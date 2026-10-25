La finanza è la continuazione della guerra con altri mezzi (di Alessandro Volpi)

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di Alessandro Volpi



Per usare una parafrasi.





La finanza è la continuazione della guerra con altri mezzi.



Il crollo progressivo e la traiettoria calante delle Borse cinesi mostrano come la finanza globale sia mossa da precise scelte di allocazione dei capitali.



Dietro le forti flessioni registrate sugli indici di Shanghai, Shenzhen e Hong Kong non vi è semplicemente un rallentamento della seconda economia mondiale, ma l’azione coordinata e chirurgica dei grandi colossi del risparmio gestito globale e dei fondi speculativi.



BlackRock, Vanguard e Fidelity, che da soli governano circa 40 mila miliardi di dollari e orientano le scelte di milioni di risparmiatori, hanno progressivamente ridotto il proprio peso sui listini orientali.



Attraverso il riallineamento periodico dei portafogli e la revisione degli indici benchmark internazionali, questi giganti della gestione hanno innescato un deflusso costante e programmato di liquidità.



In un sistema di scambi in cui l'effetto emulazione domina, il semplice cambio di raccomandazione da parte dei gestori statunitensi ed europei basta a spaventare il mercato e a svuotare di risorse importanti settori azionari.



A questo disinvestimento strutturale si è affiancata l’azione aggressiva degli hedge fund, che hanno colto l'occasione per orchestrare imponenti manovre speculative. Sfruttando le fragilità del settore immobiliare e le paure del retail cinese, i fondi speculativi hanno moltiplicato le posizioni corte e le vendite allo scoperto, spingendo al ribasso le quotazioni dei colossi tecnologici e industriali.



Questo circolo vizioso ha accelerato le uscite e travolto anche gli ordini automatici delle piattaforme di trading algoritmico, rendendo infruttuosi anche gli interventi di sostegno tentati dalle istituzioni pubbliche cinesi.



Tuttavia, la vera chiave di lettura di questo imponente travaso di capitali risiede oltreoceano e risponde a precise dinamiche della finanza statunitense.

L'uscita di massa dalla Borsa di Pechino è servita a drenare liquidità da un competitor strategico per incanalare enormi volumi di denaro sulle società americane legate all'intelligenza artificiale.



Negli Stati Uniti, le enormi valutazioni raggiunte dai colossi dei semiconduttori, del software e dell'infrastruttura cloud necessitano di un flusso ininterrotto di capitali freschi per giustificare multipli di mercato estremamente elevati.



La bolla dell'IA a Wall Street vive e si alimenta della fame costante di nuove risorse liquide per sostenere spese da capogiro e aspettative d'incasso future.



Prosciugare i mercati emergenti cinesi ha così permesso agli investitori istituzionali di alimentare la narrazione tecnologica occidentale, garantendo quella spinta finanziaria necessaria a tenere in piedi la mega-bolla delle big tech americane.



Si tratta di un gigantesco gioco di vasi comunicanti dove la penalizzazione dei listini orientali e la speculazione al ribasso diventano lo strumento perfetto per finanziare la leadership e le valutazioni stellari del comparto tech Usa.