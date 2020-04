L'occupazione, non il PIL, è la chiave dell'economia "bellica": editoriale del Global Times

L'economia cinese ha subito una contrazione del 6,8 per cento nel primo trimestre dell'anno, fatto senza precedenti dalla riforma e dall'apertura. La cifra non ha sorpreso nessuno e riflette la lotta epidemica nazionale della Cina dalla fine di gennaio. Anche il mercato azionario cinese si è comportato normalmente e ha chiuso in rialzo dopo che il dato ufficiale è stato diffuso venerdì.

La nuova epidemia di coronavirus è un disastro non visto da un secolo. Scuoterà il mondo e ogni economia subirà più o meno uno shock di crescita. La traiettoria generale dell'economia cinese non sarà rimodellata dall'epidemia, questa è l’interpretazione comune e riflette la fiducia in Pechino.

Sarebbe fuorviante se focalizziamo la nostra attenzione su statistiche specifiche del PIL. La Cina dovrebbe concentrarsi sul fatto se la nostra società abbia esercitato gli sforzi più forti e ragionevoli per far fronte all'attuale tempesta, se le persone hanno sostenuto il funzionamento efficace ed efficiente del meccanismo antivirus, se la Cina ha mantenuto il sostentamento di base della sua popolazione e se i settori chiave sono rimasti operativi. L'economia cinese deve essere in grado di intraprendere queste missioni senza interruzioni.

Guardando indietro nel primo trimestre, possiamo vedere che l'economia cinese ha ben realizzato queste missioni. Dopo anni di sviluppo, ha resistito al test senza precedenti. In questi tempi chiave, ha salvaguardato gli interessi e i mezzi di sussistenza di 1,4 miliardi di cinesi e ha permesso loro di combattere il virus.

Il secondo trimestre è già iniziato. L'economia cinese sta affrontando compiti e obiettivi più complicati. L'attuale lotta ai virus porta ancora incertezze. Nel frattempo, la ripresa della produzione e del lavoro diventeranno nuovi temi, mentre è necessario esplorare come bilanciare la ripresa economica e la lotta ai virus. Inoltre, la lotta ai virus sulla scena mondiale influenzerà notevolmente l'economia cinese e non dipende interamente dalla Cina quando potrà ripristinare la sua economia.

In questo trimestre, il compito principale della Cina è l'occupazione. La Cina dovrebbe cercare di offrire opportunità di lavoro a tutte le persone, che amplieranno e adegueranno i precedenti principi di lavoro e vivificheranno il lavoro che non è stato svolto in tempi normali. Ad esempio, il miglioramento delle infrastrutture delle città porterà più posti di lavoro.

Quando l'economia non può funzionare normalmente come in tempi normali, incentivare l'occupazione come filo conduttore contribuirà al meglio a garantire che risorse e opportunità limitate vengano utilizzate per mantenere gli interessi delle persone e consolidare il modello economico orientato alle persone. Da questo punto, possiamo camminare verso la piena ripresa economica.

Sebbene i dati ufficiali mostrino che l'occupazione cinese nel primo trimestre è rimasta stabile, è un dato di fatto che il settore dei servizi non si è completamente ripreso. Non c'è dubbio che il settore dei servizi e le industrie associate dovranno affrontare la disoccupazione. Tutte le aree della Cina devono esplorare modi per rivitalizzare il settore dei servizi, che è la linfa vitale per garantire l'occupazione.

La Cina ha ottenuto i risultati migliori nella lotta contro il coronavirus. Da una prospettiva a lungo termine, dobbiamo trasformare questo risultato per dare impulso all'economia. Il fatto che la Cina possa ripristinare completamente la propria economia garantendo la sicurezza dipende non solo dalla situazione di pandemia globale ma anche dalle misure adottate dalle città cinesi. Questa è la vera sfida della politica.

Il bilancio delle vittime e la ripresa economica sono i due criteri più importanti per valutare l'effetto della lotta contro i virus in ciascun paese. La Cina ha lasciato i paesi occidentali molto indietro in termini di primo criterio e dovrebbe ottenere i risultati migliori in termini di secondo. In tal caso, la fiducia della società cinese sarà sostenuta.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)