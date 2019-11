La quiete prima della tempesta: un prezzo record dell'oro potrebbe causare un crollo del dollaro?

Alcuni partecipanti al mercato delle opzioni in oro prevedono che il prezzo del metallo prezioso aumenterà quasi tre volte in un anno e mezzo.Il 27 novembre scorso, a New York, sono stati venduti 5.000 lotti un'opzione sull'oro che conferisce al titolare il diritto di acquistare il metallo prezioso a $ 4.000 l'oncia nel mese di giugno 2021, ha riferito Bloomberg.L'ultimo record del prezzo dell'oro di $ 1923,70 l'oncia è stato stabilito nel 2011, quando la Federal Reserve ha acquistato oltre due miliardi di dollari di debito per stimolare l'economia.Se la nuova grande scommessa funziona, sarà un nuovo mondo in cui l'oro costa più di $ 4.000, cioè quasi tre volte il prezzo attuale di meno di $ 1.500 l'oncia "È possibile che in queste condizioni, il dollaro cessa di essere la valuta principale del mondo.Se qualcuno fa una scommessa così audace sul crollo del sistema del dollaro, significa che c'è un rischio di tale sviluppo della situazione " hanno commentato gli analisti dal giornale Vesti Finance.Allo stato attuale, molte banche centrali prestano particolare attenzione all'oro. Sempre più paesi cercano di sbarazzarsi della dipendenza dal dollaro e acquistare attivamente il metallo prezioso.La Russia, la Cina e la Turchia sono leader in questo processo e il Kazakistan e l'India hanno aumentato le loro riserve auree , così come alcuni paesi dell'Europa orientale, come la Polonia e l'Ungheria.