"La Russia non è nostra nemica". Dopo la censura di Gualtieri, i cittadini promotori rilanciano l'iniziativa

di Agata Iacono



Abbiamo seguito sin dall'inizio la gravissima operazione di censura da parte del Comune di Roma contro i manifesti pacifisti "La Russia non è nostra nemica".



È bastato un semplice manifesto di solidarietà da parte della cittadinanza romana al popolo russo a mandare in tilt sia l'ambasciata ucraina che la giunta Gualtieri.



L'iniziativa, partita da un gruppo eterogeneo di cittadini, che si sono autotassati per affiggere alcuni cartelloni nei punti nevralgici delle vie di Roma, come d'altronde era stato fatto in tante altre città, ha suscitato enorme scalpore.



Ne hanno parlato la CNN, le TV indiane, e anche Russia Today. Qui il primo articolo per chi volesse approfondire. Su intimidazione dell'ambasciata ucraina, il Comune di Roma ha fatto rimuovere tutti i manifesti, regolarmente autorizzati con relativo pagamento della concessione. Ne abbiamo parlato anche qui.



Quindi, ancor prima dell'approvazione definitiva del decreto "sicurezza" 1660, che prevede lo stato di polizia, istituisce di fatto il reato di opinione, punendo anche la mera espressione di un pensiero non omologato, il PD di Roma applica già la repressione.



Ma, a volte, proprio l'accanimento ingiustificabile contro un messaggio di Pace e amicizia, ottiene l'effetto opposto. Fa comprendere , anche a chi non aveva alcuna volontà politica e provocatoria, che quel messaggio è importante. Apre gli occhi anche a chi non credeva assolutamente di aver compiuto chissà quale impresa che potesse suscitare scandalo internazionale.



E così si va avanti.



Riceviamo e pubblichiamo l'ultimo comunicato dei cittadini promotori del messaggio "La Russia non è nostra nemica".



"Vi comunichiamo un aggiornamento del percorso che stiamo realizzando insieme.

Anche la seconda concessionaria è stata raggiunta da disposizione del comune di Roma x la rimozione dei nostri cartelloni, che è avvenuta venerdì 20/09 con tre giorni di anticipo rispetto agli accordi intercorsi.

Abbiamo pensato di non chiedere la restituzione di parte della commissione versata già x intero dal momento che l agenzia con cui abbiamo avuto rapporti era all oscuro di questa rimozione eseguita ad opera del suo fornitore, inoltre il titolare dell agenzia in questione ha portato avanti la nostra iniziativa anche quando aveva saputo dell' ostilità delle autorità locali e della questione politica che si stava sollevando.

Aggiungo che quest' agenzia da venerdì scorso sta utilizzando un suo mezzo privato per portare avanti questo progetto. Il mezzo è una vela itinerante che percorrerà le principali strade di Roma fino a mercoledì 25 compreso....malgrado tutto!

Purtroppo non abbiamo potuto anticiparvi i percorsi proprio x preservare l I iniziativa e tutelare il nostro " temerario collaboratore".

Stiamo cmq documentando tutto e Simone invierà il file aggiornato ( a cui sta lavorando da tutto il pomeriggio) e che ( come per il primo) vi preghiamo di diffondere il più possibile a dimostrazione del fatto che la cittadinanza romana unita non si conforma al pensiero unico di una propaganda di regime, non si piega alla censura e ai metodi coercitivi con cui si stanno privando i popoli di libertà e democrazia.

Il mondo in questo momento ha bisogno di tanta forza e di atti di coraggio ! Nella coesione c è tutto questo!

Cerchiamo di averne cura e di farne opera buona! "



Qui una rassegna dei manifesti affissi e rimossi.