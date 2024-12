La Cina realizzerà con successo i principali obiettivi del 2024: riunione di vertice PCC

L'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) ha tenuto lunedì 9 dicembre una riunione per analizzare il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti previsti dal 14° Piano quinquennale (2021-2025), studiare le scelte economiche del 2025, organizzare la condotta del Partito e il lavoro anti-corruzione. Lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua. La riunione è stata presieduta da Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del PCC.

Wang Cong e Zhang Yiyi sul Global Times scrivono come l'incontro abbia rilevato che i principali obiettivi e compiti per lo sviluppo economico e sociale nel 2024 "saranno realizzati con successo e ha esortato ad attuare una politica fiscale più proattiva e una politica monetaria moderatamente allentata il prossimo anno".

Nella riunione, proseguono i due giornalisti, è emerso come sia necessario arricchire e migliorare lo strumentario politico, rafforzare gli aggiustamenti anticiclici non convenzionali, intensificare il coordinamento delle varie politiche e rendere la regolamentazione macro più lungimirante, mirata ed efficace. "Il Paese dovrebbe rilanciare con forza i consumi, migliorare l'efficienza degli investimenti ed espandere la domanda interna su tutti i fronti."

Cong Yi, professore presso la Tianjin School of Administration, ha dichiarato al Global Times come l'incontro abbia inviato forti segnali per la politica economica del prossimo anno, tra cui l'invito ad arricchire e migliorare gli strumenti politici e a rafforzare gli aggiustamenti anticiclici non convenzionali, che contribuiscono notevolmente a rafforzare la fiducia dei mercati. “In termini di aumento del sostegno politico per contribuire a stabilizzare la crescita e liberare il pieno potenziale del mercato interno, c'è un segnale molto forte. Questo sarà molto efficace nel rafforzare la fiducia del mercato”, ha dichiarato.

Il funzionamento dell'economia, proseguono, rimane generalmente stabile e ha fatto progressi mantenendo la stabilità, e la forza economica, tecnologica e nazionale globale della Cina si è continuamente rafforzata. Le forze produttive di nuova qualità si sono sviluppate costantemente, la riforma e l'apertura si sono continuamente approfondite, i rischi nei settori chiave sono stati risolti in modo ordinato ed efficace e i mezzi di sussistenza delle persone sono stati garantiti in modo solido ed efficace.

Nei primi tre trimestri del 2024 , il PIL cinese è cresciuto del 4,8% su base annua. La Cina ha fissato un obiettivo di crescita del PIL di circa il 5% per il 2024 e i funzionari hanno costantemente espresso fiducia nel raggiungimento di questo obiettivo, supportato da una serie di misure economiche attuate di recente. Secondo Wang Yiwei, professore presso la Scuola di Relazioni Internazionali della Renmin University of China, la riunione dell'Ufficio Politico di lunedì è molto importante per definire il tono della politica in vista della prossima Conferenza Centrale dei Lavori Economici. “Nel complesso, è chiaro che l'anno prossimo saranno attuate politiche macro più proattive ed efficaci”, ha dichiarato Wang al Global Times lunedì, aggiungendo che sotto la guida di una ‘politica monetaria moderatamente allentata’, l'economia cinese sarà in grado di affrontare le sfide, come il peggioramento del contesto internazionale, e di stimolare nuove forze produttive di qualità e uno sviluppo di alta qualità l'anno prossimo.

L'Ufficio Politico riunitosi lunedì ha sottolineato che è necessario fare leva sull'innovazione scientifica e tecnologica per guidare lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità e costruire un sistema industriale moderno. Ha inoltre invitato ad attuare le misure di riforma più importanti per ottenere risultati, ad espandere l'apertura ad alto livello e a stabilizzare il commercio estero e gli investimenti stranieri.

La riunione dell'Ufficio politico ha inoltre sottolineato che è necessario stabilizzare i mercati immobiliari e azionari, prevenire e risolvere i rischi nei settori chiave e l'impatto esterno, stabilizzare le aspettative, stimolare la vitalità e promuovere una ripresa economica sostenuta e un miglioramento.