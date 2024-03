Media mainstream contro Galloway dopo la vittoria nelle elezioni a Rochdale

Dopo l'elezione di George Galloway al Parlamento britannico a Rochdale, il primo ministro Rishi Sunak ha espresso forte preoccupazione, definendo "oltremodo allarmante" la vittoria dell'ex esponente laburista.

Galloway ha risposto con dure critiche nei confronti di Sunak, sottolineando la sua mancanza di rispetto nei confronti del primo ministro. Durante la celebrazione di questa vittoria, Galloway è stato assediato dai giornalisti, mentre i suoi sostenitori accusavano la stampa mainstream di distorcere la situazione e cercare di invalidare il risultato elettorale, come evidenziato da Consortium News.



Lo storico esponente della sinistra britannica ha respinto tali accuse, ribadendo la legittimità della sua vittoria elettorale e sottolineando l'integrità del processo di elezione. "La nostra vittoria è stata libera e giusta," ha dichiarato. Anche se il Labour non aveva un candidato ufficiale a causa di controversie interne, Galloway ha difeso la validità del risultato e ha respinto le insinuazioni sulle promesse non fattibili fatte durante la campagna elettorale. "Non ho fatto promesse che non posso mantenere," ha enfatizzato. Inoltre, ha ribadito l'importanza della sua campagna contro il massacro a Gaza, dichiarando: "La mia priorità è rappresentare i miei elettori e portare avanti l'agenda che ho promesso." Galloway ha anche sottolineato il significato della sua vittoria come una sfida al predominio dei due principali partiti politici britannici, indicando la possibilità di un cambiamento nel panorama politico del Regno Unito. "Abbiamo dimostrato che si possono ottenere cambiamenti significativi".



Inoltre, ha ribadito che la sua vittoria è una minaccia per il dominio dei due principali partiti. "Non sorprende che Sunak sia allarmato dalle elezioni," ha detto a tal proposito. "È stato sconfitto non solo da me, ma anche da un candidato indipendente di cui nessuno aveva mai sentito parlare". Ha poi aggiunto che i politici e i media mainstream sono "isterici" per la sua vittoria "perché sanno che se quello che è successo qui accade anche altrove, si possono aspettare grandi cambiamenti nella politica britannica."

Galloway ha detto che ci sono centinaia di collegi dove i candidati indipendenti e i candidati del suo Partito dei Lavoratori della Gran Bretagna possono battere il Labour e "così cambiare completamente l'aritmetica" delle imminenti elezioni generali di quest'anno. "Non sorprende che Starmer sia preoccupato. Non sorprende che Sunak sia allarmato. Perché qui (giovedì) a Rochdale è nato un nuovo potere politico. Siamo i pionieri".