Pepe Escobar - Il futuro dei Brics e l'enigma delle Guerre Eterne secondo Putin

di Pepe Escobar – Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

La sua Linea Diretta ha ricevuto oltre 2 milioni di domande, dalla Russia e da tutto il mondo. E ha dovuto coronare l'esibizione in bellezza, in una vena di “l'ho fatto, a modo mio”:

“Credo che non solo ho semplicemente salvato [la Russia], ma ci siamo allontanati dall'orlo dell'abisso.”

I dati lo confermerebbero, rispetto allo stato deplorevole della Russia che ha ereditato quando è stato eletto presidente nel marzo 2000.

Le domande e risposte di fine anno del Presidente Putin contengono una quantità di contenuti tale da poter essere sviscerata per settimane, se non per mesi. Concentriamoci qui sui nostri attuali crocevia geopolitici: le Guerre Eterne in Asia occidentale e in Ucraina, due vettori della spinta imperiale standard, ora riuniti in un'Onni-Guerra.

Putin ha dichiarato che “siamo venuti in Siria per impedire la creazione di un'enclave di terroristi (...) In generale, il nostro obiettivo è stato raggiunto”.

Resta da vedere se la Siria rimarrà “libera dal terrorismo”: il nuovo “inclusivo”, ribattezzato “Emiro di Damasco woke”, al-Jolani, di nazionalità saudita, è un salafita-jihadista certificato con una taglia americana di 10 milioni di dollari sulla testa. L'“enclave” ora comprende la maggior parte dell'ex territorio sovrano siriano, altrimenti occupato illegalmente dalle bande jihadiste e dai praticanti del Lebensraum sionista.

È importante ricordare che la Russia è intervenuta per la prima volta in Siria nel 2015 non tanto per mantenere l'accesso alle acque calde del Mediterraneo orientale: ma soprattutto per proteggere i siti sacri cristiano-ortodossi di Damasco. Il cristianesimo è nato a Damasco (ricordiamo San Paolo) – non a Gerusalemme. Quando Putin si è recato a Damasco, stava compiendo un pellegrinaggio cristiano ortodosso: veniva dalla Terza Roma (Mosca) per rendere omaggio al precursore della prima Roma, la culla del cristianesimo.

Tutto è iniziato con Timber Sycamore

Nel più ampio quadro geopolitico levantino, Putin ha ragione. La CIA ha inventato l'Operazione Timber Sycamore nel 2012 per addestrare e armare i “ribelli moderati” per rovesciare Assad – spendendo oltre 1 miliardo di dollari all'anno: la più vasta operazione segreta della CIA dopo la jihad in Afghanistan negli anni Ottanta.

Regno Unito, Arabia Saudita, Qatar e Giordania erano partner di Sycamore. Negli ultimi anni, il Pentagono è intervenuto per “preparare” Hayat Tahrir al-Sham (HTS), il gruppo scissionista “morbido” dell'ISIS.

Alla fine sono stati quasi 14 anni di sanzioni tossiche da parte degli Stati Uniti e di una guerra d'assedio implacabile che hanno portato all'atto finale, completo di istruttori ucraini di droni, montagne di denaro del Qatar e la fanteria cripto-al-Qaeda assemblata dai turchi (non più di 350 combattenti, secondo lo stesso Putin).

Ora si tratta di adattarsi. Putin ha detto che “abbiamo stabilito relazioni con tutti coloro che controllano la situazione sul terreno (...) La maggior parte dei Paesi si aspetta che le basi russe rimangano (...) I nostri interessi dovrebbero coincidere, una questione che richiede un esame accurato.”

Ha anche ricordato che la politica è l'arte del compromesso – e che la priorità strategica della Russia è mantenere le basi di Tartus e Hmeimim.

Putin ha accantonato l'idea che la Russia sia stata indebolita dalla caduta di Assad in Siria, citando Mark Twain: “Le voci sulla mia morte sono state molto esagerate.”

Invece, ha praticamente proposto che le basi russe possano fornire aiuti umanitari: si può immaginare la popolazione di una Siria profondamente polarizzata e frammentata che litiga con i salafiti-jihadisti per ottenere la propria parte. Se ciò accadesse, la Russia si troverebbe in concorrenza diretta con l'Occidente collettivo.

L'UE, tramite il suo nuovo, squilibrato capo della politica estera ultra-russofobico estone, ha già ordinato che non ci sarà alcuno sgravio di sanzioni se le basi russe rimarranno.

Erdogan che pensa come se fosse il 1919

La Turchia è l'ultima questione spinosa. Erdogan promuove senza sosta l'idea che “la Turchia è più grande della Turchia stessa” – che alcuni hanno interpretato come se Ankara fosse pronta ad annettere ampie zone della Siria.

E potenzialmente di più. Una “Grande Turchia” avrebbe storicamente incluso Salonicco, Cipro, Aleppo e persino Mosul.

Putin, da parte sua, è stato estremamente diplomatico, concentrandosi sul fatto che la Turchia “sta cercando di salvaguardare la sua sicurezza alle frontiere meridionali e di creare le condizioni per il ritorno dei rifugiati dal suo territorio alla terra siriana. E quei territori sono ora più o meno sotto il controllo della Turchia.”

