro in alcune aree sono in supporto vitale e il mancato intervento porterà solo a un disastro assoluto perché ogni 4 settimane di ritardo può significare una riduzione del 10% della sopravvivenza al cancro. Abbiamo bisogno che il governo delinei urgentemente come verranno spesi fondi aggiuntivi per i trattamenti contro il cancro, le tecnologie per eliminare gli arretrati, come la radioterapia e la forza lavoro contro il cancro. I malati di cancro non hanno il lusso del tempo, se non agiamo moriranno più persone che non ne hanno bisogno”.

Il servizio sanitario inglese ha bisogno di grossi investimenti. Il governo ha deciso di investire nell’NHS in Inghilterra ulteriori 8 miliardi di sterline tra il 2022-23 e il 2024-25 per sostenere il recupero delle cure elettive. Con il finanziamento aggiuntivo, si prevede che l’NHS porterà l’assistenza programmata nel 2024-25 del 10% oltre i suoi piani pre-pandemia.

In ogni caso, anche rispettando i piani pre-pandemia, il servizio sanitario inglese vedrà le liste d’attesa raggiungere i i 12 milioni entro marzo 2025, prevede la NAO. La Health Foundation ha affermato che il rapporto ha fornito una "fredda dose di realtà" sulla portata della sfida che deve affrontare il NHS.

Ruth Thorlby, vicedirettore della politica dell'ente caritatevole, ha dichiarato: “Anche prima che emergesse la nuova variante di Covid, la NAO avvertiva che le liste d'attesa da record potevano ancora crescere”.

Tim Mitchell, vicepresidente del Royal College of Surgeons of England, ha affermato che il rapporto non è una sorpresa per i team chirurgici di tutto il paese. “I pazienti frustrati che sono stati lasciati in attesa con dolore per anca, ginocchio, cuore e altre operazioni vitali, vogliono sapere che esiste un piano per ridurre i tempi di attesa. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto al governo di includere una guida chiara nel suo prossimo piano di risanamento elettivo”.

Un portavoce del NHS in Inghilterra ha ammesso: “Il trattamento di oltre mezzo milione di pazienti in ospedale per Covid, oltre a realizzare un programma di vaccinazione tra i maggiori a livello mondiale, ha inevitabilmente avuto un impatto su alcune cure di routine e non urgenti”.