I Paesi dell'America Latina stanno mostrando un serio interesse per i BRICS, nonostante l'Argentina abbia preso "tempo per pensarci". Ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in occasione di una riunione della commissione del Consiglio generale del partito Russia Unita sulla cooperazione internazionale e il sostegno ai connazionali all'estero.

Secondo l’alto diplomatico russo, l'alleanza è una sorta di griglia cooperativa che supera le tradizionali linee Nord-Sud e Ovest-Est con l'inclusione di nuovi membri nei BRICS, tra cui Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran ed Etiopia.

"Anche se l'Argentina si è presa una pausa di riflessione, l'interesse dell'America Latina per la nostra associazione è molto forte. Con l'ingresso di nuovi membri il lavoro sarà più articolato e ci vorrà più tempo per raggiungere gli accordi". Allo stesso tempo, secondo Lavrov, "quando si raggiunge un consenso con paesi che a volte hanno approcci incoerenti, questo tipo di consenso è molto prezioso ed è più forte, più duraturo, più affidabile delle decisioni che in alcune associazioni occidentali vengono prese da decreto dell'egemone".

Lavrov ha anche affermato che circa 30 Stati vogliono stabilire legami di partenariato con i BRICS, oltre ai Paesi che si sono già uniti alle fila dell'associazione. Il ministro degli Esteri russo ha concluso che Mosca continuerà a lavorare per rafforzare la sua posizione come uno dei pilastri del mondo multipolare.

In precedenza, lo scorso 14 di dicembre, il massimo diplomatico russo aveva dichiarato che la Russia continuerà a rafforzare le sue posizioni in America Latina e nei Caraibi. Secondo quanto sottolineato da Lavrov, il ruolo crescente della regione come uno dei centri influenti dell'emergente mondo multipolare risponde pienamente agli interessi russi.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato durante la conferenza parlamentare "Russia - America Latina" che Mosca è pronta a costruire un'interazione con la regione e vuole lavorare a stretto contatto con le sue associazioni di integrazione.

La cooperazione crescente tra BRICS e America Latina

Il blocco BRICS è emerso come una forza influente nell’economia globale. Nel corso degli anni, i paesi del gruppo hanno registrato una crescita economica significativa e sono diventati i principali attori nel commercio e negli investimenti globali. Negli ultimi anni, i paesi BRICS hanno aumentato la loro cooperazione con le nazioni dell’America Latina, favorendo relazioni reciprocamente vantaggiose e aprendo nuove strade per la crescita economica e lo sviluppo.

Una delle principali aree di cooperazione tra i BRICS e l’America Latina è il commercio e gli investimenti. L’America Latina rappresenta un mercato importante per i paesi BRICS grazie alle sue vaste risorse naturali e alla crescente base di consumatori. I paesi BRICS hanno investito molto nelle industrie latinoamericane come l’estrazione mineraria, l’agricoltura e lo sviluppo delle infrastrutture. Questi investimenti hanno creato posti di lavoro, migliorato le infrastrutture e contribuito a diversificare le economie dell’America Latina.

Inoltre, c’è stata una crescente attenzione alla cooperazione Sud-Sud, dove i paesi BRICS, insieme ai paesi dell’America Latina, lavorano insieme per promuovere lo sviluppo e affrontare le sfide comuni. Ad esempio, Brasile e Cina hanno collaborato a vari progetti infrastrutturali in America Latina, tra cui ferrovie, porti e impianti energetici. Questi progetti non solo hanno rafforzato la connettività regionale, ma hanno anche contribuito allo sviluppo economico e all’aumento degli scambi tra le nazioni coinvolte.

Oltre alla cooperazione economica, i BRICS e l’America Latina hanno stretto legami più stretti anche nei settori dell’innovazione e della tecnologia. Molti paesi dell’America Latina hanno cercato partenariati con i paesi BRICS per migliorare le proprie capacità scientifiche e tecnologiche. Ad esempio, Brasile e Cina hanno collaborato alla ricerca spaziale e a progetti satellitari, mentre India e Brasile hanno unito le forze nel campo della biotecnologia. Queste partnership hanno consentito ai paesi dell’America Latina di accedere a nuove conoscenze e competenze, promuovendo l’innovazione e il progresso in vari settori.

Possiamo quindi affermare che la crescente cooperazione tra i BRICS e l’America Latina evidenzia un cambiamento nelle dinamiche globali. Mentre i paesi BRICS continuano a crescere come potenze economiche, la loro cooperazione con l’America Latina offre numerose opportunità per entrambe le regioni. L’aumento del commercio e degli investimenti, la cooperazione Sud-Sud e la collaborazione tecnologica fungono da catalizzatori per la crescita economica, lo sviluppo e la prosperità condivisa. Approfondendo ulteriormente i loro legami, i BRICS e l’America Latina possono costruire un’economia globale più interconnessa e prospera.