Ha anche riconosciuto che la Turchia ha avuto “problemi con il Partito dei Lavoratori Curdi per decenni. Spero che non ci sia un aggravamento”.

Beh, ci sarà sì un aggravamento.

Fonti diplomatiche turche non fanno che ripetere che tutto ciò che è accaduto in Siria è stato deciso dalla troika del “processo di Astana” composta da Russia, Iran e Turchia. Il mantenimento da parte di Mosca dell'ambasciata a Damasco e – per il momento – delle basi di Tartus e Hmeimim potrebbe far pensare a un accordo.

A ciò si aggiunga che Erdogan ha dichiarato con gioia, in via ufficiale, che

Putin e lui stesso sono i politici più esperti del pianeta.

Allo stato attuale, tutto ciò può essere classificato come nebbia di guerra.

Subito dopo la caduta di Assad, gli israeliani hanno iniziato a bombardare ogni magazzino di attrezzature militari pesanti in tutta la Siria, comprese armi classificate. Non è chiaro chi abbia fornito le posizioni esatte.

Gli americani, come prevedibile, si sono infuriati. Non c'è da stupirsi: la Casa Bianca anatra zoppa, e lo Stato profondo stavano scommettendo sul trasferimento di tutti quegli armamenti a Kiev.

Il tono esatto degli accordi segreti stipulati tra la troika del processo di Astana e tra due di essi con Israele rimarrà prevedibilmente fosco – e il modo in cui Putin ne ha parlato suggerisce che il Gioco Lungo è appena iniziato.

La Russia potrebbe non essere stata indebolita dalla perdita della Siria, ma rimangono domande piuttosto scomode. La sacralità della sovranità nazionale siriana ha subito un colpo. Lo stesso vale per la lotta al terrorismo.

D'altra parte, Putin ha alzato i toni su Tel Aviv – un soggetto estremamente delicato in Russia. Ha indicato Israele come “il principale beneficiario” in Siria; ha condannato direttamente l'invasione e l'annessione israeliana del territorio siriano sovrano; ha confessato di non sapere quali siano gli “obiettivi finali” che Israele sta perseguendo a Gaza, ma “questo è solo degno di condanna”.

Duello tecnologico del XXI secolo

Putin ha ammesso che la Russia avrebbe dovuto muoversi prima contro Kiev – e che l'Esercito russo non era del tutto preparato per l'inizio della OMS nel febbraio 2022. Ciò che è implicito è che oltre 10 anni fa, una semplice operazione di polizia russa avrebbe potuto occuparsi di Maidan; Yanukovych avrebbe potuto essere trasportato in Crimea; il colpo di Stato sarebbe fallito; e non ci sarebbe stata alcuna guerra.

Putin ribadisce che la Russia è sempre pronta a negoziare con Kiev. I punti chiave: nessuna precondizione; colloqui basati sull'accordo di Istanbul del 2022 (abortito dagli americani) e sulle “attuali condizioni sul campo di battaglia”; la Russia parlerà con Zelensky solo se terrà le elezioni e otterrà la legittimità; la Russia firmerà accordi di pace solo con il leader legittimo dell'Ucraina.

C'è molto da vagliare qui. In sintesi: Istanbul, a tutti gli effetti, non si applica più – considerando le sempre mutevoli “condizioni sul campo di battaglia”. Zelensky non terrà le elezioni – quindi rimarrà illegittimo. Quindi con chi parlare? Inoltre, firmare accordi di pace con un leader ucraino “legittimo” non significa nulla perché il Decisore Ultimo è sempre l'Egemone è "non-agreement capable" ["incapace di concordare”] (copyright Lavrov).

Tutto ciò implica che l'OMS potrebbe continuare a rimbombare per un bel po'.

L'intero enigma delle Guerre Eterne si collega direttamente ai BRICS, perché si tratta di una guerra dell'Egemone contro i BRICS (in particolare le tre principali “minacce esistenziali” Russia, Cina e Iran), iscritta nel Quadro Generale della guerra Eurasia contro NATOstan.

Putin è stato categorico: “I BRICS non sono uno strumento per contrastare l'Occidente. Il nostro lavoro non è rivolto contro nessuno (...) adottiamo tutte le decisioni per consenso (...) questo è un gruppo basato su interessi comuni. E c'è un interesse comune: lo sviluppo”.

Il BRICS, ha aggiunto Putin, è spinto a generare “una maggiore crescita economica e a trasformare la struttura dell'economia in modo che sia al passo con l'agenda globale dello sviluppo”, posizionando il BRICS “all'avanguardia di questo movimento progressista”. Aspettiamoci le solite accuse a Putin di essere un'ombra di Davos/Grande Reset.

Con certezza il principale cliffhanger del Q&A è stata la proposta di Putin di testare l'ipersonico Oreshnik contro l'Aegis Ashore della NATO: “Facciamo un duello tecnologico del 21° secolo.” La NATO porta a Kiev tutti i suoi sistemi di difesa di punta e vediamo se riescono a fermare l'Oreshnik. Potrebbe essere Londra invece di Kiev. O, se è per questo, il quartier generale della NATO fuori Bruxelles.

Succederà? Ovviamente no. Già umiliati nel suolo nero della Novorossia, i vigliacchi collettivi dell'Occidente fuggiranno dall'essere umiliati di nuovo di fronte all'intero pianeta.